Huawei Watch Fit 5 Series trình làng: Màn hình AMOLED 3000 nits cùng khung titan cao cấp

Bảo Long21/04/2026 10:03

Huawei chính thức ra mắt Watch Fit 5 và Watch Fit 5 Pro với màn hình siêu sáng 3,000 nits, hỗ trợ đo ECG và pin 10 ngày, định hình lại chuẩn mực smartwatch mỏng nhẹ.

Tại sự kiện ra mắt dòng điện thoại Pura 90, Huawei đã chính thức trình làng bộ đôi đồng hồ thông minh thế hệ mới: Huawei Watch Fit 5 và Huawei Watch Fit 5 Pro. Đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Watch Fit 4, mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về khả năng hiển thị, vật liệu chế tác và hệ thống cảm biến theo dõi sức khỏe chuyên sâu.

Đột phá về hiển thị với độ sáng 3,000 nits

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Huawei Watch Fit 5 Pro là màn hình AMOLED LTPO kích thước 1.92 inch, độ phân giải 480 x 408 pixel. Huawei đã tối ưu viền màn hình chỉ còn 1.8mm, kết hợp cùng kính bảo vệ cong 2.5D tạo nên vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Đặc biệt, màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 3,000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới cường độ ánh sáng mạnh hoặc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Huawei Watch Fit 5 Series ra mắt với thiết kế tinh tế
Huawei Watch Fit 5 Series ra mắt

Về chất liệu, phiên bản Pro sử dụng khung viền hợp kim titan bền bỉ. Khi không kèm dây đeo, đồng hồ chỉ nặng 30.4g. Người dùng có các tùy chọn dây đeo dệt nhẹ hoặc các màu sắc trung tính như Trắng, Cam và Đen.

Cận cảnh màn hình chất lượng cao trên smartwatch mới của Huawei
Smartwatch mới của Huawei có màn hình chất lượng cao

Hệ thống cảm biến và tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Huawei Watch Fit 5 Series hướng tới việc hỗ trợ người dùng luyện tập chuyên nghiệp với các chế độ mới như "trợ lý đạp xe" và chế độ chơi golf. Phiên bản Pro được trang bị đầy đủ các cảm biến quan trọng, bao gồm cả tính năng đo điện tâm đồ (ECG) và hỗ trợ nghiên cứu theo dõi đường huyết.

Danh sách các cảm biến chính được tích hợp bao gồm:

  • Gia tốc kế và Cảm biến con quay hồi chuyển
  • Cảm biến địa từ và Ánh sáng môi trường
  • Cảm biến nhịp tim quang học
  • Cảm biến áp suất khí quyển và Nhiệt độ
  • Cảm biến ECG và Cảm biến độ sâu (chỉ có trên bản Pro)
Thời lượng pin là điểm mạnh của dòng Watch Fit mới
Huawei Watch Fit 5 Series có thời lượng pin ấn tượng

So sánh thông số kỹ thuật giữa hai phiên bản

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính giữa Huawei Watch Fit 5 tiêu chuẩn và phiên bản Pro:

Đặc điểm Huawei Watch Fit 5 Pro Huawei Watch Fit 5
Kích thước màn hình 1.92 inch AMOLED LTPO 1.82 inch AMOLED
Độ sáng tối đa 3,000 nits 2,500 nits
Khung viền Hợp kim Titan Hợp kim tiêu chuẩn
Trọng lượng 30.4g 27g
Cảm biến ECG & Độ sâu Không
Thiết kế mỏng nhẹ của Huawei Watch Fit 5 phiên bản tiêu chuẩn
Thiết kế của Huawei Watch Fit 5 tiêu chuẩn

Thời lượng pin và giá bán chi tiết

Về thời lượng pin, Huawei Watch Fit 5 Pro có thể duy trì hoạt động trong 7 ngày ở cường độ sử dụng thông thường và lên đến 10 ngày nếu ở chế độ tiết kiệm. Phiên bản tiêu chuẩn cũng sở hữu thời lượng pin tương đương nhưng lược bỏ một số cảm biến chuyên sâu để tối ưu độ mỏng nhẹ.

Tại thị trường Trung Quốc, Huawei công bố giá bán cho dòng sản phẩm mới như sau:

  • Huawei Watch Fit 5: 1,099 nhân dân tệ (tương đương khoảng 4.24 triệu đồng).
  • Huawei Watch Fit 5 Pro: 2,099 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8.1 triệu đồng).

Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc đa dạng như tím, xanh lá cây, trắng và đen đối với bản tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu thời trang đa dạng của người dùng.

