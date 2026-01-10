Huawei Watch GT 7 Series và FreeBuds Neo ra mắt tại Việt Nam: Loạt nâng cấp công nghệ mới Huawei ra mắt dòng Watch GT 7 Series và tai nghe FreeBuds Neo tại Việt Nam, gây ấn tượng với tính năng Health Insights chuyên sâu cùng thời lượng pin 21 ngày.

Huawei Việt Nam đã chính thức giới thiệu bộ đôi thiết bị công nghệ mới nhất gồm dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 7 Series và tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Neo. Sự kiện đánh dấu bước tiến tiếp theo của hãng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh, hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng chú trọng quản lý sức khỏe, rèn luyện thể thao và tìm kiếm trải nghiệm âm thanh di động chất lượng cao.

Huawei ra mắt Watch GT 7 tại Việt Nam

Công nghệ Health Insights và thuật toán phân tích thể thao nâng cao

Trọng tâm kỹ thuật trên thế hệ HUAWEI WATCH GT 7 Series nằm ở hệ thống phân tích dữ liệu thể chất chuyên sâu mang tên Health Insights. Thuật toán này có khả năng xâu chuỗi liên tục các thông số về chất lượng giấc ngủ, mức độ vận động hàng ngày và khả năng hồi phục sinh học thành các báo cáo trực quan cho người dùng.

Cụ thể, Chỉ Số Trạng Thái Sẵn Sàng sẽ đo lường biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc, lượng calo tiêu hao và chu kỳ ngủ để tính toán mức độ sẵn sàng vận động của cơ thể. Tính năng này giúp người dùng đưa ra quyết định hợp lý về việc tăng cường độ tập luyện hay nghỉ ngơi phục hồi. Đáng chú ý, thiết bị tích hợp chương trình Nghiên Cứu Nguy Cơ Tiểu Đường thông qua cơ chế theo dõi chỉ số liên tục từ 3 đến 14 ngày.

Huawei Watch GT 7 Series giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Đối với các hoạt động thể thao ngoài trời, thế hệ smartwatch mới bổ sung các công cụ hỗ trợ đạp xe chuyên nghiệp như lập kế hoạch leo dốc, cảnh báo địa hình theo thời gian thực và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hiệu suất. Riêng trên bản Pro, tính năng Chạy Bộ Địa Hình được tối ưu hóa với khả năng vẽ bản đồ địa hình, hiển thị chi tiết độ dốc, nhịp tim và điều hướng chặng đường từng bước.

Phân tích cấu hình và phần cứng giữa hai phiên bản GT 7 và GT 7 Pro

Hãng công nghệ đưa ra hai phân khúc rõ rệt nhằm đáp ứng từng nhóm nhu cầu sử dụng khác nhau về vật liệu chế tác lẫn tính năng kỹ thuật chuyên sâu.

Các smartwatch mới của Huawei có thiết kế bắt mắt

Bản tiêu chuẩn 41mm sử dụng khung viền thép không gỉ mỏng nhẹ, hướng tới người dùng có chu vi cổ tay nhỏ hoặc phái đẹp. Trong khi đó, bản Pro 46mm sở hữu lớp vỏ bằng hợp kim titanium bền bỉ, tích hợp thêm cảm biến điện tâm đồ (ECG), tính năng đo độ sâu và hỗ trợ lặn biển tới 40m, cùng tính năng Nghiên Cứu Về Bệnh Động Mạch Vành sau 3 đến 4 ngày theo dõi liên tục.

Thông số kỹ thuật HUAWEI WATCH GT 7 (41mm) HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46mm) Chất liệu vỏ Thép không gỉ cao cấp Hợp kim Titanium siêu bền Màn hình AMOLED 1.32 inch (3000 nits) AMOLED 1.47 inch (3000 nits) Cảm biến chuyên sâu Cảm biến sinh trắc học đa năng Cảm biến ECG, cảm biến đo độ sâu lặn Kháng nước 5 ATM & IP69 5 ATM, IP69, hỗ trợ lặn sâu 40m Định vị vệ tinh GNSS đa băng tần GNSS đa băng tần Thời lượng pin tối đa Lên đến 14 ngày Lên đến 21 ngày Giá niêm yết 5.490.000 đồng 8.490.000 đồng

Tai nghe HUAWEI FreeBuds Neo với kiến trúc chống ồn hai kênh

Song hành cùng đồng hồ thông minh, mẫu tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Neo cũng xuất hiện với cấu trúc buồng âm mới. Trọng lượng mỗi bên tai nghe được tối ưu ở mức 4,8 gram, giảm áp lực lên ống tai khi đeo trong thời gian dài.

Tai nghe Huawei FreeBuds Neo chính thức cập bến thị trường Việt Nam

FreeBuds Neo sử dụng hệ thống chống ồn thích ứng hai kênh, cho phép triệt tiêu tiếng ồn môi trường toàn dải với độ sâu trung bình đạt tới 30 dB. Về mặt tái tạo âm thanh, driver Turbo cung cấp dải tần đáp ứng rộng từ 10 Hz đến 48 kHz, xử lý dải trầm chắc gọn trong khi vẫn giữ được độ trong trẻo của dải trung và cao. Thiết bị cũng tích hợp hiệu ứng âm thanh không gian và hỗ trợ kết nối mượt mà cùng lúc với hai thiết bị.

Mức giá phân phối và chế độ hậu mãi tại thị trường Việt Nam

HUAWEI WATCH GT 7 Series có mức giá phân phối chính thức từ 5.490.000 đồng cho bản 41mm và từ 8.490.000 đồng cho bản Pro 46mm. Người mua trong giai đoạn đầu ra mắt được tặng kèm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2, ba tháng sử dụng dịch vụ HUAWEI Health+ và chính sách bảo hành mở rộng.

Mẫu tai nghe HUAWEI FreeBuds Neo có giá niêm yết 2.990.000 đồng, được áp dụng mức giá khuyến mãi 2.490.000 đồng trong tháng đầu tiên cùng gói bảo hiểm thất lạc tai nghe trong vòng một năm.