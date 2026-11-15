Huawei Watch 6 với cảm biến X-Tap 2.0: Kiểm tra tối đa 14 chỉ số sức khỏe trong khoảng một phút Huawei Watch 6 dùng cảm biến X-Tap 2.0 để chạy Health Glance qua ba bước, hỗ trợ tối đa 14 chỉ số, nhưng phải đánh đổi thời lượng pin và phụ thuộc phần mềm.

Huawei Watch 6 có thể tổng hợp tối đa 14 chỉ số sức khỏe chỉ với thao tác đặt ngón tay lên cảm biến X-Tap 2.0 ở cạnh bên, toàn bộ quy trình mất khoảng một phút. Tính năng này mở ra cách theo dõi sức khỏe chủ động hơn ngay trên cổ tay, dù một số chức năng còn phụ thuộc vào chế độ pin, thị trường và phiên bản phần mềm.

Thị trường đồng hồ thông minh ngày càng cạnh tranh, đặc biệt ở khả năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ luyện tập. Thay vì chỉ dựa vào hệ thống cảm biến đặt dưới mặt đồng hồ như phần lớn thiết bị hiện nay, Huawei trang bị thêm một cụm cảm biến riêng biệt ở cạnh bên. Thiết kế này từng xuất hiện trên Huawei Watch 5 với tên gọi X-Tap. Đến Watch 6, hãng nâng cấp lên X-Tap 2.0 nhằm cải thiện khả năng thu thập tín hiệu sinh học và mở rộng các tính năng kiểm tra sức khỏe.

Cận cảnh thao tác đặt ngón tay lên cảm biến X-Tap.

Ba bước, khoảng một phút: Health Glance hoạt động ra sao?

Điểm đáng chú ý trên Watch 6 là tính năng Health Glance. Theo Huawei, hệ thống X-Tap 2.0 kết hợp cảm biến quang học PPG 12 kênh, cảm biến lực và khả năng đo điện tâm đồ (ECG). Người dùng chỉ cần đặt và giữ ngón tay trên cảm biến khoảng 3 giây để kích hoạt quá trình kiểm tra.

Trong trải nghiệm thực tế, Health Glance chia quy trình thành ba giai đoạn liên tiếp:

Khoảng 30 giây đầu: thu thập dữ liệu tim mạch, gồm điện tâm đồ cùng các thông tin liên quan đến nhịp tim và động mạch. Khoảng 15 giây tiếp theo: người dùng ngồi yên, giữ nhịp thở đều. Thiết bị ghi nhận nhịp tim, biến thiên nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ da và mức độ căng thẳng. 15 giây cuối: kiểm tra sức khỏe hô hấp thông qua tiếng ho.

Sau khi hoàn thành, đồng hồ tự động tổng hợp dữ liệu thành một báo cáo để người dùng theo dõi.

14 chỉ số trên giấy tờ, 12 mục trong trải nghiệm thực tế

Huawei cho biết Health Glance trên Watch 6 hỗ trợ tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá, nhiều hơn mức 11 mục của thế hệ Watch 5. Tuy nhiên, trong quá trình trải nghiệm, thiết bị chỉ hiển thị 12 mục kiểm tra.

Kết quả được trình bày khá trực quan, sắp xếp rõ ràng trên đồng hồ và có thể đồng bộ sang ứng dụng Huawei Health trên điện thoại ngay sau khi hoàn tất.

Thiết bị trải nghiệm hiển thị 12 mục trong báo cáo Health Glance. Dữ liệu cũng được đồng bộ sang Huawei Health.

Đánh giá nguy cơ bệnh lý: cần thời gian theo dõi dài hơn

Không dừng ở kiểm tra nhanh, Huawei đưa lên Watch 6 ba chương trình nghiên cứu nhằm đánh giá nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành. Khác với Health Glance, các tính năng này không cho kết quả ngay mà cần thời gian thu thập dữ liệu dài hơn.

