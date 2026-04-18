Huyền thoại Andy Roddick thán phục Jannik Sinner: Phong độ phi lý và ngôi số 1 ATP Jannik Sinner trở thành ứng viên số 1 cho Roland Garros sau khi thống trị Monte Carlo. Trong khi đó, Novak Djokovic chưa chắc chắn khả năng dự Madrid Open.

Quần vợt thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao quyền lực mạnh mẽ khi Jannik Sinner vươn lên đỉnh cao bằng một phong độ hủy diệt. Sau chức vô địch Monte Carlo Masters, tay vợt người Italia không chỉ chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng ATP mà còn nhận được sự tán thưởng tuyệt đối từ những bậc tiền bối danh tiếng.

Jannik Sinner và sự thống trị tuyệt đối trên bản đồ ATP

Huyền thoại Andy Roddick đã dùng từ "phi lý" để mô tả màn trình diễn của Jannik Sinner trong thời gian qua. Bằng việc đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết để chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới, Sinner đã thiết lập chuỗi ba danh hiệu ATP 1000 liên tiếp. Đây là một thống kê phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc của tay vợt trẻ này trên mọi mặt sân.

Huyền thoại Roddick đánh giá cao Sinner sau những thành tích ấn tượng gần đây.

Cựu số 1 thế giới người Mỹ tin rằng với đà tâm lý hiện tại, Sinner chính là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Roland Garros. Khả năng duy trì cường độ thi đấu cao và sự tiến bộ vượt bậc trong tư duy chiến thuật giúp anh mở ra cơ hội hoàn tất Career Grand Slam trong tương lai gần. Sự tự tin của Sinner không chỉ đến từ các cú đánh uy lực mà còn từ bản lĩnh thép trong những thời khắc quyết định của trận đấu.

Novak Djokovic và dấu hỏi lớn tại Madrid Open

Trái ngược với sự thăng hoa của đàn em, Novak Djokovic lại đang đối mặt với những hoài nghi về mặt thể lực. Tay vợt 38 tuổi chưa trở lại thi đấu chính thức kể từ thất bại bất ngờ trước Jack Draper tại Indian Wells. Dù đã xuất hiện tại Madrid và nỗ lực tập luyện trên mặt sân đất nện tại Marbella, Nole vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Sự thận trọng của Djokovic là điều dễ hiểu khi anh cần tính toán điểm rơi phong độ cho các mục tiêu quan trọng hơn vào giữa năm. Với vị thế hạt giống, anh có đặc quyền ra sân muộn vào cuối tuần tới, nhưng nguy cơ lỡ hẹn với giải đấu tại thủ đô Tây Ban Nha vẫn hiện hữu rõ rệt nếu quá trình hồi phục không đạt tiến độ mong muốn.

Aryna Sabalenka và dự định rẽ hướng sang boxing

Aryna Sabalenka vừa gây bất ngờ lớn khi tiết lộ ý định chuyển sang thi đấu boxing sau khi từ giã sự nghiệp quần vợt. Ở tuổi 27, chủ nhân của 4 danh hiệu Grand Slam và từng giữ ngôi số 1 thế giới suốt 86 tuần cho biết cô cần một môi trường để "giải phóng sự quyết liệt" vốn là bản sắc trong lối chơi của mình.

Chia sẻ với Esquire, nhà đương kim vô địch Miami Open khẳng định quần vợt vẫn là ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, boxing là cách để cô duy trì năng lượng và tinh thần chiến đấu sau khi kết thúc hành trình chuyên nghiệp trên sân banh nỉ. Đây được xem là một bước đi táo bạo, phản ánh cá tính mạnh mẽ của tay vợt người Belarus.

Red Bull Racing bổ sung nhân sự cấp cao để tái thiết

Trên đường đua F1, đội đua lừng danh Red Bull Racing vừa công bố việc bổ nhiệm Andrea Landi vào vị trí trưởng bộ phận hiệu suất, bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là động thái chiến lược nhằm củng cố lực lượng kỹ thuật trong bối cảnh đội đua nước Áo đang đối mặt với làn sóng ra đi của nhiều nhân sự chủ chốt.

Andrea Landi vốn không phải cái tên xa lạ khi từng giữ vai trò phó giám đốc kỹ thuật tại Racing Bulls và có thời gian dài làm việc tại Ferrari. Kinh nghiệm dày dặn của Landi được kỳ vọng sẽ giúp Red Bull duy trì lợi thế cạnh tranh và phục vụ cho các tham vọng dài hạn trong các mùa giải tới.