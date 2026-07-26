Hương Giang liên tiếp nhận tin vui khi trở thành giám khảo Miss Universe Thailand 2026 Sau danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars, Hương Giang tiếp tục khẳng định vị thế khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Miss Universe Thailand 2026.

Thông tin người đẹp Hương Giang chính thức đảm nhận vai trò giám khảo tại Miss Universe Thailand 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Việc một đại diện Việt Nam góp mặt trong thành phần ban giám khảo của đấu trường nhan sắc hàng đầu Thái Lan nhận được nhiều phản hồi tích cực và lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" tại Miss Universe Thailand 2026.

Khẳng định năng lực qua chuỗi thành tích quốc tế

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Hương Giang thử sức ở vai trò "cầm cân nảy mực" trên trường quốc tế. Trước đó, cô đã thông báo trở thành Giám khảo Quốc tế trong đêm chung kết Miss Cosmo China, Hong Kong & Macau Grand Final 2026. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, người đẹp cũng ghi dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars.

Thành tích ấn tượng cùng phong thái tự tin, bản lĩnh sân khấu và sự am hiểu chuyên sâu về các cuộc thi hoa hậu đã giúp Hương Giang liên tiếp nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức nhan sắc lớn trong và ngoài nước.

Hương Giang liên tiếp đón nhận "quả ngọt" sau khi dành danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars.

Bước tiến mới của nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới

Những năm gần đây, các đại diện nhan sắc Việt Nam đang không ngừng nâng cao vị thế trên bản đồ quốc tế. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia tranh tài để đạt thứ hạng cao, nhiều người đẹp Việt đã và đang khẳng định chỗ đứng vững chắc qua các vai trò như giám khảo, cố vấn hay đại sứ sự kiện.

Hương Giang đang tích cực tham gia nhiều lịch trình công việc ở trong và ngoài nước.

Sự xuất hiện liên tiếp của Hương Giang ở các vị trí quan trọng không chỉ khẳng định uy tín cùng sức ảnh hưởng cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa và nâng cao hình ảnh nhan sắc Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.