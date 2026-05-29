Hướng dẫn chi tiết sử dụng xăng sinh học E10 từ Bộ Công Thương Bộ Công Thương chính thức phát hành cẩm nang sử dụng xăng E10, cung cấp thông số kỹ thuật, lợi ích môi trường và các lưu ý quan trọng giúp người dân vận hành xe an toàn.

Bộ Công Thương vừa công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng xăng sinh học E10 tại thị trường Việt Nam. Đây là nỗ lực nhằm phổ biến kiến thức chuyên môn, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về tính chất kỹ thuật và lợi ích của nhiên liệu sạch trong lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Xăng sinh học E10 và lộ trình phát triển bền vững

Xăng sinh học E10 là hỗn hợp bao gồm 90% xăng khoáng thông thường và 10% ethanol (cồn sinh học). Việc đẩy mạnh sử dụng E10 không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn góp phần cắt giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo Bộ Công Thương, cẩm nang cung cấp cái nhìn toàn diện từ quy trình sản xuất ethanol đến cách thức phối trộn đạt chuẩn quốc tế.

Lợi ích đối với động cơ và môi trường

Về mặt kỹ thuật, xăng E10 có trị số octan cao hơn xăng khoáng, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, từ đó tăng hiệu suất vận hành. Đặc biệt, các thành phần trong ethanol có khả năng tẩy rửa các cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu, giúp động cơ sạch hơn. Bên cạnh đó, hàm lượng khí CO và hydrocacbon trong khí thải khi dùng E10 thấp hơn rõ rệt so với xăng truyền thống.

Hướng dẫn sử dụng và khả năng tương thích

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng là khả năng tương thích của phương tiện. Cẩm nang của Bộ Công Thương khẳng định hầu hết các dòng xe ô tô và xe máy được sản xuất từ sau năm 2000 tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 một cách bình thường mà không cần điều chỉnh kỹ thuật. Người dùng có thể sử dụng xen kẽ giữa xăng E10 và xăng khoáng (như RON 95) mà không gây ảnh hưởng xấu đến máy móc.

Lưu ý quan trọng cho người tiêu dùng

Mặc dù có nhiều lợi ích, người tiêu dùng cần lưu ý không nên để xăng E10 lưu kho quá lâu trong bình nhiên liệu nếu xe không hoạt động (trên 30 ngày), do ethanol có đặc tính hút ẩm. Để đảm bảo an toàn, chủ phương tiện nên thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra các bộ phận cao su và nhựa trong hệ thống dẫn nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe.

Việc Bộ Công Thương phát hành cẩm nang này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có về xăng sinh học, đồng thời thúc đẩy thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng.