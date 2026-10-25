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Hull City 1-1 Brentford: Hai đội chia điểm

Văn Thể25/10/2026 16:45

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Brentford 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10/2026 tại MKM Stadium.

Hull City1 - 1BrentfordKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hull City tiếp đón Brentford.

  • 13'Hull City ép sân

    Cầm bóng: Hull City 71% - 29% Brentford, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Aaron Hickey (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'BÀN THẮNG! Hull City (1-0)

    Phút 24': Oliver McBurnie (Hull City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Hull City ép sân

    Cầm bóng: Hull City 60% - 40% Brentford, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hull City 52% - 48% Brentford, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hull City 45% - 55% Brentford, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 61'Brentford ép sân

    Cầm bóng: Hull City 42% - 58% Brentford, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 4 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Brentford): Jaidon Anthony vào sân thay Kevin Schade.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Aaron Hickey.

  • 63'BÀN THẮNG! Brentford (1-1)

    Phút 63': Dango Ouattara (Brentford) lập công (kiến tạo: Igor Thiago). Tỷ số: 1 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hull City): Brooke Norton-Cuffy vào sân thay Lewie Coyle.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hull City): Mohamed Ali Cho vào sân thay Ryan Giles.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Hull City): Hidemasa Morita vào sân thay Tim Iroegbunam.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hull City 45% - 55% Brentford, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Brentford): Callum Wilson vào sân thay Dango Ouattara.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

  • 85'Brentford ép sân

    Cầm bóng: Hull City 42% - 58% Brentford, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 5 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Hull City): Robinio Vaz vào sân thay Oliver McBurnie.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Hull City): Joe Gelhardt vào sân thay Mohamed Belloumi.

  • KTKết thúc: Hull City 1-1 Brentford

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:53 25/10/2026

Đội hình chính thức
Hull City
Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
19
K. Tzolakis
2
L. Coyle
6
S. Ajayi
15
J. Egan
22
L. Herrington
3
R. Giles
10
M. Belloumi
42
T. Iroegbunam
27
R. Slater
21
E. Stroud
9
O. McBurnie
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
4
van den Berg
20
K. Ajer
2
A. Hickey
8
M. Jensen
18
M. Sangaré
11
D. Ouattara
7
K. Schade
23
Lewis-Potter
9
Thiago
Dự bị
Hull City
50 M. Cho47 R. Vaz25 M. Crooks18 Norton-Cuffy11 J. Gelhardt7 S. Thomas5 H. Morita17 P. McNair12 D. Phillips
Brentford
39 Gustavo Gomes13 C. Wilson24 M. Damsgaard19 J. Anthony44 Jannik Schuster48 B. Fredrick25 E. Diouf22 N. Collins12 Valdimarsson
Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026
Hull CityThống kêBrentford
42%
Kiểm soát bóng
58%
12
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
6
5
Phạt góc
6
10
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
D. Ouattara
D. Ouattara
Brentford
1 bàn
O. McBurnie
O. McBurnie
Hull City
1 bàn
Thiago
Thiago
Brentford
1 kiến tạo · điểm 6.87
S. Ajayi
S. Ajayi
Hull City
Điểm 7.26

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Brentford đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón vào lúc 21h00 ngày 25/10/2026 trên sân MKM Stadium vì thế là phép thử đáng chú ý cho đội chủ nhà. Với Brentford, đây là cơ hội để nới rộng khoảng cách với một đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Brentford hiện xếp hạng 7 với 10 điểm, trong khi Hull City đứng thứ 11 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc nhưng chỉ chênh nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh nhóm giữa bảng.

Nếu giành chiến thắng, Hull City sẽ vượt qua Brentford về điểm số. Ngược lại, một kết quả tốt cho đội khách sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm trên.

Phong độ: Hull City chưa tìm được mạch thắng

Điểm đáng lo của Hull City nằm ở phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ cũng thua ngay trận vừa qua, và chuỗi kết quả cho thấy sự thiếu ổn định khi thắng lợi chưa xuất hiện.

Tuy nhiên, khoảng cách điểm số nhỏ cho thấy Hull City vẫn nằm trong cuộc đua. Đây là lý do trận đấu trên sân nhà mang sức nặng lớn với họ, vì một chiến thắng có thể thay đổi cả tâm lý lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Brentford có phong độ ổn định hơn

Brentford có 5 trận gần nhất tốt hơn đáng kể, với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tuy vậy, đội khách cũng vừa thua ở trận đấu gần nhất, nên họ cần phản ứng nhanh để không để cú vấp này kéo dài.

Trước đó, Brentford có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy họ biết cách giành điểm khi vào đà tốt. Chính sự ổn định này là lợi thế lớn nhất của đội khách trước một Hull City đang thiếu mạch thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hull City thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Brentford. Con số này cho thấy hai đội thường cân bằng về mặt kết quả, và những trận hòa xuất hiện khá nhiều.

Điều đó khiến trận đấu khó có chỗ cho sự chủ quan. Brentford nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng Hull City cũng từng giành chiến thắng, nên họ có cơ sở để tin vào cơ hội của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Hull City, yếu tố then chốt là sự chắc chắn trong những phút đầu và khả năng giữ tập trung đến cuối trận, bởi đội chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Một khởi đầu tốt trên sân nhà có thể giúp họ lấy lại tự tin.

Brentford nhiều khả năng dựa vào phong độ ổn định hơn để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu sớm khiến chủ nhà thêm áp lực, đội khách sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí cao hơn.

Nhận định

Brentford đang nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây. Dù vậy, khoảng cách chỉ 1 điểm và thành tích đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Hull City có động lực lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng, còn Brentford muốn khẳng định vị trí trong nhóm trên. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến thứ tự của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Hull City · 1 thắng2 hòaBrentford · 2 thắng
01/02/2020
Hull City
1 - 5
Brentford
BRE
17/08/2019
Brentford
1 - 1
Hull City
Hòa
23/02/2019
Brentford
5 - 1
Hull City
BRE
15/12/2018
Hull City
2 - 0
Brentford
HC
06/05/2018
Brentford
1 - 1
Hull City
Hòa
Hull City
5 trận gần nhất
BHBHB
7
Trận
2-3-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
7
Thủng lưới
Brentford
5 trận gần nhất
BHTTH
7
Trận
2-4-1
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton7511+1816TTTTH
6Aston Villa8323-311TTHTB
7Brentford7241+510BHTHH
8Leeds7241+310HBHTH
10Ipswich8314-410HBTBT
11Hull City7232+19BHBHH
12Tottenham8233-29TTHBH
Tình hình lực lượng
Hull City
I. Ansah (Back Injury)
J. Butland (Arm Injury)
D. Gyabi (Groin Injury)
C. Hughes (Groin Injury)
E. Matazo (Knee Injury)
N. Mendy (Groin Injury)
M. Targett (Ankle Injury)
I. Ansah (Back Injury)
Brentford
J. Dasilva (Muscle Injury)
K. Furo (Surgery)
V. Janelt (Red Card)
A. Milambo (Knock)
Y. Yarmolyuk (Red Card)
J. Dasilva (Muscle Injury)
K. Furo (Surgery)
V. Janelt (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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