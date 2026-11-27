Huawei Watch Air: thân titan mỏng 6.9mm, nặng 27g, màn hình 3,500 nits, giá khoảng 9.6 triệu đồng Huawei Watch Air có thân titan dày 6.9mm, màn hình AMOLED 1.92 inch sáng tối đa 3,500 nits, pin dùng khoảng 5 ngày theo rò rỉ và ra mắt ngày 24/11/2026.

Huawei Watch Air là mẫu smartwatch mới của Huawei, nổi bật với khung titan nguyên khối dày 6.9mm, nặng khoảng 27g và màn hình AMOLED 1.92 inch có độ sáng tối đa 3,500 nits. Theo thông tin trước thềm sự kiện ra mắt chính thức ngày 24/11/2026, sản phẩm có giá 2499 Nhân dân Tệ (khoảng 9.6 triệu đồng).

Loạt ảnh cận cảnh cho thấy Huawei theo đuổi hướng đồng hồ thời trang mỏng nhẹ nhưng vẫn giữ hệ tính năng sức khỏe và thể thao tương đương dòng cao cấp. Bài viết này xem xét thiết kế, màn hình, tính năng và pin của sản phẩm.

Mỏng ngang hai đồng xu: thiết kế titan của Huawei Watch Air

Phiên bản xuất hiện trong bộ ảnh là màu Bạc Titan, đi kèm dây kim loại dạng lưới Milanese đồng màu, đặt trong hộp vuông tối giản quen thuộc của hãng.

Khi mới lấy ra khỏi hộp, mặt trước được bảo vệ bằng lớp seal đen. Trên miếng dán này, Huawei in sẵn biểu tượng khuyến cáo hạn chế đeo khi tắm vòi sen hoặc tiếp xúc trực tiếp với xà phòng, hóa chất để giữ độ bền cho lớp phủ và gioăng kháng nước. Cụm cảm biến ở mặt lưng cũng có một lớp màng bảo vệ riêng.

Điểm đáng chú ý nhất là độ mỏng. Thiết bị dày 6.9mm, trong khi Huawei Watch 6 là 10.2mm. Trọng lượng thân máy khoảng 27g, phù hợp để đeo cả ngày lẫn khi theo dõi giấc ngủ.

Khi đặt cạnh hai đồng xu xếp chồng, độ dày của thân đồng hồ gần như tương đương. Con số này giúp thiết bị có dáng thanh lịch như một phụ kiện thời trang.

Về vật liệu, Huawei dùng khung vỏ titan nguyên khối hoàn thiện bóng, cho khả năng phản chiếu ánh sáng tốt và độ bền cao. Cạnh trái được làm phẳng, trơn hoàn toàn. Toàn bộ phím vật lý nằm ở cạnh phải, gồm một núm xoay lớn có khía rãnh và một nút bấm phụ dạng dẹt ôm sát thân máy.

Ngoài bản Bạc Titan, Huawei Watch Air sẽ có thêm hai màu vỏ là Vàng nhạt Titan và Đen Titan. Người dùng cũng có thể chọn dây cao su thể thao hoặc dây vải dệt.

Màn hình 3,500 nits và viền 1.4mm: con số nào có ý nghĩa thực tế?

Mặt trước là màn hình AMOLED vuông 1.92 inch, tỉ lệ hiển thị so với thân máy lên tới 86%. Viền chỉ 1.4mm và đều ở cả bốn cạnh, mỏng hơn một nửa so với viền 2.8mm trên Apple Watch.

Độ sáng tối đa 3,500 nits là thông số nổi bật. Với người tập ngoài trời, màn hình càng sáng thì càng dễ đọc chỉ số dưới nắng. Công nghệ LTPO 2.0 cho phép tự điều chỉnh tần số quét linh hoạt, giữ độ mượt nhưng tiết kiệm điện ở chế độ màn hình luôn bật.

Sản phẩm Độ sáng tối đa Huawei Watch Air 3,500 nits Huawei Watch 6 3,000 nits Galaxy Watch 9 3,000 nits Apple Watch Series 12 2,000 nits

Tuy nhiên, 3,500 nits là mức tối đa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào chế độ sáng tự động.

Theo teaser chính thức của Huawei, màn hình được bảo vệ bằng kính sapphire. Loại kính này cứng và chống xước tốt hơn kính thường, cho thấy hãng không cắt giảm vật liệu dù thân máy rất mỏng.

HarmonyOS và hệ tính năng thể thao trong thân máy mỏng

Huawei Watch Air chạy HarmonyOS, với giao diện trực quan và thao tác thuận tiện nhờ núm xoay vật lý. Hệ cảm biến và các chỉ số sức khỏe được cho là tương đương Watch 6, mẫu đồng hồ cao cấp nhất của Huawei hiện nay.

Về luyện tập, thiết bị dự kiến có hơn 100 chế độ thể thao, chạy trail với GPS liên tục tới 51 giờ, golf với hơn 17,000 bản đồ sân và trượt tuyết với 3,000 bản đồ khu nghỉ dưỡng. Máy cũng hỗ trợ chế độ lặn giống Huawei GT7 Pro. Thông tin cụ thể sẽ rõ hơn khi sản phẩm ra mắt.

Nếu các tính năng này được giữ nguyên trong thân máy 6.9mm, đó sẽ là sự kết hợp đáng chú ý: mỏng nhẹ như đồng hồ thời trang nhưng theo dõi tập luyện như đồng hồ thể thao chuyên dụng.

Pin silicon trong thân máy 6.9mm: 5 ngày có đủ thuyết phục?

Watch Air dùng pin xếp chồng có hàm lượng silicon trên 10%, tận dụng từng milimet không gian bên trong. Nhờ vậy, mật độ năng lượng tăng thêm khoảng 6% so với pin thường. Các bản rò rỉ cho biết thiết bị có thể dùng khoảng 5 ngày, một mức đáng chú ý với thân máy chỉ 6.9mm.

Về sạc, trong hộp có sẵn đế sạc nam châm không dây hình tròn màu trắng, hút chặt vào mặt lưng khi đặt lên.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Huawei Watch Air có giá 2499 Nhân dân Tệ (khoảng 9.6 triệu đồng). Sản phẩm dự kiến mở bán tại Trung Quốc từ tháng 12 và tại Việt Nam vào đầu năm sau.

Nhìn chung, Huawei đã kết hợp thiết kế siêu mỏng nhẹ với vật liệu cao cấp: thân titan 6.9mm, nặng 27g, kính sapphire và màn hình AMOLED 1.92 inch viền 1.4mm. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc smartwatch thanh lịch, đeo nhẹ cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn có màn hình lớn và pin dùng nhiều ngày. Các thông số về pin và tính năng cần được xác nhận khi sản phẩm chính thức ra mắt.