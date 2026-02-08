Hương Giang lên tiếng về nghi vấn thái độ và mối quan hệ với Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Giám khảo Hương Giang chính thức đính chính những khoảnh khắc bị cắt ghép tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026, đồng thời hé lộ đoạn tin nhắn bất ngờ về Tân Hoa hậu Emoura Phạm.

Sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý khi một số video ghi lại biểu cảm của cô trên sân khấu bị cắt ghép, làm dấy lên tin đồn cô không hài lòng với kết quả chung cuộc. Trước những luồng ý kiến trái chiều, nữ giám khảo đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc và chia sẻ mối quan hệ bất ngờ với Tân Hoa hậu Emoura Phạm.

Mối quan hệ bất ngờ với Tân Hoa hậu Emoura Phạm

Theo chia sẻ từ Hương Giang, cô hoàn toàn không biết Emoura Phạm là người nhà của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Chỉ sau khi chương trình kết thúc, qua đoạn tin nhắn trò chuyện, cô mới biết Tân Hoa hậu là em gái, đồng thời là cháu của dì ruột nhà thiết kế này.

Bài chia sẻ của Hương Giang trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: FBNV

Trong đoạn hội thoại được công khai, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn gửi lời cảm ơn ban giám khảo và khen ngợi Tân Hoa hậu. Hương Giang bày tỏ sự ngạc nhiên vì trước đó không hề hay biết thông tin này. Cô khẳng định việc công khai đoạn tin nhắn là minh chứng rõ ràng cho thấy bản thân chấm thi hoàn toàn khách quan, không chịu ảnh hưởng từ yếu tố quen biết.

Khẳng định sự công tâm trong vai trò giám khảo

Bên cạnh việc làm rõ mối quan hệ với Tân Hoa hậu, Hương Giang cũng phủ nhận các đồn đoán cho rằng cô không hài lòng với kết quả hoặc thiên vị Á hậu 1 Bảo Ngọc. Người đẹp nhấn mạnh bản thân rất vui mừng khi cả Top 2 đều là những thí sinh xuất sắc và đạt kết quả thuyết phục.

Hương Giang xinh đẹp trong chung kết Miss Grand Việt Nam 2026. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cơ hội đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Grand All Stars dành cho Á hậu 1 là điều khiến ban giám khảo và người hâm mộ đánh giá cao. Hương Giang chia sẻ rằng dù là Bảo Ngọc hay bất kỳ thí sinh nào đạt thành tích tốt, cô đều dành sự ủng hộ trọn vẹn.

Khép lại bài viết, Hương Giang mong muốn khán giả không nên chỉ dựa vào những đoạn video ngắn cắt ghép vài giây hoặc các tiêu đề gây tranh cãi để đánh giá sự việc. Với kinh nghiệm ngồi ghế nóng ở nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, sự công tâm luôn là nguyên tắc hàng đầu được cô tuân thủ.