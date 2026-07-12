Humble Bundle tung gói 12 game Narrative cho Steam Deck với giá chỉ 10 USD Gói Narrative Bundle mới từ Humble quy tụ 12 tựa game chú trọng cốt truyện trị giá 167 USD nhưng chỉ bán với giá 10 USD. Toàn bộ danh sách đều tương thích mượt mà trên Steam Deck.

Humble Bundle vừa chính thức giới thiệu gói trò chơi mới mang tên Narrative Bundle, tập trung vào các tựa game có cốt truyện sâu sắc. Với mức giá chỉ 10 USD (khoảng 250.000 VNĐ), game thủ có thể sở hữu bộ sưu tập 12 trò chơi mà nếu mua lẻ sẽ tiêu tốn khoảng 167 USD. Đây được đánh giá là một trong những đợt giảm giá hời nhất dành cho người dùng máy chơi game cầm tay, đặc biệt là Steam Deck.

Gói Narrative Bundle quy tụ nhiều tựa game indie chất lượng cao.

Tối ưu hóa hoàn hảo cho hệ sinh thái Steam Deck

Điểm đáng chú ý nhất của Narrative Bundle chính là khả năng tương thích phần cứng. Toàn bộ 12 tựa game trong gói này đều có thể vận hành tốt trên Steam Deck. Theo hệ thống phân loại của Valve, đa số các trò chơi đều đạt chuẩn "Verified" (Đã xác minh) hoặc "Playable" (Chơi được).

Ngay cả những trò chơi được đánh giá là "Unsupported" (Không hỗ trợ) hoặc "Unknown" (Chưa xác định) như White Shadows hay Over the Alps cũng được ghi nhận là hoạt động ổn định sau một vài tinh chỉnh nhỏ về phần mềm. Việc Humble cung cấp trực tiếp mã kích hoạt (Steam key) cho từng trò chơi giúp người dùng bỏ qua các trình khởi chạy (launcher) bên thứ ba phức tạp, tối ưu hóa trải nghiệm "plug-and-play" trên thiết bị cầm tay.

Chi tiết danh sách trò chơi và mức độ tương thích

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết các trò chơi có trong gói Narrative Bundle cùng tình trạng tương thích trên Steam Deck và đánh giá từ cộng đồng:

Tên trò chơi Tương thích Steam Deck Giá gốc Đánh giá trên Steam Roadwarden Playable 10.99 USD 94% Tích cực White Shadows Chạy tốt sau tinh chỉnh 19.99 USD 81% Tích cực Gone Home Verified 14.99 USD 77% Tích cực Neo Cab Playable 14.99 USD 82% Tích cực The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Verified 14.99 USD 95% Tích cực The Stillness of the Wind Playable 12.99 USD 77% Tích cực The Procession to Calvary Verified 9.99 USD 97% Tích cực No Longer Home Verified 14.99 USD 60% Tích cực Without a Dawn Verified 7.99 USD 94% Tích cực Hiveswap Friendsim Playable 12.99 USD 93% Tích cực Mythwrecked: Ambrosia Island Verified 12.99 USD 93% Tích cực Over the Alps Chạy tốt sau tinh chỉnh 7.99 USD 87% Tích cực

Những lưu ý quan trọng về thời hạn

Khác với một số gói Humble Bundle trước đây thường chia thành nhiều mức giá, Narrative Bundle được bán dưới dạng một gói duy nhất với tất cả 12 trò chơi. Điều này đơn giản hóa quá trình mua sắm cho game thủ.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý hai mốc thời gian quan trọng. Gói Narrative Bundle sẽ chỉ mở bán cho đến ngày 01/08. Đặc biệt, các mã kích hoạt Steam đi kèm sẽ hết hạn vào ngày 31/07/2027. Do đó, người dùng nên thực hiện quy đổi mã vào tài khoản Steam sớm nhất có thể để tránh mất quyền lợi sau khi chương trình kết thúc.

Việc tập trung vào các tựa game indie có cốt truyện hay không chỉ giúp người chơi có những trải nghiệm sâu sắc mà còn rất phù hợp với cấu hình phần cứng của Steam Deck, giúp kéo dài thời lượng pin đáng kể so với việc chơi các tựa game AAA đồ họa nặng.