Huawei Pura X Max ra mắt ngày 20/4: Smartphone màn hình gập tỷ lệ 16:10 độc đáo Huawei Pura X Max sắp ra mắt với thiết kế gập ngang tỷ lệ 16:10, cung cấp không gian hiển thị tương đương iPad mini và sử dụng vi xử lý Kirin 9030 mạnh mẽ.

Huawei Pura X Max là mẫu smartphone màn hình gập ngang đầu tiên sở hữu thiết kế tỷ lệ rộng, dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 20/4. Khác với kiểu dáng thanh hẹp truyền thống, thiết bị này tập trung vào trải nghiệm màn hình nội dung lớn, hướng tới người dùng cần sự linh hoạt giữa điện thoại và máy tính bảng.

Thiết kế đột phá với tỷ lệ màn hình máy tính bảng

Điểm khác biệt lớn nhất của Huawei Pura X Max so với các đối thủ trên thị trường là tỷ lệ khung hình. Thiết bị được định vị là dòng sản phẩm gập ngang rộng, ưu tiên không gian hiển thị phía trong thay vì chiều cao. Khi mở hoàn toàn, màn hình bên trong có kích thước dao động từ 7.6 đến 7.69 inch với tỷ lệ 16:10.

Huawei Pura X Max sẽ sử dụng tỷ lệ màn hình rộng hơn

Với thông số này, Pura X Max mang lại trải nghiệm sử dụng tương đồng với các mẫu máy tính bảng nhỏ gọn như iPad mini. Tỷ lệ 16:10 được đánh giá là lý tưởng cho các tác vụ đa nhiệm, xử lý tài liệu văn phòng và xem nội dung giải trí mà không bị giới hạn bởi không gian hẹp ngang của các điện thoại gập thông thường.

Chi tiết màn hình phụ và camera

Ở phía ngoài, Huawei trang bị cho máy một màn hình phụ kích thước khoảng 5.5 inch. Kích thước này đủ lớn để người dùng thực hiện nhanh các tác vụ như nhắn tin, gọi điện hoặc kiểm tra thông báo mà không cần mở thiết bị. Thiết kế tổng thể của máy sử dụng khung viền phẳng, tạo cảm giác hiện đại và chắc chắn.

Về khả năng nhiếp ảnh, Huawei Pura X Max sở hữu hệ thống camera đục lỗ ở cả màn hình ngoài và màn hình bên trong. Mặt sau của máy nổi bật với cụm camera được bố trí theo chiều ngang, tích hợp nhiều cảm biến chất lượng cao nhằm tối ưu hóa khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Cấu hình Kirin 9030 và tùy chọn bộ nhớ lên đến 1TB

Huawei Pura X Max được dự kiến trang bị vi xử lý Kirin 9030, dòng chip mới cũng sẽ xuất hiện trên series Pura 90. Sự kết hợp giữa phần cứng tự thiết kế và hệ điều hành HarmonyOS hứa hẹn mang lại khả năng tối ưu hóa sâu, giúp máy hoạt động mượt mà trong các tác vụ nặng.

Sản phẩm cung cấp đa dạng tùy chọn cấu hình để đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng:

12GB RAM + 256GB ROM

12GB RAM + 512GB ROM

16GB RAM + 512GB ROM (Phiên bản Collector’s Edition)

16GB RAM + 1TB ROM

Người dùng có thể lựa chọn trong 5 phiên bản màu sắc bao gồm: đen, trắng, xanh dương, vàng và cam. Hiện tại, Huawei đã bắt đầu nhận đặt trước thiết bị tại thị trường Trung Quốc. Mức giá chính thức của sản phẩm sẽ được công bố tại sự kiện ngày 20/4 tới đây.

