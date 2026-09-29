Hướng dẫn chi tiết cách phát WiFi từ iPad qua Điểm truy cập cá nhân và cách xử lý sự cố Tính năng Điểm truy cập cá nhân trên iPad WiFi + Cellular cho phép chia sẻ mạng nhanh chóng qua WiFi, Bluetooth, cáp USB và cách khắc phục sự cố kết nối hữu ích.

Cách phát WiFi từ iPad giúp người dùng chia sẻ kết nối dữ liệu di động cho máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác trong những tình huống không có mạng không dây khả dụng. Tính năng này vận hành thông qua Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot) được tích hợp trên các dòng iPad phiên bản WiFi + Cellular, hỗ trợ chia sẻ linh hoạt qua sóng WiFi, Bluetooth hoặc kết nối cáp USB.

Điều kiện kỹ thuật cần thiết để iPad phát được mạng di động

Để biến iPad thành một trạm phát sóng mạng di động, thiết bị bắt buộc phải thuộc phiên bản iPad WiFi + Cellular và đã kích hoạt dữ liệu di động. Các phiên bản chỉ hỗ trợ WiFi đơn thuần không được tích hợp phần cứng kết nối mạng di động, do đó không thể sử dụng tính năng Điểm truy cập cá nhân.

Điều kiện để phát WiFi trên iPad

Bên cạnh yếu tố phần cứng, người dùng cần lưu ý những điều kiện kết nối sau trước khi thiết lập:

Gói cước của nhà mạng đang sử dụng phải hỗ trợ tính năng Điểm truy cập cá nhân.

Cả WiFi và Bluetooth cần được bật sẵn nếu dự định kết nối với các thiết bị Apple qua Instant Hotspot.

Thiết bị nhận mạng phải nằm trong phạm vi đủ gần để đảm bảo độ ổn định của đường truyền.

Cách kích hoạt Điểm truy cập cá nhân trên iPad

Quy trình kích hoạt điểm phát mạng trên hệ điều hành iPadOS diễn ra trực tiếp trong phần thiết lập hệ thống:

Bật dữ liệu di động trên iPad

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings), chọn mục Di động hoặc Dữ liệu di động (Cellular/Cellular Data) và kích hoạt mục này nếu đang ở trạng thái tắt. Nhấn chọn mục Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot) hoặc Thiết lập Điểm truy cập cá nhân, sau đó bật tùy chọn Cho phép người khác kết nối. Nếu hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu bật Bluetooth, người dùng có thể chọn Bật Bluetooth để mở rộng phương thức ghép nối, hoặc chọn Chỉ WiFi và USB tùy theo nhu cầu.

Trong trường hợp tùy chọn thiết lập Điểm truy cập cá nhân không hiển thị dù đã bật dữ liệu di động, người dùng nên chủ động liên hệ nhà mạng viễn thông để xác nhận gói cước đang dùng có hỗ trợ tính năng chia sẻ này hay không.

Các phương thức kết nối từ thiết bị nhận sang trạm phát iPad

Tùy thuộc vào thiết bị đầu cuối và điều kiện sử dụng thực tế, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức truyền dẫn sau:

Phương thức Thiết bị tương thích tối ưu Đặc điểm kết nối WiFi Điện thoại, máy tính bảng, máy tính Windows, Mac Tiện lợi, dễ chia sẻ cho nhiều thiết bị cùng lúc Bluetooth Máy tính Mac, máy tính Windows Yêu cầu ghép đôi mã xác thực, tiết kiệm năng lượng Cáp USB Máy Mac, máy tính Windows Độ ổn định cao, cần cấp quyền tin cậy giữa hai máy

1. Kết nối thông qua sóng WiFi

Đây là giải pháp phổ biến nhất để chia sẻ Internet cho nhiều dòng máy khác nhau:

Trên iPad phát sóng, truy cập Cài đặt > Điểm truy cập cá nhân và bật Cho phép người khác kết nối. Trên thiết bị nhận tín hiệu, mở danh sách WiFi khả dụng và chọn đúng tên iPad. Nhập mật mã hiển thị trên màn hình iPad và nhấn Kết nối.

