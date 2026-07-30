Huawei xác nhận ra mắt MatePad Pro mới với thiết kế siêu mỏng 4.7mm và chip Kirin T93 Huawei xác nhận trình làng mẫu tablet MatePad Pro mới vào ngày 5/8 với độ mỏng 4,7mm, màn hình OLED 12 inch, chip Kirin T93 cùng tính năng nhắn tin qua vệ tinh.

Huawei đã chính thức thông báo trên tài khoản Weibo về thời điểm ra mắt mẫu máy tính bảng cao cấp tiếp theo thuộc dòng MatePad Pro. Theo đó, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 (theo giờ địa phương). Mẫu flagship mới này hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá về cả thiết kế lẫn hiệu năng xử lý.

Huawei MatePad Pro phiên bản mới sắp ra mắt.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ cùng phối màu mới

Hình ảnh hé lộ từ teaser chính thức cho thấy chiếc MatePad Pro thế hệ mới sẽ có hai tùy chọn màu sắc trẻ trung là xanh và hồng. Mặt sau của thiết bị nổi bật với cụm máy ảnh hình tròn tương tự như dòng MatePad Pro Max ra mắt vào tháng 6 vừa qua.

Đáng chú ý, chiếc tablet này đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 4,7 mm và trọng lượng nhẹ 439 g, giúp nâng cao tính di động cho người dùng. Bên cạnh đó, thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ các phụ kiện văn phòng quen thuộc như bút cảm ứng stylus và bàn phím rời.

Máy sở hữu thiết kế mỏng 4,7 mm cùng trọng lượng 439 g.

Cấu hình rò rỉ: Màn hình OLED và kết nối vệ tinh

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station, Huawei MatePad Pro phiên bản mới dự kiến sở hữu màn hình OLED kích thước khoảng 12 inch. Sức mạnh bên trong của máy nhiều khả năng đến từ vi xử lý thuộc chuỗi chip Kirin T93 hoàn toàn mới.

Bên cạnh vi xử lý mới, máy tính bảng này còn được cho là sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 66W và tính năng nhắn tin qua vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou) – tính năng cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone flagship của hãng.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Huawei MatePad Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình OLED, kích thước khoảng 12 inch Vi xử lý Kirin T93 series Độ mỏng / Trọng lượng 4,7 mm / 439 g Sạc nhanh 66W Tính năng đặc biệt Nhắn tin qua vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou) Màu sắc Xanh (Blue), Hồng (Pink)

Bên cạnh sự xuất hiện của chiếc MatePad Pro mới, Huawei cũng xác nhận sẽ ra mắt thêm mẫu máy tính xách tay màn hình gập MateBook Fold Ultimate Design trong cùng sự kiện ngày 5 tháng 8 tới đây.