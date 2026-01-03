Hugo Ekitike tỏa sáng rực rỡ giúp Liverpool giải bài toán khởi đầu chậm trước West Ham Với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, Hugo Ekitike không chỉ giúp Liverpool đánh bại West Ham mà còn khẳng định giá trị vượt trội so với bom tấn Alexander Isak.

Hugo Ekitike vừa có màn trình diễn bùng nổ tại Anfield, trực tiếp đóng góp vào 3 bàn thắng giúp Liverpool vượt qua rào cản tâm lý trong giai đoạn đầu trận. Với 1 pha lập công và 2 đường kiến tạo, tiền đạo người Pháp không chỉ khỏa lấp khoảng trống của Florian Wirtz mà còn gửi lời thách thức đanh thép đến vị trí của Alexander Isak.

Chiếc đồng hồ báo thức tại Anfield

Một trong những vấn đề nan giải nhất của Liverpool mùa này là sự ì ạch trong những phút đầu trận. Thống kê chỉ ra rằng, trước cuộc tiếp đón West Ham, Lữ đoàn đỏ mới chỉ có đúng 2 lần nổ súng trong 20 phút đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Ekitike đã thay đổi hoàn toàn cục diện chỉ sau 5 phút bóng lăn.

Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ West Ham sau tình huống phạt góc, cầu thủ sinh năm 2002 tung cú sút quyết đoán đưa bóng qua hai chân thủ môn, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này mang ý nghĩa chiến thuật cực lớn, giúp Liverpool cởi bỏ áp lực tâm lý thường thấy khi để đối phương cầm cự quá lâu.

Ekitike có trận đấu chói sáng trước West Ham.

Cựu danh thủ Arsenal, Martin Keown, nhận định trên BBC Sport: "Hugo Ekitike là một tiền đạo hàng đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Liverpool đã chi số tiền lớn cho Alexander Isak, nhưng chàng trai này mới là người xuất hiện đúng lúc họ cần nhất".

Tầm ảnh hưởng toàn diện khi vắng Florian Wirtz

Trong ngày thiếu vắng Florian Wirtz, nhiều lo ngại đã được đặt ra về khả năng liên kết lối chơi của Liverpool. Tuy nhiên, Ekitike đã đập tan mọi nghi ngờ bằng sự hiệu quả tuyệt đối. Ngoài bàn mở tỷ số, tiền đạo sinh năm 2002 còn trực tiếp đóng góp 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Anh di chuyển rộng, thu hút hậu vệ đối phương và tạo ra những khoảng trống chết người. Việc tân binh Liverpool chơi tốt cả trong vai trò dứt điểm lẫn kiến thiết cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật dưới bàn tay nhào nặn của HLV Arne Slot. Theo đánh giá, Ekitike nhận mức điểm 8.6 cho tầm ảnh hưởng trong trận đấu này.

Ngôi sao người Pháp đóng góp 1 bàn và 2 kiến tạo.

Lời khẳng định trước Alexander Isak

Sự tỏa sáng của cựu sao PSG càng trở nên giá trị hơn khi đặt lên bàn cân với Alexander Isak, bản hợp đồng bom tấn nhưng đang phải vật lộn với chấn thương. Dù Isak sắp trở lại, nhưng với màn trình diễn trước West Ham, Ekitike đang gửi một thông điệp đanh thép rằng anh xứng đáng có một vị trí chính thức trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Liverpool đang bước vào giai đoạn quyết định với các mặt trận quan trọng như Ngoại hạng Anh và Champions League. Việc Hugo Ekitike tìm lại cảm giác ghi bàn và thể hiện sự đa năng là tín hiệu tích cực cho các Cổ động viên The Kop. HLV Arne Slot có thể đang đau đầu vì nhân sự, nhưng ở vị trí cao nhất trên hàng công, ông đã tìm thấy một lựa chọn đáng tin cậy.