Huawei Watch 6 Series ra mắt tại Việt Nam: màn hình tới 3.500 nits, pin dùng đến 11 ngày Bộ đôi Huawei Watch 6 và Watch 6 Pro có màn hình LTPO OLED, cảm biến X-Tap 14 chỉ số sức khỏe, pin tới 11 ngày, giá từ 9.49 triệu đồng khi mở bán từ 19/11.

Huawei Việt Nam vừa chính thức ra mắt hai smartwatch cao cấp là Huawei Watch 6 và Huawei Watch 6 Pro. Điểm nhấn của thế hệ mới gồm màn hình LTPO OLED sáng tối đa 3.500 nits trên bản Pro, cảm biến X-Tap hỗ trợ 14 chỉ số sức khỏe và thời lượng pin lên đến 11 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Giá khởi điểm của Watch 6 là 9.49 triệu đồng, còn Watch 6 Pro từ 12.49 triệu đồng.

Huawei Watch 6 Series ra mắt

Hai dòng, nhiều kích thước và chất liệu: Huawei phân tầng Watch 6 thế nào?

Huawei Watch 6 có hai phiên bản 42mm và 46mm, trong khi Watch 6 Pro có tùy chọn 43mm và 46mm. Bản Watch 6 42mm chỉ nặng 38g khi không tính dây đeo, là mẫu nhẹ nhất trong dòng sản phẩm mới.

Sự khác biệt giữa hai dòng thể hiện rõ ở chất liệu. Watch 6 tiêu chuẩn dùng vỏ hợp kim nhôm và thép không gỉ. Watch 6 Pro 46mm có các tùy chọn Space Edition, Silver và Brown với vỏ titan, còn bản 43mm Ceramic Edition và White được hoàn thiện bằng gốm công nghệ nano.

Huawei Watch 6 Pro bản 43mm Gốm Trắng

Màn hình LTPO OLED và kính sapphire: khác biệt nằm ở độ sáng

Mọi phiên bản đều dùng màn hình cảm ứng LTPO OLED, bảo vệ bằng kính sapphire nhân tạo. Watch 6 đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, còn Watch 6 Pro lên đến 3.500 nits, giúp dễ quan sát nội dung hơn khi sử dụng ngoài trời. Toàn bộ dòng sản phẩm cũng hỗ trợ eSIM, cho phép liên lạc mà không cần mang theo smartphone.

Tiêu chí Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Pro Kích thước 42mm, 46mm 43mm, 46mm Chất liệu vỏ Hợp kim nhôm, thép không gỉ Titan (46mm), gốm công nghệ nano (43mm) Độ sáng tối đa 3.000 nits 3.500 nits Giá khởi điểm 9.49 triệu đồng 12.49 triệu đồng

Vuốt cổ tay, chạm hai lần: điều khiển bằng cử chỉ trên Watch 6

Watch 6 bổ sung thao tác vuốt cổ tay để tắt tiếng cuộc gọi đến hoặc báo thức. Cử chỉ chạm hai lần và vuốt hai lần có thể dùng để trả lời cuộc gọi hoặc điều khiển chụp ảnh trên điện thoại đã ghép nối.

Đồng hồ kết nối đồng thời với hai smartphone và hỗ trợ cả iOS lẫn Android, phù hợp với người dùng sử dụng nhiều thiết bị.

Huawei Watch 6 Series hỗ trợ theo dõi cử chỉ

Từ nhịp tim đến độ cứng động mạch: lớp phân tích sức khỏe của Health Insights

Sức khỏe tiếp tục là trọng tâm của dòng Watch 6. Tính năng Health Insights dùng dữ liệu sức khỏe và hoạt động hằng ngày để phân tích xu hướng dài hạn, từ đó đưa ra gợi ý về khả năng phục hồi và cách duy trì thể trạng.

Đồng hồ hỗ trợ các chỉ số quen thuộc như nhịp tim, SpO2, giấc ngủ, ECG và HRV. Ngoài ra, thiết bị theo dõi nhịp thở khi ngủ, phân tích rối loạn nhịp tim và đánh giá nguy cơ liên quan đến độ cứng động mạch.

Huawei Watch 6 Series có nhiều tính năng theo dõi sức khỏe

X-Tap nâng cấp: nhiều kênh đo hơn, độ nhạy tăng gấp đôi

Cảm biến X-Tap từng xuất hiện trên dòng Watch 5 và tiếp tục có mặt ở thế hệ mới. Công nghệ này cho phép đo đồng thời nhiều chỉ số sức khỏe, đồng thời được mở rộng để hỗ trợ các nghiên cứu liên quan đến huyết áp cao, tiểu đường và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Theo Huawei, X-Tap trên Watch 6 hỗ trợ tổng cộng 14 chỉ số sức khỏe, độ nhạy cảm biến tăng 100% và số kênh đo mở rộng từ 4 lên 12. Những thay đổi này cho thấy hãng đang đẩy smartwatch theo hướng công cụ theo dõi sức khỏe toàn diện, thay vì chỉ là thiết bị xem thông báo.

Đồng hồ Huawei Watch 6 phiên bản 46mm

Hơn 100 chế độ thể thao và ứng dụng Expedition lần đầu xuống dòng Pro

Watch 6 có hơn 100 chế độ thể thao, trong đó trượt tuyết, đạp xe và golf có chế độ theo dõi riêng. Huawei bổ sung tính năng phân tích bài tập bằng AI, có khả năng đánh giá cường độ vận động, làm nổi bật các chỉ số quan trọng và đưa ra gợi ý phục hồi sau khi tập.

Riêng Watch 6 Pro có thêm ứng dụng Expedition, trước đây chỉ xuất hiện trên Watch Ultimate. Công cụ này hỗ trợ đánh dấu lộ trình, hiển thị bản đồ màu trực tiếp trên đồng hồ, cung cấp các thông số quan trọng và tính năng dẫn đường trở về. Tính năng này hữu ích cho người thường xuyên trekking hoặc hoạt động ngoài trời.

Thời lượng pin, giá bán và ưu đãi mở bán

Thời lượng pin phụ thuộc vào kích thước. Các mẫu 42mm và 43mm hoạt động khoảng 3 ngày ở chế độ thông thường và tối đa 7 ngày khi bật chế độ tiết kiệm pin. Phiên bản 46mm có thời lượng trung bình khoảng 4.5 ngày, kéo dài tới 11 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Kích thước Chế độ thông thường Chế độ tiết kiệm pin 42mm và 43mm Khoảng 3 ngày Tối đa 7 ngày 46mm Khoảng 4.5 ngày Tối đa 11 ngày

Huawei Watch 6 có giá khởi điểm 9.49 triệu đồng, Watch 6 Pro từ 12.49 triệu đồng. Người mua trong thời gian mở bán từ 19/11 đến 24/11 nhận bộ quà tặng gồm:

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