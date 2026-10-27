Huawei ra mắt bộ đôi Router X2 và X2 Pro: Chuẩn Wi-Fi 7 trong dáng hình cuốn sách độc đáo Bộ đôi Huawei Router X2 trang bị chip Lingxiao 760, anten ẩn thông minh và chuẩn Wi-Fi 7 băng tần kép, hứa hẹn giảm 80% độ trễ cho nhu cầu kết nối gia đình.

Huawei vừa chính thức giới thiệu bộ đôi thiết bị định tuyến thế hệ mới Router X2 và Router X2 Pro tại thị trường Trung Quốc. Không chỉ gây chú ý bằng ngôn ngữ thiết kế mô phỏng một cuốn sách để giấu kín hệ thống anten, dòng sản phẩm này còn đánh dấu bước tiến công nghệ với phần cứng Wi-Fi 7 băng tần kép và nền tảng xử lý Lingxiao độc quyền.

Bộ đôi router Huawei Router X2 vừa ra mắt

Thiết kế giấu anten mô phỏng cuốn sách và khả năng tùy biến

Khác biệt hoàn toàn so với kiểu dáng nhiều râu anten truyền thống, cả Huawei Router X2 và X2 Pro đều sở hữu ngoại hình nguyên khối gọn gàng với kích thước chiều cao 191.7 mm, rộng 51.1 mm và dài 141.1 mm. Kiểu dáng mô phỏng một cuốn sách thẳng đứng cho phép toàn bộ cụm anten phát sóng được tích hợp hoàn toàn bên trong thân máy, nâng cao tính thẩm mỹ khi đặt trong không gian sống hiện đại.

Trọng lượng của phiên bản tiêu chuẩn đạt khoảng 440 g, trong khi bản Pro nhỉnh hơn ở mức 475 g. Về mặt thẩm mỹ, phiên bản Router X2 tiêu chuẩn duy trì phong cách tối giản với duy nhất tùy chọn màu trắng. Ngược lại, biến thể Router X2 Pro mang lại khả năng cá nhân hóa cao nhờ hệ thống vỏ ốp từ tính có thể tháo rời linh hoạt với ba tông màu gồm Nâu Đất, Trắng Sồi và Xám Đá. Bên cạnh đó, người dùng bản Pro còn có thể tải về các tệp thiết kế để tự in 3D bộ vỏ ngoài theo phong cách riêng.

Các mẫu vỏ ốp từ tính nhiều màu sắc của Huawei Router X2 Pro

Cấu hình phần cứng Lingxiao 760 và chuẩn kết nối Wi-Fi 7

Trọng tâm xử lý của bộ đôi router nằm ở bộ vi xử lý Lingxiao 760, kết hợp cùng 4 bộ khuếch đại tín hiệu độc lập và hệ thống anten thông minh. Thiết bị đi kèm bộ nhớ RAM 256 MB, bộ nhớ trong 128 MB cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu dưới 18 W. Hệ thống giao tiếp có dây bao gồm 1 cổng Ethernet 2.5G tốc độ cao và 3 cổng Gigabit Ethernet, tích hợp khả năng tự động nhận diện và chuyển đổi vai trò WAN hoặc LAN.

Huawei Router X2 phiên bản màu trắng

Về hiệu năng truyền dẫn, thiết bị hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 7 trên hai băng tần phổ biến với băng thông lý thuyết tối đa 688 Mbps ở băng tần 2.4 GHz và 2,882 Mbps ở băng tần 5 GHz, nâng tổng thông lượng lý thuyết lên 3,570 Mbps. Đáng lưu ý, dòng sản phẩm này không trang bị băng tần 6 GHz. Theo số liệu công bố từ hãng, giải pháp anten và khuếch đại mới giúp cải thiện 100% tốc độ tại những khu vực sóng yếu và cắt giảm đến 80% độ trễ mạng.

Thông số kỹ thuật Huawei Router X2 Huawei Router X2 Pro Vi xử lý Lingxiao 760 Lingxiao 760 Bộ nhớ (RAM / ROM) 256 MB / 128 MB 256 MB / 128 MB Cổng kết nối 1x 2.5G WAN/LAN + 3x Gigabit 1x 2.5G WAN/LAN + 3x Gigabit Tốc độ lý thuyết 3,570 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz) 3,570 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz) Trọng lượng Khoảng 440 g Khoảng 475 g Vỏ ốp tùy biến Không hỗ trợ Có (Ốp từ tính / In 3D)

Tối ưu phủ sóng AI Mesh và đường truyền chơi game StarFlash

Để tối ưu diện tích phủ sóng trong các không gian sinh hoạt lớn, Huawei ứng dụng công nghệ AI Mesh thông qua ứng dụng Huawei Smart Life. Người dùng có thể tải lên sơ đồ mặt bằng căn nhà để thuật toán trí tuệ nhân tạo tính toán và đề xuất vị trí đặt router đạt hiệu quả cao nhất. Một thiết bị đơn lẻ có thể phủ sóng ổn định cho căn hộ diện tích 90 m², trong khi gói bộ đôi liên kết sẵn mở rộng phạm vi từ 90 đến 150 m², hỗ trợ tính năng chuyển vùng trơn tru trên cả hai băng tần dành cho các thiết bị Huawei tương thích.

Người dùng chơi game trên thiết bị di động kết nối với Router X2 Pro

Đặc biệt, thiết bị tích hợp đường truyền chơi game riêng biệt ứng dụng công nghệ truyền thông không dây StarFlash (NearLink) với 3 kênh truyền song song, giúp giảm thiểu hiện tượng giật lag khi chơi game trực tuyến trên thiết bị di động. Ngoài ra, router còn đóng vai trò trạm kết nối trung tâm cho nhà thông minh, cho phép thiết lập chế độ quản lý trẻ nhỏ thông qua trợ lý ảo Xiaoyi trên nền tảng HarmonyOS 7.0+ và bảo vệ hệ thống bằng giải pháp an ninh mạng HomeSec.

Giá bán công bố cho từng phiên bản

Bộ đôi router hiện đã bắt đầu mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm cạnh tranh hơn so với thế hệ AX6 Pro tiền nhiệm ra mắt vào năm 2024. Cụ thể mức giá quy đổi cho từng phiên bản như sau:

Huawei Router X2 (bản đơn màu Trắng): 478 Nhân dân tệ (khoảng 1.85 triệu đồng).

478 Nhân dân tệ (khoảng 1.85 triệu đồng). Bộ đôi Huawei Router X2: 888 Nhân dân tệ (khoảng 3.44 triệu đồng).

888 Nhân dân tệ (khoảng 3.44 triệu đồng). Huawei Router X2 Pro (bản đơn): 588 Nhân dân tệ (khoảng 2.28 triệu đồng).

588 Nhân dân tệ (khoảng 2.28 triệu đồng). Bộ đôi Huawei Router X2 Pro: 1,108 Nhân dân tệ (khoảng 4.29 triệu đồng).

Nhìn chung, với sự kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ nội thất và công nghệ Wi-Fi 7 tối ưu cho hệ sinh thái phần cứng riêng, dòng Huawei Router X2 mang lại giải pháp mạng ổn định và liền mạch cho các gia đình hiện đại.