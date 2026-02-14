Huỳnh Như: Cầu thủ châu Á đủ sức bắt kịp trình độ thế giới tại Asian Cup 2026 Thủ quân tuyển nữ Việt Nam chia sẻ về hành trình xuất ngoại và đặt mục tiêu cùng toàn đội giành vé tham dự kỳ World Cup tiếp theo tại giải đấu sắp tới ở Úc.

Huỳnh Như, biểu tượng bền bỉ của bóng đá nữ Việt Nam, đang bước vào chiến dịch AFC Women’s Asian Cup 2026 với tâm thế đầy tự tin và trách nhiệm của một người thủ lĩnh. Sau 15 năm cống hiến không ngừng nghỉ, tiền đạo 34 tuổi này vẫn là điểm tựa vững chắc nhất cho tham vọng vươn tầm châu lục của đội tuyển quốc gia.

Bài học từ hành trình xuất ngoại

Chia sẻ với trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội trưởng tuyển nữ Việt Nam khẳng định quãng thời gian 2 năm thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo Vilaverdense FC (2022-2024) đã giúp cô mở mang tầm mắt về tiềm năng của bóng đá khu vực. Theo Huỳnh Như, sự khác biệt về thể trạng không còn là rào cản không thể khỏa lấp.

Huỳnh Như là huyền thoại bóng đá nữ Việt Nam.

"Tại châu Âu, cầu thủ vượt trội về thể chất và kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, cầu thủ châu Á lại có thế mạnh về sự nhanh nhẹn và khéo léo. Tôi tin rằng với đà phát triển hiện tại, bóng đá châu Á sẽ sớm bắt kịp trình độ thế giới," Huỳnh Như nhận định. Quan điểm này cho thấy sự tự tin của một cầu thủ đã trực tiếp va chạm với môi trường bóng đá đỉnh cao tại lục địa già.

Những con số kỷ lục và tinh thần tập thể

Với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn đậm nét với 70 bàn thắng, Huỳnh Như đã xác lập vị thế của một huyền thoại sống. Dù vậy, đối với cô, cảm xúc khi khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng chưa bao giờ phai nhạt. Tiền đạo gốc Trà Vinh xem đội tuyển như một gia đình, nơi mọi áp lực được chia sẻ thay vì đặt nặng lên vai bất kỳ cá nhân nào.

Sự thăng tiến của bóng đá nữ Việt Nam

Asian Cup 2026 tại Úc sẽ đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Huỳnh Như tham dự đấu trường lớn nhất châu lục. Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy rõ sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá nữ nước nhà:

Năm 2018 (Jordan): Dừng chân tại vòng bảng.

Dừng chân tại vòng bảng. Năm 2022 (Ấn Độ): Lọt vào tứ kết và tạo nên kỳ tích giành vé dự World Cup 2023.

Lọt vào tứ kết và tạo nên kỳ tích giành vé dự World Cup 2023. Năm 2026 (Úc): Mục tiêu tiếp tục chinh phục tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thách thức tại Bảng C và mục tiêu World Cup

Nhận định về giải đấu sắp tới, Huỳnh Như cho rằng khoảng cách trình độ giữa các đội trong khu vực đang dần thu hẹp, điều này hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính. Tính toán về mặt chiến lược, nữ thủ quân nhấn mạnh lộ trình cụ thể để hiện thực hóa tham vọng của đội nhà.

"Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Sau đó, toàn đội sẽ hướng tới việc giành vé tham dự World Cup," Huỳnh Như khẳng định. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Bảng C bằng trận mở màn gặp Ấn Độ vào ngày 4/3 tới. Đây được xem là trận đấu then chốt để thầy trò HLV tạo đà tâm lý cho những thử thách cam go hơn tại giải đấu lần này.