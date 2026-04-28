HyperOS 3.1 nâng cấp màn hình phụ Xiaomi 17 Pro: Tối ưu hóa trải nghiệm và bảo mật Bản cập nhật HyperOS 3.1 biến màn hình phụ của Xiaomi 17 Pro thành trung tâm điều khiển độc lập với các tính năng dịch thuật, bảo mật quyền riêng tư và cá nhân hóa sâu.

Xiaomi vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm HyperOS 3.1 dành riêng cho dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Pro. Bản nâng cấp này tập trung mở rộng tiện ích và khả năng tương tác của khu vực màn hình phụ ở mặt lưng, giúp thiết bị vượt xa vai trò hiển thị thông báo truyền thống để trở thành một mô-đun tương tác độc lập.

Cải tiến khả năng hiển thị thời gian thực

Điểm nhấn đáng chú ý trong bản cập nhật lần này là tính năng hình nền thời tiết hoạt động theo thời gian thực. Hệ thống có khả năng tự động thay đổi các hiệu ứng hình ảnh như nắng, mưa hoặc tuyết rơi dựa trên dữ liệu khí tượng thực tế. Người dùng có thể theo dõi biến động thời tiết ngay trên màn hình phụ mà không cần mở sáng màn hình chính, giúp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa thao tác.

Công cụ giải trí và hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ

HyperOS 3.1 tích hợp thêm tính năng dịch thuật đối thoại trực tiếp, tận dụng tối đa thiết kế hai màn hình. Khi người dùng nhập văn bản ở màn hình trước, nội dung dịch thuật sẽ lập tức hiển thị ở màn hình sau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp với người đối diện trong các tình huống đa ngôn ngữ. Bên cạnh đó, Xiaomi còn bổ sung công cụ "gõ mõ kỹ thuật số" với tám tùy chọn thiết kế, kết hợp cùng phản hồi xúc giác nhằm hỗ trợ người dùng giải tỏa căng thẳng.

Nâng cao quyền riêng tư và tiện ích mở rộng

Về khía cạnh bảo mật, chế độ kiểm soát phần cứng mới cho phép người dùng thu hồi quyền truy cập micrô và camera của hệ thống chỉ với một chạm trên màn hình phụ. Ngoài ra, bản cập nhật còn mang đến nhiều tiện ích khác như nuôi thú cưng ảo, ghi chú mục tiêu và tạo hình nền bằng trí tuệ nhân tạo (AI), biến khu vực này thành một trợ lý cá nhân hữu dụng.

Hiện tại, dòng sản phẩm Xiaomi 17 Pro cùng bản cập nhật HyperOS 3.1 mới nhất đang được phân phối độc quyền tại thị trường nội địa Trung Quốc. Đây được xem là bước thử nghiệm chiến lược của hãng trước khi áp dụng các tính năng sáng tạo này lên các dòng máy thương mại phiên bản toàn cầu trong tương lai.