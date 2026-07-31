Huyền thoại Dwight Yorke cảnh báo Man Utd: Bruno Guimaraes chưa đủ đẳng cấp đua vô địch Cựu tiền đạo Dwight Yorke cho rằng Manchester United nên từ bỏ thương vụ Bruno Guimaraes vì tiền vệ của Newcastle thiếu khả năng tạo đột biến để nâng tầm Quỷ đỏ.

Trải qua nhiều kỳ chuyển nhượng bận rộn, Manchester United vẫn đang tìm kiếm những mảnh ghép chất lượng nhằm phục hưng thế lực tại Ngoại hạng Anh. Dù tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle United liên tục xuất hiện trong các tin đồn liên kết với Quỷ đỏ lẫn Arsenal, cựu danh thủ Dwight Yorke lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn trái ngược khi thúc giục đội bóng cũ nhanh chóng rút lui.

Bruno Guimaraes chưa thuyết phục được cựu danh thủ Dwight Yorke.

Chăm chỉ là chưa đủ đối với chuẩn mực của Manchester United

Nhận định trên kênh BOYLE Sports, huyền thoại từng cùng Quỷ đỏ giành cú ăn ba lịch sử năm 1999 cho rằng năng lượng và sự nhiệt huyết của ngôi sao người Brazil tại Newcastle United là điều đáng ghi nhận, nhưng chừng đó chưa đủ để nâng tầm một câu lạc bộ giàu tham vọng.

Dwight Yorke chia sẻ: "Tôi từng theo dõi Bruno thi đấu cho đội tuyển Brazil tại World Cup và cậu ấy chưa bao giờ thuyết phục được tôi. Bruno đã thể hiện phong độ tốt ở Newcastle nhờ tinh thần làm việc miệt mài. Tôi hiểu và trân trọng giá trị đó, nhưng liệu đó có phải phẩm chất duy nhất bạn tìm kiếm khi chiêu mộ một cầu thủ về Manchester United?"

Thiếu những đường chuyền xé tan hàng phòng ngự

Phân tích sâu hơn về khía cạnh chuyên môn và tư duy chơi bóng, Yorke chỉ ra điểm hạn chế lớn khiến Guimaraes chưa thể vươn tầm thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc hàng đầu. Theo ông, tiền vệ người Brazil thiếu đi những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định để xoay chuyển cục diện trận đấu.

"Liệu Bruno Guimaraes có thể đưa Manchester United tiến gần hơn đến chức vô địch Ngoại hạng Anh? Cậu ấy không làm tôi cảm thấy phấn khích," cựu tiền đạo Quỷ đỏ nhấn mạnh. "Tôi hiếm khi thấy Bruno nhận bóng rồi thực hiện những đường phất bóng chéo sân hay xé toang hàng thủ đối phương chỉ bằng một nhịp chạm. Tôi không thấy được phẩm chất đột biến đó ở cậu ấy. Hãy mang về những ngôi sao thực sự giúp đội bóng vượt trội."

Bài toán nhân sự trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh sự quan tâm từ Quỷ đỏ, Bruno Guimaraes hiện là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal. Dù Pháo thủ thành London đã gửi nhiều lời đề nghị nặng ký, Newcastle United vẫn kiên quyết giữ chân trụ cột nhằm phục vụ cho mục tiêu dài hạn.

Tuy nhiên, lời cảnh báo từ Dwight Yorke mang lại góc nhìn chiến thuật đáng suy ngẫm cho ban lãnh đạo Manchester United. Để có thể cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ không chỉ cần những nhân tố thi đấu mẫn cán, mà phải sở hữu các nhạc trưởng có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn trong những trận cầu then chốt.