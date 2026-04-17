Huawei Watch Fit 5 Pro lộ diện với màn hình 1.92 inch và thiết kế viền siêu mỏng Smartwatch mới của Huawei sở hữu màn hình AMOLED lớn hơn, viền bezel mỏng cùng kính cong 2.5D thay cho kính phẳng, mang lại vẻ ngoài cao cấp và hiện đại hơn.

Huawei Watch Fit 5 Pro là thế hệ đồng hồ thông minh tiếp theo của Huawei, sở hữu màn hình AMOLED 1.92 inch cùng thiết kế viền bezel được tối ưu hóa mỏng hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Những hình ảnh thực tế rò rỉ mới đây đã hé lộ cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế mới mà hãng công nghệ này sắp áp dụng cho dòng sản phẩm Wearable của mình.

Thiết kế tinh chỉnh và màn hình lớn hơn

Dựa trên hình ảnh rò rỉ từ mạng xã hội Weibo, Huawei Watch Fit 5 Pro vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mặt vuông quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh tinh tế hơn. Thiết bị xuất hiện trong hộp bán lẻ với các điểm nhấn màu cam tươi sáng quanh khung vỏ, đi kèm dây đeo dệt đồng màu, tạo nên phong cách thể thao năng động.

Ảnh thực tế Huawei Watch Fit Pro hé lộ nhiều thay đổi thú vị

Khung vỏ của máy dường như vẫn được hoàn thiện từ chất liệu nhôm bền bỉ. Các chi tiết vật lý bao gồm một núm xoay ở cạnh phải và một nút phụ đặt ngay bên dưới, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong các điều kiện sử dụng khác nhau.

Nâng cấp trải nghiệm hiển thị với kính cong 2.5D

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Huawei Watch Fit 5 Pro nằm ở phần hiển thị. Màn hình của máy được mở rộng lên kích thước 1.92 inch, tăng nhẹ so với con số 1.82 inch trên thế hệ Watch Fit 4 Pro. Đặc biệt, Huawei đã thay thế tấm kính phẳng cũ bằng kính cong 2.5D, giúp các thao tác vuốt chạm từ cạnh vào trở nên mượt mà và cao cấp hơn.

Việc thu hẹp viền bezel không chỉ giúp tăng tỷ lệ màn hình so với thân máy mà còn giúp tổng thể chiếc đồng hồ trông gọn gàng và hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn cho các thông báo và dữ liệu luyện tập.

Kỳ vọng về thông số kỹ thuật và ngày ra mắt

Mặc dù thiết kế đã lộ diện khá rõ nét, các thông số về dung lượng pin, hệ thống cảm biến và các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu vẫn được Huawei giữ kín. Tuy nhiên, dựa trên chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm, Huawei Watch Fit 5 Pro nhiều khả năng sẽ chính thức được giới thiệu vào khoảng tháng 5 tới.

Thông số Huawei Watch Fit 4 Pro Huawei Watch Fit 5 Pro (Rò rỉ) Kích thước màn hình 1.82 inch 1.92 inch Loại mặt kính Kính phẳng Kính cong 2.5D Chất liệu khung Nhôm Nhôm Viền màn hình Tiêu chuẩn Mỏng (Ultra-slim)

Dòng Watch Fit vốn thành công nhờ sự cân bằng giữa thiết kế thời trang và tính năng theo dõi vận động ổn định. Với những nâng cấp về ngoại hình theo hướng "đánh bóng" và cao cấp hóa, Fit 5 Pro được dự đoán sẽ tiếp tục là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartwatch tầm trung.