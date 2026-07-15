Huawei Pura 90s Pro và Pro Max ra mắt toàn cầu: Đột phá với camera tele 200MP và chip Kirin 9030S Huawei vừa mở rộng dòng flagship Pura 90s ra thị trường quốc tế với hai phiên bản Pro và Pro Max, gây chú ý nhờ cảm biến tele 200MP đầu tiên trong ngành và hệ thống phần cứng Kirin mới.

Huawei đã chính thức đưa bộ đôi flagship Pura 90s Pro và Pura 90s Pro Max ra thị trường quốc tế sau màn ra mắt tại Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế của hãng trong phân khúc điện thoại cao cấp, tập trung mạnh vào công nghệ nhiếp ảnh di động và khả năng xử lý tự chủ với dòng chip Kirin.

Huawei Pura 90s Pro và Pro Max ra mắt với cấu hình phần cứng ấn tượng

Công nghệ hiển thị và độ bền màn hình LTPO

Dòng Pura 90s mới được Huawei phân cấp rõ rệt dựa trên kích thước và trải nghiệm hiển thị. Phiên bản Pura 90s Pro Max sở hữu màn hình OLED LTPO phẳng kích thước 6.9 inch, độ phân giải 1,308 x 2,880 pixel, tối ưu cho các tác vụ giải trí và sáng tạo nội dung chuyên sâu. Trong khi đó, Pura 90s Pro sử dụng màn hình LTPO 6.6 inch nhỏ gọn hơn, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên tính linh động và cảm giác cầm nắm bằng một tay.

Đáng chú ý, cả hai thiết bị đều được trang bị lớp phủ chống phản chiếu đặc biệt, giúp giảm tới 70% ánh sáng phản xạ từ môi trường, nâng cao khả năng hiển thị dưới trời nắng gắt. Để bảo vệ tấm nền, Huawei tiếp tục sử dụng kính Kunlun thế hệ mới, giúp tăng cường độ bền và khả năng chống va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Hệ thống camera tele 200MP và công nghệ LOFIC

Camera là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên dòng sản phẩm này. Cụ thể, Pura 90s Pro Max được trang bị cảm biến tele RYYB 200MP với kích thước 1/1.28 inch – con số kỷ lục trong ngành điện thoại hiện nay. Hệ thống này hỗ trợ zoom quang học 4x, chụp ảnh macro và có khả năng quay video tele ở mức zoom lên đến 20x nhờ sự hỗ trợ của công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 7.0.

Huawei Pura 90s Pro Max sở hữu camera tele 200MP chất lượng cao

Bên cạnh đó, cảm biến chính trên bản Pro Max sử dụng công nghệ LOFIC RYYB 50MP với khẩu độ thay đổi linh hoạt từ f/1.4 đến f/4.0, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng đi vào cảm biến một cách chính xác. Đối với phiên bản Pura 90s Pro, dù không có công nghệ LOFIC, máy vẫn duy trì cảm biến chính 50MP chất lượng cao kết hợp cùng camera tele 50MP (zoom 4x) và camera góc siêu rộng 12.5MP.

Huawei Pura 90s Pro sở hữu camera chính 50MP chất lượng

Cấu hình phần cứng và kết nối hiện đại

Về sức mạnh bên trong, bộ đôi này vận hành trên vi xử lý Kirin 9030S mới nhất từ Huawei. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 12GB và các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Thiết bị được cài đặt sẵn giao diện EMUI 16 xây dựng trên nền tảng AOSP 16, đảm bảo tính tương thích và mượt mà cho các ứng dụng quốc tế.

Hệ thống kết nối trên Pura 90s series cũng được nâng cấp toàn diện với các tiêu chuẩn mới nhất bao gồm:

Hỗ trợ mạng 5G và tính năng eSIM linh hoạt.

Chuẩn Wi-Fi 7 cho tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội.

Bluetooth 6.0 và công nghệ NearLink độc quyền của Huawei, giúp tối ưu kết nối giữa các thiết bị trong hệ sinh thái.

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Năng lượng và sạc nhanh

Thời lượng pin là một ưu thế khác của dòng Pura 90s khi cả hai phiên bản đều sở hữu viên pin dung lượng 6,000mAh (lưu ý tại một số thị trường như châu Âu, dung lượng có thể điều chỉnh xuống 5,500mAh theo quy định sở tại). Tuy nhiên, tốc độ sạc có sự phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản:

Thông số Huawei Pura 90s Pro Huawei Pura 90s Pro Max Sạc nhanh có dây 66W 100W Sạc nhanh không dây 50W 80W

Giá bán và tùy chọn cấu hình

Tại thị trường Malaysia, Huawei Pura 90s Pro có mức giá khởi điểm từ 3,700 MYR (tương đương khoảng 23.84 triệu đồng) cho phiên bản 12GB/256GB. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Pura 90s Pro Max với cấu hình 12GB/512GB được niêm yết ở mức 4,900 MYR (khoảng 31.57 triệu đồng). Với hệ thống camera vượt trội và chip xử lý tự chủ, bộ đôi này hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp năm nay.