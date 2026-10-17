“Hy sinh thầm lặng” - Mỹ từ tôn vinh hay áp lực của phụ nữ?

Trần Huyền - 17/10/2026 14:35

Khi nào sự hy sinh là lựa chọn xuất phát từ yêu thương, khi nào nó trở thành gánh nặng vô hình cho phụ nữ?