2. Kết nối bằng giao thức Bluetooth

Phương thức ghép đôi Bluetooth phù hợp khi muốn truyền dữ liệu sang máy tính cá nhân mà không cần dùng đến sóng WiFi cục bộ:

Thực hiện ghép đôi 2 thiết bị

Trên iPad, truy cập Cài đặt > Bluetooth, gạt bật tính năng và giữ nguyên màn hình để thiết bị duy trì trạng thái có thể dò tìm. Trên máy Mac hoặc Windows, mở mục cài đặt Bluetooth và dò tìm tên iPad. Đối chiếu mã xác nhận trên hai màn hình, sau đó chọn ghép đôi để hoàn tất. Đối với hệ điều hành Windows, người dùng có thể cần thiết lập thêm kết nối mạng PAN theo chỉ dẫn của máy.

3. Kết nối trực tiếp qua cáp USB

Chia sẻ qua dây cáp mang lại tín hiệu liên tục và hạn chế nhiễu sóng vô tuyến:

Nhấn tin cậy trên MacBook

Cắm cáp kết nối tương thích giữa iPad và máy tính. Đối với máy Mac, truy cập vào Finder. Đối với máy tính chạy Windows, cần cài đặt sẵn ứng dụng Thiết bị Apple hoặc iTunes. Nhấn xác nhận Tin cậy (Trust) trên màn hình máy tính và thực hiện xác nhận tương tự trên màn hình iPad để bắt đầu nhận mạng.

Tính năng Instant Hotspot trong hệ sinh thái Apple

Instant Hotspot cho phép thiết bị như iPhone kết nối vào mạng phát ra từ iPad mà không cần thao tác bật thủ công hay nhập mật khẩu rườm rà. Điều kiện tiên quyết là cả hai máy phải bật sẵn WiFi, Bluetooth và đăng nhập chung một tài khoản Apple (hoặc thuộc cùng nhóm Chia sẻ gia đình - Family Sharing).

Khi đáp ứng đủ yêu cầu, người dùng chỉ cần mở danh sách mạng WiFi trên iPhone và nhấn chọn tên iPad, kết nối sẽ tự động được thiết lập an toàn.

Các bước khắc phục khi Điểm truy cập cá nhân gặp sự cố

Nếu trạm phát sóng từ iPad không hoạt động hoặc các máy khác không thể kết nối, hãy thực hiện kiểm tra và khắc phục tuần tự theo các giải pháp dưới đây:

Khởi động lại iPad

Kiểm tra cài đặt hotspot: Đảm bảo tùy chọn Cho phép người khác kết nối đã được gạt sang màu xanh. Khởi động lại thiết bị: Thao tác tắt nguồn và giữ phím nguồn để khởi động lại máy giúp làm mới các tiến trình mạng tạm thời. Cập nhật hệ điều hành: Truy cập Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và tiến hành nâng cấp iPadOS lên phiên bản mới nhất nhằm vá các lỗi phần mềm tiềm ẩn. Đặt lại cài đặt mạng: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPad > Đặt lại > Đặt lại cài đặt mạng. Lưu ý thao tác này sẽ xóa mật khẩu WiFi đã lưu cùng các cấu hình mạng di động, VPN và APN.

Kiểm tra cập nhật phần mềm iPad

Khắc phục hiện tượng tự ngắt và mẹo tối ưu pin khi phát mạng

Hệ điều hành iPadOS tích hợp cơ chế tự động ngắt kết nối Điểm truy cập cá nhân khi không phát sinh lưu lượng truyền nhận trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tiết kiệm pin. Để duy trì kết nối ổn định, người dùng nên cắm sạc cho iPad, để máy ở gần thiết bị nhận và giữ sáng màn hình ở mục cài đặt hotspot trong lúc bắt đầu kết nối lại.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ dữ liệu di động liên tục sẽ tiêu hao dung lượng pin và gói cước nhanh chóng. Người dùng nên chủ động bật Chế độ dữ liệu thấp, kích hoạt Chế độ nguồn điện thấp, ngắt bớt các thiết bị không dùng đến và tắt hoàn toàn tính năng phát sóng ngay khi kết thúc công việc.