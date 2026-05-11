HyperOS 4 ổn định: lộ trình cập nhật 82 thiết bị Xiaomi, Redmi, POCO bắt đầu từ tháng 11/2026 Xiaomi chia nâng cấp HyperOS 4 bản chính thức thành ba đợt: 33 thiết bị đầu tháng 11, 16 thiết bị giữa tháng 11 và 33 thiết bị còn lại vào tháng 12/2026.

Xiaomi vừa xác nhận lộ trình đưa HyperOS 4 bản chính thức đến 82 thiết bị, gồm 67 điện thoại và 15 máy tính bảng thuộc ba thương hiệu Xiaomi, Redmi và POCO. Quá trình nâng cấp chia thành ba giai đoạn, kéo dài từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2026. Đợt đầu tiên có 33 thiết bị, tập trung vào các dòng máy cao cấp mới ra mắt.

Ba đợt nâng cấp HyperOS 4 trong nháy mắt

Để người dùng dễ đối chiếu, dưới đây là tóm tắt số lượng thiết bị và thời điểm triển khai của từng giai đoạn theo thông tin Xiaomi công bố.

Giai đoạn Thời điểm dự kiến Số thiết bị Đợt 1 Đầu tháng 11/2026 33 Đợt 2 Giữa tháng 11/2026 16 Đợt 3 Tháng 12/2026 33

Đợt đầu tiên: flagship mới và máy tính bảng thế hệ mới được ưu tiên

Trong giai đoạn đầu tiên từ đầu tháng 11/2026, Xiaomi dự kiến phân phối bản cập nhật cho 33 thiết bị. Nhóm này gồm các dòng smartphone cao cấp mới ra mắt, một số dòng máy tầm trung và máy tính bảng thế hệ mới.

Lịch cập nhật HyperOS 4 chính thức của Xiaomi

Cụ thể, các sản phẩm nhận bản cập nhật trong đợt này gồm dòng Xiaomi 17 (bao gồm Xiaomi 17 Ultra), Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Ultra. Bên cạnh đó, danh sách còn có Leica Leitzphone, các biến thể Redmi Note 15, Redmi Note 17, POCO F8, POCO X8 và máy tính bảng Xiaomi Pad 8.

Danh sách 33 thiết bị cập nhật HyperOS 4 đầu tháng 11/2026

Giữa tháng 11: 16 thiết bị tiếp theo, gồm cả POCO và máy tính bảng

Đợt thứ hai khởi động vào giữa tháng 11/2026 với 16 thiết bị. Danh sách bổ sung Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, POCO F7 series, POCO F9 series cùng một số phiên bản POCO X7 Pro.

Về phía máy tính bảng, Xiaomi Pad 7 series, Xiaomi Pad Mini và Redmi Pad 2 Pro cũng nằm trong đợt này.

Danh sách 16 thiết bị cập nhật HyperOS 4 giữa tháng 11/2026

Tháng 12/2026: nhóm flagship đời trước và nhiều dòng phổ thông

Đến tháng 12/2026, đợt thứ ba với 33 thiết bị còn lại sẽ được triển khai. Nhóm này quy tụ các mẫu flagship tiền nhiệm như Xiaomi MIX Flip, dòng Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 14T và Xiaomi 13T series.

Ngoài ra, đợt này còn có các dòng Redmi Note 14, POCO F6, POCO X6, POCO X7 và POCO M series. Về máy tính bảng, danh sách gồm Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 và các biến thể Redmi Pad 2.

Gói cập nhật nặng và mốc thời gian có thể thay đổi

Theo các báo cáo ban đầu, dung lượng gói cập nhật HyperOS 4 có thể vượt quá 8 GB với người dùng nâng cấp từ phiên bản HyperOS 3 ổn định. Vì vậy, người dùng nên chuẩn bị đủ bộ nhớ trống và kết nối mạng ổn định trước khi cài đặt.

Đáng lưu ý, Xiaomi cho biết các mốc thời gian chỉ là dự kiến và có thể thay đổi tùy khu vực, nhà mạng, biến thể sản phẩm cũng như tiến độ phát triển phần mềm thực tế. Thứ tự xuất hiện trong danh sách công bố không phản ánh chính xác trình tự nhận bản cập nhật của từng thiết bị cụ thể.

Hiện hãng chưa thông báo kế hoạch cập nhật cho các thiết bị khác sau tháng 12/2026.