Huawei Watch Air rò rỉ: thân titan dày 6,9mm, pin silicon trên 10% cho thời lượng 5 ngày Hình ảnh rò rỉ trên Weibo cho thấy Huawei Watch Air dùng vỏ titan nguyên khối mỏng 6,9mm, pin 5 ngày, nhưng giá và ngày ra mắt vẫn chưa được Huawei công bố.

Huawei Watch Air, mẫu đồng hồ thông minh chưa được hãng công bố, xuất hiện trong các thông tin rò rỉ với thân máy titan nguyên khối dày khoảng 6,9mm và thời lượng pin 5 ngày. Nếu chính xác, đây sẽ là dòng thiết bị đeo theo hướng mỏng nhẹ của Huawei, được hỗ trợ bởi cải tiến về công nghệ pin.

Toàn bộ thông số dưới đây mới chỉ đến từ tin rò rỉ trên Weibo và chưa được Huawei xác nhận.

Vỏ titan nguyên khối và dáng chữ nhật bo tròn: Huawei Watch Air khác gì các đời trước?

Theo hình ảnh rò rỉ trên Weibo, Huawei Watch Air có mặt số hình chữ nhật bo tròn với viền màn hình rất mỏng. Máy có núm xoay lớn với họa tiết, một nút bấm phụ ở cạnh phải và dây đeo dạng lưới kim loại.

Huawei Watch Air được cho là có thân máy siêu mỏng

Tài liệu rò rỉ cho biết đây là lần đầu tiên Huawei áp dụng thiết kế vỏ titan nguyên khối cho một dòng máy mới. Thiết bị dự kiến có ba tùy chọn màu gồm đen, bạc và vàng.

Về độ mỏng, mức 6,9mm thấp hơn đáng kể so với các mẫu hiện có của hãng:

Mẫu đồng hồ Độ dày Huawei Watch Air (rò rỉ) Khoảng 6,9mm Huawei Watch 6 10,2mm Huawei Watch D3 11,3mm

Pin chứa silicon: cách giữ thời lượng 5 ngày trong thân máy mỏng

Thân máy mỏng thường đi kèm hạn chế về dung lượng pin. Theo nguồn tin, Huawei có thể giải quyết bài toán này bằng pin xếp chồng chứa silicon với hàm lượng trên 10%.

Thiết kế pin dạng bất quy tắc giúp mật độ năng lượng tăng thêm 6%, qua đó thiết bị duy trì hoạt động tốt dù thân máy siêu mỏng. Nguồn tin cho biết thời lượng pin đạt 5 ngày, song con số này chưa được hãng xác nhận.

Smartwatch mới của Huawei được cho là sử dụng công nghệ pin chứa silicon

Tính năng sức khỏe và thể thao: kế thừa từ Watch 6 và Watch GT 7 Pro

Về tính năng, Huawei Watch Air được cho là tích hợp công nghệ theo dõi sức khỏe tương đương Watch 6. Máy cũng hỗ trợ chế độ luyện tập thể thao ngang tầm dòng Watch GT 7 Pro.

Kiểu dáng chữ nhật bo tròn của mẫu đồng hồ này gợi nhớ đến dòng Watch Fit 5.

Những điều chưa rõ về Huawei Watch Air

Hiện Huawei chưa công bố ngày ra mắt chính thức hay mức giá của Watch Air. Do các thông số mới chỉ xuất hiện qua tin rò rỉ trên Weibo, người dùng nên chờ thông tin xác nhận từ nhà sản xuất.

Nếu các thông tin trên được xác nhận, Huawei Watch Air sẽ là lựa chọn dành cho người dùng muốn một thiết bị đeo siêu mỏng nhưng vẫn có đủ tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao.