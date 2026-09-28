Huawei Pura X View và làn sóng smartphone màn hình rộng không gập: Liệu phablet có trở lại? Sự đón nhận bất ngờ dành cho Huawei Pura X View cho thấy người dùng đang tìm kiếm kiểu dáng mới, mở ra cơ hội hồi sinh cho tỷ lệ màn hình phablet độc đáo.

Sau nhiều năm thị trường di động bị thống trị bởi các thiết bị dạng thanh thuôn dài, một thiết kế smartphone mở rộng theo chiều ngang nhưng không sử dụng bản lề gập đang bất ngờ thu hút sự chú ý lớn. Sự xuất hiện của mẫu điện thoại Huawei Pura X View tại Trung Quốc đã khuấy động lại cuộc tranh luận kỹ thuật: Liệu phong cách thiết kế từng được gọi là phablet có cơ hội quay trở lại để phá vỡ sự nhàm chán hiện nay?

Khảo sát thực tế: Lực hút từ tỷ lệ hiển thị mới lạ

Khác với các dòng máy gập mở như Galaxy Z Fold 8 hay iPhone Duo vốn dựa vào cơ cấu bản lề phức tạp để mở rộng diện tích hiển thị, Huawei Pura X View chọn hướng tiếp cận trực diện bằng việc giữ nguyên khung máy liền khối nhưng mở rộng chiều ngang màn hình. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm đã thu hút hàng nghìn lượt thảo luận.

Một cuộc khảo sát với hơn 1.000 người tham gia cho thấy gần một nửa số người được hỏi bày tỏ mong muốn trải nghiệm thực tế kiểu dáng smartphone màn hình rộng không gập. Khoảng 17% người tham gia khẳng định rất thích thiết kế này, đồng thời liên tưởng tỷ lệ hiển thị của Pura X View với máy đọc sách Kindle thế hệ đầu tiên của Amazon.

Pura X View của Huawei. Ảnh: Huawei

Khi cầm ngang, không gian hiển thị rộng mang lại trải nghiệm đọc nội dung, duyệt tài liệu tương tự một thiết bị đọc sách chuyên dụng thay vì cảm giác gò bó của tỷ lệ màn hình smartphone truyền thống.

Phản hồi của người dùng Tỷ lệ khảo sát Ý nghĩa thực tế Muốn trải nghiệm màn hình rộng không gập Gần 50% Tạo sự tò mò lớn, người dùng muốn sự đổi mới Đánh giá máy có thể gây khó cầm Khoảng 25% Thách thức về mặt công thái học và thao tác một tay Rất yêu thích thiết kế dạng phẳng rộng Khoảng 17% Phân khúc người dùng chuộng đọc sách, xem tài liệu Ưu tiên màn hình gập truyền thống Khoảng 7% Nhóm trung thành với cơ chế linh hoạt đóng mở Ủng hộ gập vỏ sò theo chiều ngang Hơn 4% Nhu cầu cho phương án gập ngang dạng vỏ sò rất thấp

Bài toán công thái học và thách thức khi sử dụng thực tế

Dù tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, thiết kế rộng ngang nguyên khối cũng đối mặt với những đánh đổi kỹ thuật rõ rệt. Khoảng 25% người tham gia khảo sát nhận định Pura X View có thể gây khó khăn hoặc khó chịu khi cầm nắm bằng một tay, xuất phát từ bề ngang lớn của thân máy.

Đáng chú ý, nhóm người dùng ưu tiên thiết bị màn hình gập chỉ chiếm khoảng 7%, trong khi phương án gập vỏ sò theo chiều ngang nhận được sự ủng hộ rất thấp với chỉ hơn 4%. Điều này phản ánh tâm lý e ngại về độ bền của nếp gấp màn hình và độ phức tạp cơ học của bản lề, khiến một thiết kế phẳng nguyên khối dù to bản vẫn có sức hút riêng.

Các xu hướng điện thoại thông minh cũ đang quay trở lại. Một chiếc phablet từ thập niên 2010. Ảnh: India Today

Thời điểm chín muồi cho sự trở lại của phablet?

Kiểu dáng phablet từng định hình thị trường smartphone vào đầu thập niên 2010 trước khi bị đồng hóa thành chuẩn chung của smartphone hiện đại. Tuy nhiên, việc các dòng flagship cao cấp như Galaxy S hay iPhone duy trì thiết kế thanh viền mỏng qua nhiều năm khiến thị trường thiếu vắng sự đột phá về ngoại quan.

Sự đón nhận bước đầu của Pura X View chứng minh người dùng đang sẵn sàng tiếp nhận những tỷ lệ màn hình dị biệt. Các thiết bị gập đã giúp người dùng làm quen lại với không gian hiển thị vuông vức hoặc ngang bản rộng, nhưng việc loại bỏ cơ chế gập giúp giảm giá thành sản xuất, loại bỏ nếp nhăn màn hình và tăng độ bền vật lý.

Dù những ông lớn như Apple hay Samsung chưa có động thái tức thì, các nhà sản xuất như Xiaomi, Honor hay Motorola hoàn toàn có thể thử nghiệm những biến thể tương tự trong tương lai. Sự xuất hiện của các ý tưởng như Galaxy S27 Wide giả định cho thấy cuộc đua di động đang dần dịch chuyển từ cuộc chiến cấu hình đơn thuần sang việc tái định nghĩa hình thái cầm nắm của thiết bị.