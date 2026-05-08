Huawei Watch GT7 trình làng: Màn hình 3.000 nits, pin 21 ngày với giá từ 6.18 triệu đồng Huawei chính thức ra mắt mẫu smartwatch Watch GT7 sở hữu màn hình sáng kỷ lục 3.000 nits, thời lượng pin lên tới 21 ngày cùng mức giá khởi điểm từ 6.18 triệu đồng.

Thị trường đồng hồ thông minh phân khúc cận cao cấp vừa ghi nhận bước tiến mới từ thương hiệu Huawei với sự xuất hiện của Huawei Watch GT7. Phiên bản tiêu chuẩn này tiếp tục phát huy điểm mạnh về thời lượng pin và chất lượng hiển thị, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí sở hữu cho người dùng.

Huawei Watch GT7 ra mắt

Thiết kế tối giản với hai tùy chọn kích thước linh hoạt

Để tối ưu chi phí so với dòng Pro, Huawei Watch GT7 tiêu chuẩn trang bị phần khung viền làm bằng thép không gỉ kết hợp cùng mặt lưng chất liệu nhựa. Thiết bị vẫn duy trì độ hoàn thiện chắc chắn, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng và ôm sát cổ tay.

Sản phẩm cung cấp cho người dùng hai kích thước mặt đồng hồ khác nhau. Phiên bản 41 mm có độ mỏng 9.9 mm với phần viền tròn tối giản, phù hợp với cổ tay nhỏ. Trong khi đó, phiên bản 46 mm có độ mỏng 10.9 mm sở hữu đường viền nổi bật, mang phong cách thể thao và góc cạnh hơn. Cả hai phiên bản đều được bổ sung các tùy chọn màu sắc và dây đeo mới mang tính trẻ trung.

Smartwatch Huawei có thiết kế bắt mắt

Khả năng hiển thị vượt trội với độ sáng đỉnh 3,000 nits

Màn hình là nâng cấp đáng chú ý nhất trên Huawei Watch GT7. Máy sử dụng tấm nền AMOLED dạng tròn với kích thước 1.32 inch (dành cho bản 41 mm) và 1.47 inch (dành cho bản 46 mm), đạt độ phân giải sắc nét 466 x 466 pixel.

Đáng chú ý, độ sáng tối đa của tấm nền này đạt mức 3,000 nits, ngang ngửa với các dòng điện thoại thông minh cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Thông số này đảm bảo các dữ liệu hiển thị như bản đồ, chỉ số sức khỏe hay thông báo luôn rõ ràng ngay cả khi quan sát trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời cường độ cao.

Huawei Watch GT7 có màn hình siêu sáng

Tích hợp chế độ tập luyện Pro Ski và hệ thống cảm biến cải tiến

Ở khía cạnh tính năng, Huawei Watch GT7 bản tiêu chuẩn cắt giảm cảm biến đo điện tâm đồ (ECG) so với bản Pro. Tuy nhiên, các cụm cảm biến cốt lõi vẫn được giữ nguyên bao gồm cảm biến nhịp tim thế hệ mới, cảm biến đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) liên tục và cảm biến đo nhiệt độ da.

Về khả năng hỗ trợ thể thao, thiết bị bổ sung chế độ chuyên dụng Pro Ski dành riêng cho môn trượt tuyết, hỗ trợ hiển thị đồ họa độ dốc đường trượt và đo lực G khi di chuyển ở tốc độ cao. Đồng hồ tích hợp sẵn hơn 110 chế độ tập luyện cùng tính năng tạo lộ trình đạp xe chi tiết, kết nối đồng bộ qua ứng dụng điện thoại nhờ trang bị chip GPS độc lập, kết nối Bluetooth 6.0 và NFC.

Đồng hồ giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Thời lượng pin duy trì tối đa lên tới 21 ngày

Thời lượng sử dụng pin tiếp tục là ưu thế của Huawei Watch GT7 so với các đối thủ cùng phân khúc. Phiên bản 46 mm cung cấp thời lượng vận hành tối đa 21 ngày ở chế độ sử dụng thông thường, hoặc khoảng 7 ngày khi bật tính năng màn hình luôn hiển thị (Always-on Display).

Đối với phiên bản 41 mm nhỏ hơn, dung lượng pin đáp ứng khả năng hoạt động liên tục 14 ngày ở điều kiện thông thường và khoảng 5 ngày đối với chế độ Always-on Display.

Huawei Watch GT7 có thời lượng pin ấn tượng

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Huawei Watch GT7 bắt đầu mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm từ 1,588 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 6.18 triệu đồng) cho phiên bản 41 mm và 1,688 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 6.57 triệu đồng) cho phiên bản 46 mm.