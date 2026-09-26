Hungary U19 1-1 Bulgaria U19: Hai đội chia điểm Bulgaria U19 thể hiện phong độ ấn tượng với mạch 4 trận toàn thắng, sẵn sàng tạo nên thử thách lớn cho Hungary U19 trong cuộc so tài lúc 21h00 ngày 26/09/2026.

Hungary U19 1 - 1 Bulgaria U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hungary U19 tiếp đón Bulgaria U19.

38' BÀN THẮNG! Hungary U19 (1-0) Phút 38': (Hungary U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

42' BÀN THẮNG! Bulgaria U19 (1-1) Phút 42': (Bulgaria U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': (Hungary U19) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Thẻ vàng Phút 58': (Hungary U19) nhận thẻ vàng.

58' Thẻ vàng Phút 58': (Bulgaria U19) nhận thẻ vàng.

76' Thẻ vàng Phút 76': (Hungary U19) nhận thẻ vàng.

76' Thẻ vàng Phút 76': (Hungary U19) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Hungary U19 1-1 Bulgaria U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 26/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Hungary U19 và Bulgaria U19 diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/09/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn so tài này hướng về bản lĩnh thi đấu sân khách đáng nể của đội tuyển trẻ đến từ xứ sở hoa hồng.

Sức bật mạnh mẽ từ chuỗi trận toàn thắng của Bulgaria U19

Bulgaria U19 bước vào trận đấu này với sự tự tin rất cao nhờ phong độ thi đấu thăng hoa. Đội bóng áo trắng đã giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu gần nhất, thể hiện tính tổ chức kỷ luật và khả năng duy trì sự ổn định ấn tượng qua từng lượt trận.

Thành tích ấn tượng khi thi đấu xa nhà chính là bệ phóng giúp Bulgaria U19 tạo dựng được vị thế vững chắc về mặt tâm lý. Lối chơi gắn kết, sự tự tin trong các pha chuyển đổi trạng thái cùng sự hưng phấn từ chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp biến họ trở thành thử thách không hề đơn giản cho bất kỳ đội chủ nhà nào.

Hungary U19 và nỗ lực khẳng định ưu thế sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Hungary U19 cũng nắm giữ những điểm tựa nhất định trước giờ bóng lăn. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng đã có được niềm vui trọn vẹn với một chiến thắng quan trọng, qua đó giải tỏa sức ép và tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Dù vậy, việc phải đối đầu với một đối thủ đang duy trì mạch thắng dài đòi hỏi các cầu thủ trẻ Hungary phải thi đấu tập trung cao độ. Sự chặt chẽ nơi tuyến phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội khi được chơi trên sân nhà sẽ là chìa khóa then chốt để họ ngăn chặn đà hưng phấn của đối phương.

Tương quan cân bằng và dự báo thế trận

Xét về thành tích chạm trán, trong lần đối đầu duy nhất gần đây giữa hai đội, đôi bên đã bất phân thắng bại và kết thúc với kết quả hòa khi không đội nào giành được chiến thắng. Điều này phản ánh sự tương đồng về trình độ chuyên môn cũng như tính chất giằng co mỗi khi hai nền bóng đá trẻ đụng độ.

Nhiều khả năng màn so tài sắp tới sẽ diễn ra với nhịp độ thận trọng trong những phút đầu. Bulgaria U19 với sự hưng phấn cao độ có thể sẽ chủ động đẩy cao áp lực, trong khi Hungary U19 cần phát huy tối đa lợi thế sân nhà để kiểm soát thế trận và hướng đến một kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hungary U19 · 0 thắng 1 hòa Bulgaria U19 · 0 thắng Bulgaria U19 1 - 1 Hungary U19 Hòa

Hungary U19 5 trận gần nhất T T T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Bulgaria U19 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 4-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới