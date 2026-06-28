Huyền thoại Edwin van der Sar: Đội tuyển Indonesia sở hữu tiềm năng lớn để tham dự World Cup Trong chuyến ghé thăm Jakarta, cựu thủ môn Edwin van der Sar bày tỏ sự kinh ngạc trước đam mê của người hâm mộ và tin tưởng bóng đá Indonesia sẽ sớm vươn tầm thế giới.

Huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Hà Lan, Edwin van der Sar, vừa có chuyến thăm đầy cảm hứng tới Jakarta, Indonesia. Tại đây, ông không chỉ chứng kiến sự cuồng nhiệt của cổ động viên mà còn đưa ra những nhận định lạc quan về tương lai của bóng đá xứ vạn đảo trên bản đồ thế giới.

Van der Sar vừa tham dự một sự kiện ở Indonesia. Ảnh: Bola.

Khát vọng World Cup của bóng đá Indonesia

Xuất hiện tại sự kiện bóng đá ở khu vực Setiabudi, Jakarta vào ngày 27/6/2026, Edwin van der Sar nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cựu thủ môn lừng danh bày tỏ sự tò mò và hào hứng khi được trực tiếp quan sát kỹ năng của các tài năng trẻ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khi được hỏi về cơ hội của đội tuyển quốc gia Indonesia tại sân chơi lớn nhất hành tinh, Van der Sar khẳng định: "Tất nhiên là có những sự tiếc nuối trong quá khứ, nhưng tôi hy vọng trong tương lai Indonesia có thể lọt vào World Cup. Đây là một quốc gia rộng lớn và sở hữu tình yêu vô cùng mãnh liệt dành cho bóng đá".

Lời khẳng định của Van der Sar không chỉ là phép lịch sự của một khách mời. Với kinh nghiệm của một người từng đứng trên đỉnh cao thế giới, ông nhìn thấy sự giao thoa giữa quy mô dân số và niềm đam mê bóng đá thuần khiết – hai yếu tố then chốt để xây dựng một nền bóng đá mạnh.

Sức hút từ "Binh đoàn đỏ" thành Manchester

Bên cạnh những trao đổi về chuyên môn, Van der Sar cũng tỏ ra thích thú trước bầu không khí tràn đầy năng lượng tại Jakarta. Ông đặc biệt ấn tượng với những bức bích họa bóng đá đường phố và khoảnh khắc người hâm mộ mặc áo đấu Manchester United, đồng thanh hát vang các ca khúc truyền thống của đội bóng chủ sân Old Trafford.

"Tôi luôn nhận được sự tiếp đón vô cùng ấm áp mỗi khi đặt chân đến đây," Van der Sar chia sẻ. Sự gắn kết giữa một huyền thoại bóng đá châu Âu và người hâm mộ Đông Nam Á cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của môn thể thao vua, vượt qua mọi rào cản địa lý.

Tầm nhìn mới dưới thời HLV John Herdman

Chuyến đi tới Đông Nam Á lần này nằm trong lịch trình bận rộn của Van der Sar. Trước khi hạ cánh xuống Jakarta để thực hiện các cam kết tài trợ và ghi hình podcast, ông đã có mặt tại Mỹ để theo dõi trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển trong khuôn khổ World Cup 2026.

Trong khi Van der Sar mang đến những thông điệp truyền cảm hứng, bóng đá Indonesia cũng đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn. Mục tiêu ngắn hạn của họ là chinh phục ngôi vương Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng John Herdman. Với sự đầu tư bài bản và niềm tin từ những chuyên gia hàng đầu như Van der Sar, giấc mơ World Cup của người hâm mộ Indonesia có lẽ không còn là điều quá xa vời.