Chương trình nghiên cứu Thời gian thu thập dữ liệu Nguy cơ tăng huyết áp Khoảng 24 giờ Bệnh động mạch vành 3-4 ngày Nguy cơ tiểu đường 3-14 ngày

Điều này đồng nghĩa người dùng phải đeo đồng hồ và duy trì theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định mới nhận được kết quả. Huawei nhấn mạnh các thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không thay thế việc thăm khám hay chẩn đoán của bác sĩ. Khả năng sử dụng từng chương trình còn phụ thuộc vào thị trường phân phối và phiên bản phần mềm.

Các tính năng nghiên cứu sức khỏe chuyên sâu này cần theo dõi liên tục từ khoảng 24 giờ đến 14 ngày.

AI phân tích tập luyện và điều khiển bằng cử chỉ

Bên cạnh các tính năng sức khỏe, Watch 6 hướng đến nhóm người dùng thường xuyên vận động với hơn 110 chế độ tập luyện. Các môn phổ biến như chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay hoạt động ngoài trời đều được hỗ trợ. Dữ liệu như nhịp tim, thời gian vận động và các thông số bài tập được lưu lại để xem trên thiết bị hoặc qua ứng dụng Huawei Health.

Đáng chú ý, Huawei bổ sung công cụ phân tích tập luyện bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ ghi lại thành tích từng buổi, hệ thống sử dụng lịch sử vận động để nhận diện thay đổi trong quá trình luyện tập, từ đó gợi ý tăng cường độ hoặc nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi.

Huawei Watch 6 hỗ trợ theo dõi nhiều môn thể thao. Tính năng phân tích tập luyện bằng AI được cung cấp tùy điều kiện hỗ trợ.

Hãng cũng chú trọng điều khiển bằng cử chỉ. Người dùng có thể chụm ngón tay hai lần, trượt ngón tay hoặc xoay cổ tay để điều khiển đồng hồ mà không cần chạm vào màn hình. Chẳng hạn, thao tác xoay cổ tay được giới thiệu với khả năng tắt tiếng cuộc gọi đến. Tuy nhiên, không phải cử chỉ nào cũng có sẵn ngay từ đầu; một số tính năng phụ thuộc phiên bản phần mềm và được bổ sung qua bản cập nhật OTA.

Về kết nối, Watch 6 tiếp tục hỗ trợ eSIM, cho phép thực hiện một số tác vụ liên lạc khi không mang theo điện thoại, tùy thuộc khả năng hỗ trợ của nhà mạng. Thiết bị tương thích với cả điện thoại Android và iPhone thông qua ứng dụng Huawei Health.

Kích thước, vật liệu và bài toán đánh đổi với thời lượng pin

Huawei Watch 6 có hai lựa chọn kích thước là 42 mm và 46 mm. Các thông số trọng lượng dưới đây chưa bao gồm dây đeo.

Phiên bản Chất liệu khung Trọng lượng Độ dày 42 mm Hợp kim nhôm Khoảng 38 g 10,2 mm 46 mm Thép không gỉ Khoảng 60 g 10,9 mm

Ở phân khúc cao cấp hơn, dòng Watch 6 Pro sử dụng các vật liệu như gốm, titanium và kính sapphire, hướng đến nhóm khách hàng chú trọng độ hoàn thiện và chất liệu thiết bị.

Về pin, Huawei công bố bản Watch 6 46 mm hoạt động khoảng 4,5 ngày ở chế độ tiêu chuẩn và tối đa 11 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, ở chế độ tiết kiệm, người dùng không thể dùng Health Glance, các chương trình nghiên cứu sức khỏe hay những tính năng tương tác với cảm biến X-Tap.

Nói cách khác, muốn khai thác đầy đủ các công nghệ theo dõi sức khỏe là điểm nhấn của Watch 6, người dùng phải duy trì chế độ tiêu chuẩn và chấp nhận thời lượng pin ngắn hơn. Đây là yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn giữa nhu cầu sử dụng lâu dài và trải nghiệm trọn vẹn các tính năng thông minh.