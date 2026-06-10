Hugo Gomes chia tay Công an Hà Nội sau chức vô địch V.League 2025/26 Trung vệ người Brazil Hugo Gomes chính thức rời Công an Hà Nội sau hai mùa giải gắn bó, khép lại hành trình đầy danh hiệu nhưng cũng không ít tiếc nuối do chấn thương.

Ngay sau khi mùa giải V.League 2025/26 kết thúc với ngôi vương thuộc về Công an Hà Nội, trung vệ Hugo Gomes đã chính thức xác nhận chia tay đội bóng. Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1995 đăng tải hình ảnh cùng gia đình tại sân bay kèm lời tri ân: “Cảm ơn Việt Nam. Chúng tôi đã rất hạnh phúc ở đây”.

Hugo Gomes gần như chắc chắn chia tay Công an Hà Nội.

Chấn thương dai dẳng và sự vắng mặt ở giai đoạn nước rút

Quyết định chia tay của Hugo Gomes không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới chuyên môn dù anh từng là nhân tố then chốt. Trung vệ cao 1m87 này gặp nhiều vấn đề về chấn thương dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu. Tại V.League 2025/26, cầu thủ người Brazil chỉ có 14 lần ra sân thi đấu chính thức.

Đáng chú ý, trong 8 vòng đấu cuối cùng – giai đoạn quyết định trực tiếp đến cuộc đua vô địch – Hugo Gomes hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đăng ký. Các nguồn tin cho biết trung vệ này hiện không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Mano Polking cho mùa giải mới. Anh đã trở về quê nhà Brazil và sẽ không tham dự lễ mừng công của đội bóng dự kiến diễn ra vào ngày 10/6.

Di sản của Hugo Gomes tại đội bóng ngành Công an

Gia nhập từ mùa giải 2024/25, Hugo Gomes từng nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ khả năng không chiến xuất sắc và hiệu suất ghi bàn đáng nể đối với một hậu vệ. Trong hai năm gắn bó, anh đã có 35 lần ra sân và ghi được 7 bàn thắng cho Công an Hà Nội.

Hành trình của Hugo Gomes tại Việt Nam khép lại với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất kỳ ngoại binh nào cũng mơ ước:

Vô địch V.League 2025/26

Cúp Quốc gia

Siêu Cúp Quốc gia

Á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á

Hiện tại, ban lãnh đạo nhà đương kim vô địch V.League đang ráo riết tìm kiếm một phương án ngoại binh chất lượng để lấp đầy khoảng trống nơi hàng phòng ngự, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương và chinh phục các đấu trường quốc tế trong mùa giải tới.