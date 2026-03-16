Huawei sắp ra mắt Enjoy 90 Pro Max: Pin dung lượng 8.500 mAh và chip Kirin 8020 Sự kiện ngày 23/3 của Huawei sẽ trình làng dòng Enjoy 90 với điểm nhấn là viên pin 8.500 mAh trên bản Pro Max cùng vi xử lý Kirin tự phát triển mạnh mẽ.

Huawei đã chính thức xác nhận tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 23/3 tại Trung Quốc. Tại sự kiện này, hãng dự kiến giới thiệu dòng smartphone tầm trung mới bao gồm Huawei Enjoy 90 Pro Max và Huawei Enjoy 90 Plus, đi kèm các thiết bị trong hệ sinh thái HarmonyOS.

Huawei sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 23/3

Thiết kế hiện đại và màn hình OLED 1.5K sắc nét

Huawei Enjoy 90 Pro Max sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối ưu với màn hình viền mỏng và camera selfie dạng đục lỗ đặt tại vị trí trung tâm. Ở mặt sau, thiết bị gây ấn tượng với cụm camera hình tròn kích thước lớn, mang phong cách tương đồng với các dòng flagship cao cấp gần đây của Huawei.

Về khả năng hiển thị, mẫu điện thoại này được trang bị tấm nền OLED LTPS kích thước 6,84 inch. Với độ phân giải 1.5K, màn hình hứa hẹn cung cấp độ chi tiết cao và trải nghiệm thị giác sống động cho các tác vụ giải trí và làm việc hàng ngày.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Kirin và pin dung lượng cực lớn

Đặc điểm nổi bật nhất trên Huawei Enjoy 90 Pro Max là viên pin dung lượng lên tới 8.500 mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội trong phân khúc smartphone hiện nay, cho phép thiết bị đáp ứng cường độ sử dụng cao trong thời gian dài mà không cần sạc lại thường xuyên.

Điện thoại Huawei Enjoy 90 Pro Max sẽ sở hữu cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Về sức mạnh xử lý, máy được dự đoán trang bị chip Kirin dòng 8, cụ thể là Kirin 8000 hoặc Kirin 8020. Trong đó, chipset Kirin 8020 được cho là sử dụng kiến trúc CPU Taishan kết hợp cùng nhân đồ họa GPU Maliang 920C. Thiết bị đi kèm bộ nhớ RAM 8GB và các tùy chọn lưu trữ 128GB, 256GB hoặc 512GB, vận hành trên nền tảng HarmonyOS tối ưu.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến dòng Huawei Enjoy 90

Thông số Huawei Enjoy 90 Pro Max Huawei Enjoy 90 Plus Màn hình 6,84 inch OLED LTPS, 1.5K 6,7 inch LCD, 90Hz Vi xử lý Kirin 8000 / Kirin 8020 Kirin 8000 series Dung lượng pin 8.500 mAh 6.620 mAh Bộ nhớ RAM 8GB Chưa rõ Hệ điều hành HarmonyOS HarmonyOS

Bên cạnh biến thể cao cấp nhất, Huawei Enjoy 90 Plus cũng sẽ xuất hiện với màn hình LCD hỗ trợ tần số quét 90Hz và viên pin dung lượng 6.620 mAh. Phiên bản này dự kiến có các màu sắc như trắng, xanh và một phiên bản hoàn thiện đặc biệt mang tên Starry Fruit.

Huawei Enjoy 90 Pro Max sẽ ra mắt cùng phiên bản Plus vào tuần tới

Việc liên tục giới thiệu các dòng chip Kirin tự phát triển trên dòng Enjoy 90 cho thấy Huawei đang ngày càng tự tin trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng phần cứng và tối ưu hóa hệ sinh thái phần mềm riêng biệt.