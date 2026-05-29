Huyền thoại John McEnroe đề xuất đổi luật Grand Slam để cứu Alcaraz và Djokovic Huyền thoại John McEnroe kêu gọi thay đổi thể thức thi đấu Grand Slam để giảm tải cho các ngôi sao. Trong khi đó, nội bộ UFC và F1 cũng chứng kiến nhiều biến động lớn.

Huyền thoại quần vợt John McEnroe vừa đưa ra một đề xuất mang tính bước ngoặt nhằm thay đổi thể thức thi đấu tại các giải Grand Slam. Theo cựu tay vợt người Mỹ, mật độ thi đấu dày đặc và các trận đấu kéo dài 5 set đang trở thành gánh nặng quá tải, trực tiếp dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng cho các ngôi sao hàng đầu như Carlos Alcaraz và Novak Djokovic.

Thay đổi luật Grand Slam: Giải pháp bảo vệ sức khỏe vận động viên

Lý giải cho đề xuất này, John McEnroe nhấn mạnh rằng thể thức thi đấu hiện tại đang vắt kiệt sức lực của các tay vợt. Thực tế cho thấy cả Carlos Alcaraz và Novak Djokovic đều đã phải bỏ lỡ Roland Garros 2026 do chưa kịp hồi phục thể lực và các vấn đề chấn thương dai dẳng. Việc rút ngắn thời lượng trận đấu hoặc điều chỉnh lịch thi đấu được xem là giải pháp cần thiết để các vận động viên duy trì phong độ đỉnh cao và kéo dài tuổi nghề.

Alcaraz và Djokovic có thể hưởng lợi nếu đổi luật Grand Slam

Tranh cãi về an toàn sân tập tại Roland Garros

Cũng tại khu vực Paris, tay vợt người Bỉ Alexander Blockx đang cân nhắc yêu cầu ban tổ chức Roland Garros bồi thường sau sự cố chấn thương tại sân tập Jean-Bouin. Blockx đã bị bong gân mắt cá chân và buộc phải rút lui ngay trước thềm trận đấu với Alex de Minaur tại vòng hai.

Đội ngũ của tay vợt hạng 37 thế giới cáo buộc các tấm bạt phủ sân được cuộn sát đường biên đã tạo ra một cái bẫy nguy hiểm cho vận động viên. Đáng chú ý, dù ban đầu đã đăng tải thông điệp chỉ trích điều kiện sân tập lên mạng xã hội, Blockx sau đó đã nhanh chóng chỉnh sửa và gỡ bỏ những nội dung liên quan đến các tấm bạt gây tranh cãi này.

Sự cố ép cân gây sốc tại UFC 328

Trong một diễn biến khác tại đấu trường võ thuật tổng hợp, cựu vô địch UFC Dillashaw đã tiết lộ những chi tiết gây sốc về tình trạng của Khamzat Chimaev trước thềm sự kiện UFC 328. Theo Dillashaw, quá trình ép cân của võ sĩ gốc Chechnya đã diễn ra trong tình trạng báo động đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Chimaev được cho là đã liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và rơi vào trạng thái kiệt sức cùng cực trước trận đấu với Sean Strickland. Mặc dù Strickland đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng trung, nhưng dư luận vẫn tập trung vào việc liệu Chimaev có thực sự đạt chuẩn cân nặng hay không khi anh xuất hiện với thể trạng cực kỳ kém tại buổi cân chính thức.

Áp lực sa thải bủa vây Valtteri Bottas tại F1

Tại đường đua F1, tương lai của Valtteri Bottas trong màu áo đội đua Cadillac đang trở nên vô cùng bất ổn. Sau khởi đầu không như mong đợi tại mùa giải mới, truyền thông quốc tế nhận định tay đua người Phần Lan có thể bị sa thải ngay sau chặng Monaco GP.

Kể từ khi gia nhập giải đua danh giá nhất hành tinh, đội đua Mỹ Cadillac vẫn chưa giành được điểm số nào. Thành tích cá nhân của Bottas cũng không mấy khả quan khi anh chỉ hai lần xếp trên đồng đội Sergio Perez trong 5 vòng phân hạng đầu tiên. Hiện tại, tay lái trẻ Colton Herta đang được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế vị trí của Bottas nếu thành tích không sớm được cải thiện.