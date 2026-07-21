HyperWork ra mắt HyperOne Gen 3 Plus: Bàn phím fullsize 108 phím tối ưu cho dân văn phòng HyperWork HyperOne Gen 3 Plus sở hữu layout 108 phím đầy đủ và độ mỏng 10mm, mang đến giải pháp nhập liệu hiệu suất cao cho người dùng văn phòng chuyên nghiệp.

Thương hiệu HyperWork vừa chính thức giới thiệu HyperOne Gen 3 Plus, phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng bàn phím không dây HyperOne Gen 3. Khác với xu hướng tối giản hóa kích thước, phiên bản Plus tập trung vào việc khôi phục các phím chức năng quan trọng để phục vụ nhóm người dùng cần hiệu suất làm việc cao và khả năng nhập liệu nhanh chóng.

Bộ đôi bàn phím – chuột HyperOne Gen 3 Plus, tông màu đen/trắng

Layout 108 phím: Giải pháp cho bài toán nhập liệu tốc độ cao

Điểm khác biệt lớn nhất của HyperOne Gen 3 Plus so với người tiền nhiệm chính là bố cục fullsize với 108 phím. Trong khi các dòng bàn phím rút gọn (TKL hoặc 65%) đang chiếm ưu thế về tính di động, HyperWork chọn cách tiếp cận thực dụng hơn bằng việc giữ lại trọn vẹn cụm phím số (numpad) và hàng phím điều hướng chuyên biệt.

Layout fullsize bổ sung cụm numpad chuyên dụng bên phải

Việc trang bị đầy đủ cụm phím số giúp các tác vụ liên quan đến bảng tính, kế toán và nhập liệu số liệu trở nên trực quan và nhanh chóng hơn. Người dùng không còn phải thao tác qua các tổ hợp phím phức tạp, từ đó giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian đáng kể trong quy trình làm việc hàng ngày.

Thiết kế siêu mỏng 10mm và trải nghiệm gõ phím

Dù mở rộng về kích thước chiều ngang để chứa đủ 108 phím, HyperOne Gen 3 Plus vẫn duy trì được form dáng thanh lịch với độ mỏng ấn tượng chỉ 10mm. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài hiện đại mà còn giúp giảm áp lực lên cổ tay khi sử dụng trong thời gian dài, một yếu tố quan trọng đối với dân văn phòng.

Độ mỏng 10mm giữ form dáng thanh lịch dù mở rộng layout

Về trải nghiệm gõ, bàn phím được tối ưu hóa để mang lại cảm giác nhấn đồng nhất và độ phản hồi tốt. Sự ổn định của các phím bấm giúp duy trì sự tập trung, tránh tình trạng gõ nhầm hoặc phím bị kẹt thường thấy trên các dòng bàn phím văn phòng phổ thông.

Thông số kỹ thuật cơ bản của HyperOne Gen 3 Plus

Đặc điểm Chi tiết Loại sản phẩm Bàn phím không dây văn phòng Số lượng phím 108 phím (Fullsize) Độ mỏng 10mm Màu sắc Đen, Trắng Tính năng nổi bật Cụm numpad chuyên dụng, thiết kế tối giản

Sự kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản và công năng

HyperWork tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế tối giản trên Gen 3 Plus. Với hai tông màu cơ bản là đen và trắng, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với mọi không gian làm việc, từ văn phòng công ty đến góc làm việc cá nhân tại nhà. Ngoại hình tinh tế giúp bàn phím không chỉ là một công cụ nhập liệu mà còn là một phụ kiện trang trí cho góc setup thêm chuyên nghiệp.

HyperOne Gen 3 Plus trong không gian làm việc văn phòng

Nhìn chung, HyperOne Gen 3 Plus là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và hiệu suất công việc. Việc trung thành với layout fullsize truyền thống trong một thân hình mỏng nhẹ hiện đại cho thấy sự thấu hiểu của HyperWork đối với nhu cầu thực tế của người dùng văn phòng tại Việt Nam.