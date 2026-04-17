Huawei Watch Buds 2 chốt ngày ra mắt: Bước tiến mới của dòng đồng hồ tích hợp tai nghe độc bản Huawei xác nhận trình làng Watch Buds 2 vào ngày 20/04 với thiết kế tinh chỉnh. Mẫu thiết bị lai này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc thiết bị đeo thông minh đột phá.

Huawei vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt thế hệ thứ hai của dòng đồng hồ thông minh tích hợp tai nghe không dây vào ngày 20/04 sắp tới. Huawei Watch Buds 2 được kỳ vọng sẽ kế thừa và hoàn thiện cấu trúc độc bản từng gây sốt trên thị trường công nghệ toàn cầu, mang đến giải pháp tiện lợi tối đa cho người dùng yêu thích sự gọn gàng.

Triết lý thiết kế "tất cả trong một" trên thiết bị đeo

Xu hướng tích hợp tai nghe không dây vào các thiết bị di động không còn quá xa lạ. Thị trường từng chứng kiến những nỗ lực từ Lenovo với dòng máy tính xách tay ThinkBook 15 Gen 2, hay Nokia với mẫu điện thoại 5710 XpressAudio. Gần đây nhất, Honor cũng giới thiệu chuột máy tính chứa tai nghe chống ồn. Tuy nhiên, Huawei mới là cái tên tối ưu hóa thành công nhất ý tưởng này trên một thiết bị đeo nhỏ gọn.

Huawei Watch Buds thế hệ đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh nhờ cơ chế bản lề cho phép mở mặt đồng hồ để lộ cặp tai nghe giấu kín bên trong. Đây không chỉ là một món đồ công nghệ mà còn là lời giải cho bài toán quên mang hộp sạc tai nghe khi ra ngoài.

Những thay đổi đáng chú ý trên Huawei Watch Buds 2

Sau hơn ba năm nghiên cứu và phát triển kể từ phiên bản tiền nhiệm, Huawei Watch Buds 2 sẽ chính thức xuất hiện trong sự kiện diễn ra tại Trung Quốc. Sự kiện này cũng là sân khấu cho mẫu điện thoại màn hình gập Huawei Pura X Max và nhiều thiết bị thông minh khác.

Về ngoại hình, các hình ảnh rò rỉ cho thấy Huawei vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng nhưng có những tinh chỉnh tinh tế về mặt thị giác. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở nút vặn điều khiển (crown) được bổ sung một vòng tròn đỏ nổi bật. Nút bấm vật lý tại vị trí 6 giờ vẫn được giữ nguyên, đảm nhiệm chức năng kích hoạt cơ chế mở nắp màn hình một cách linh hoạt.

Cấu trúc tai nghe đối xứng và thách thức kỹ thuật

Cặp tai nghe bên trong dường như không thay đổi về hình dáng so với thế hệ trước. Chúng tiếp tục sử dụng thiết kế đối xứng hoàn toàn, cho phép người dùng đeo vào bất kỳ bên tai nào mà không cần phân biệt trái phải – một tính năng thông minh dựa trên cảm biến tự động nhận diện hướng đeo.

Thách thức lớn nhất đối với dòng sản phẩm lai này chính là việc cân bằng giữa dung lượng pin và độ dày của thiết bị. Việc phải chứa cả một viên pin cho đồng hồ và không gian sạc cho hai tai nghe khiến thân máy thường dày hơn các mẫu smartwatch thông thường. Người dùng đang kỳ vọng Huawei sẽ áp dụng công nghệ pin mật độ cao mới để tối ưu hóa kích thước vật lý.

Bảng so sánh thông số dự kiến

Đặc tính Huawei Watch Buds (Gen 1) Huawei Watch Buds 2 (Dự kiến) Cơ chế mở nắp Nút bấm vật lý 6 giờ Nút bấm vật lý cải tiến Thiết kế tai nghe Đối xứng không phân biệt trái/phải Đối xứng, cải thiện chất âm Điểm nhấn ngoại hình Cổ điển Vòng tròn đỏ trên nút vặn Ngày ra mắt 12/2022 20/04/2025

Hiện tại, các thông số chi tiết về cấu hình, thời lượng sử dụng thực tế và khả năng chống nước của Huawei Watch Buds 2 vẫn đang được giữ kín. Khả năng phiên bản này được phân phối rộng rãi tại thị trường quốc tế vẫn còn là một dấu hỏi lớn, tương tự như cách hãng đã làm với thế hệ đầu tiên.

Dù vậy, Huawei Watch Buds 2 vẫn là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của hãng công nghệ Trung Quốc trong việc phá bỏ các giới hạn thiết kế truyền thống, mang lại trải nghiệm tiện dụng cho người dùng hiện đại.