HyperWork ra mắt arm màn hình Alpha Pro Gen 2: Thiết kế trong suốt, hỗ trợ màn hình đến 40 inch Phiên bản Alpha Pro Gen 2 sở hữu hệ thống trợ lực Hyper Lift Plus mạnh mẽ, thiết kế vỏ trong suốt lộ cơ chế lò xo và khả năng chịu tải ấn tượng lên đến 12kg.

HyperWork vừa chính thức giới thiệu mẫu arm màn hình Alpha Pro Gen 2 (GMA03), phiên bản nâng cấp chiến lược dành cho cộng đồng game thủ, streamer và những người dùng yêu thích tối ưu không gian làm việc. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ ngôn ngữ thiết kế lộ cơ học độc đáo cùng khả năng nâng đỡ các dòng màn hình kích thước lớn lên đến 40 inch.

Thiết kế lộ cơ chế trợ lực và phong cách gaming đặc trưng

Điểm khác biệt lớn nhất của Alpha Pro Gen 2 so với các dòng arm màn hình phổ thông là thiết kế vỏ trong suốt. Chi tiết này cho phép người dùng quan sát trực tiếp cơ chế trợ lực bên trong, tạo điểm nhấn công nghệ hiện đại. Ngoại hình của sản phẩm được lấy cảm hứng từ các dòng phụ kiện cao cấp, kết hợp tông màu đen - đỏ chủ đạo cùng các họa tiết kỹ thuật tinh xảo ở phần chân đế.

Công nghệ trợ lực Hyper Lift Plus và khả năng chịu tải

Về mặt kỹ thuật, Alpha Pro Gen 2 được trang bị hệ thống trợ lực Hyper Lift Plus thế hệ mới. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh kháng lực một cách chính xác để tương thích với trọng lượng cụ thể của từng loại màn hình, giúp các thao tác nâng hạ hay thay đổi vị trí trở nên mượt mà và ổn định hơn. Sản phẩm đã trải qua các bài kiểm tra cơ học nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền trong quá trình vận hành lâu dài.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của HyperWork Alpha Pro Gen 2:

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình hỗ trợ 17 - 40 inch (bao gồm cả màn hình cong) Tải trọng 2 - 12 kg Chuẩn VESA 75x75 mm và 100x100 mm Cơ chế trợ lực Hyper Lift Plus Phương thức lắp đặt Kẹp bàn hoặc khoan bàn

Khả năng tương thích rộng giúp thiết bị này đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng sử dụng các loại màn hình siêu rộng (ultrawide) hoặc màn hình chuyên đồ họa có trọng lượng lớn.

Tối ưu công thái học và tính linh hoạt trong lắp đặt

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, sản phẩm chú trọng vào trải nghiệm công thái học với khả năng điều chỉnh linh hoạt các góc xoay, nghiêng và xoay dọc màn hình. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm được góc nhìn tối ưu, giảm thiểu tình trạng mỏi cổ và vai gáy khi làm việc hoặc giải trí trong thời gian dài.

Alpha Pro Gen 2 hỗ trợ cả hai phương thức lắp đặt phổ biến là kẹp bàn và khoan bàn, tương thích với đa số các loại bàn làm việc hiện nay. Cơ chế lắp đặt nhanh cũng được tích hợp giúp việc thay đổi màn hình hoặc tái thiết lập không gian (setup) trở nên thuận tiện hơn.

Sản phẩm hiện đã được mở bán chính thức với mức giá bán lẻ niêm yết là 990.000 VNĐ, định vị là một giải pháp tối ưu về chi phí và hiệu năng cho người dùng muốn nâng cấp góc làm việc chuyên nghiệp.