Huawei ra mắt dòng Enjoy 90: Chip Kirin 8000 cùng pin dung lượng tới 8.500mAh Huawei vừa chính thức trình làng bộ ba Enjoy 90, Plus và Pro Max với điểm nhấn là chip Kirin tự phát triển, pin siêu khủng và hệ điều hành HarmonyOS 6 mới nhất.

Huawei đã chính thức làm mới phân khúc smartphone tầm trung bằng việc ra mắt dòng Enjoy 90 Series, bao gồm ba phiên bản: Enjoy 90, Enjoy 90 Plus và Enjoy 90 Pro Max. Điểm chung của dòng sản phẩm năm nay là sự tập trung vào hiệu suất năng lượng, khả năng tối ưu hóa sâu giữa phần cứng và phần mềm, cùng các chuẩn kết nối tiên tiến như Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0.

Huawei Enjoy 90 Pro Max: Đột phá về dung lượng pin và màn hình

Phiên bản cao cấp nhất, Enjoy 90 Pro Max, gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng lên tới 8.500mAh. Đây là mức dung lượng vượt xa hầu hết các smartphone phổ thông hiện nay. Để quản lý nguồn năng lượng khổng lồ này, Huawei trang bị công nghệ "Super Energy Pump" cùng các thuật toán tối ưu hóa hệ thống, cho phép thiết bị duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

Các tính năng chính của Enjoy 90 Pro Max

Về sức mạnh xử lý, máy sử dụng chip Kirin 8000 kết hợp với hệ điều hành HarmonyOS 6. Huawei cho biết kiến trúc Ark Engine giúp tăng độ mượt mà khi vận hành thêm 64% và tốc độ tải trang nhanh hơn 35%. Đối với game thủ, thiết bị có khả năng duy trì ổn định 120 khung hình/giây trong vòng 5 giờ liên tục với tựa game Honor of Kings.

Màn hình của Pro Max là tấm nền OLED phẳng 6.84 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng cực đại đạt 4.000 nits. Ngoài ra, máy còn sở hữu camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), chuẩn kháng nước IP65 và hỗ trợ định vị GPS tần số kép.

Huawei Enjoy 90 Plus và Enjoy 90: Lựa chọn tối ưu trong tầm giá

Biến thể Enjoy 90 Plus cũng sử dụng chip Kirin 8000 nhưng trang bị màn hình LCD 6.67 inch độ phân giải HD+. Máy sở hữu viên pin 6.620mAh hỗ trợ sạc nhanh 40W. Dù ở phân khúc thấp hơn, phiên bản Plus vẫn giữ được các tiêu chuẩn cao cấp như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và khả năng kháng nước IP65.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Enjoy 90 sử dụng vi xử lý Kirin 8000A. Model này tập trung vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong HarmonyOS 6, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và các công cụ bảo mật cuộc gọi, ngăn chặn gian lận mạng.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh mức giá khởi điểm của các phiên bản tại thị trường Trung Quốc:

Phiên bản Cấu hình Giá (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (Tham khảo) Enjoy 90 128GB 1,299 ~4.97 triệu đồng Enjoy 90 Plus 128GB 1,499 ~5.73 triệu đồng Enjoy 90 Pro Max 128GB 1,699 ~6.50 triệu đồng Enjoy 90 Pro Max 512GB 2,399 ~9.18 triệu đồng

Dòng Enjoy 90 Series hiện đã bắt đầu cho đặt hàng tại Trung Quốc. Với việc trang bị chip Kirin tự chủ và dung lượng pin vượt trội, đây được xem là lời giải của Huawei cho bài toán hiệu năng và thời lượng sử dụng trên các thiết bị di động tầm trung hiện nay.