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Hyundai Accent 2026: 4 phiên bản giá từ 439 đến 569 triệu đồng, khác biệt ở trang bị nào?

Vũ Sơn12/11/2026 10:41

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 có 4 phiên bản gồm 1.5 MT, 1.5 AT, AT Đặc biệt và AT Cao cấp; khác biệt rõ ở màn hình, ghế, hệ thống âm thanh và số túi khí.

Hyundai Accent hiện có 4 phiên bản là 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp, với giá bán từ 439 đến 569 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa các bản chủ yếu đến từ trang bị tiện nghi, hệ thống chiếu sáng và công nghệ an toàn, trong khi nền tảng chung vẫn thuộc phân khúc sedan hạng B.

Trong nhóm sedan hạng B, Accent cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Mazda2 và Mitsubishi Attrage. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu xe này thua xa một số đối thủ nhưng vẫn đạt hơn 2.600 chiếc.

Hyundai Accent, mẫu sedan hạng B có 4 phiên bản

Bảng giá 4 phiên bản Hyundai Accent

Phiên bảnGiá bán
Accent 1.5 MT439 triệu đồng
Accent 1.5 AT489 triệu đồng
Accent 1.5 AT Đặc biệt529 triệu đồng
Accent 1.5 AT Cao cấp569 triệu đồng

Giá bán tăng dần theo cấu hình. Giữa các bản số tự động, mỗi bậc nâng cấp có mức chênh 40 triệu đồng.

Bản 1.5 MT: Tối ưu chi phí cho cá nhân và kinh doanh vận tải

Accent 1.5 MT thường được thiết kế cho cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Để tối ưu chi phí, xe được lược bỏ khá nhiều trang bị và tiện nghi.

Cụ thể, bản này có giá 439 triệu đồng, dùng mâm thép, lưới tản nhiệt bằng nhựa đen và đèn chiếu sáng phía trước Halogen Projector. Xe không có màn hình giải trí và kết nối Bluetooth, nhưng vẫn có hệ thống âm thanh 4 loa.

Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn số sàn dùng mâm thép

Bản 1.5 AT: Bước vào nhóm số tự động với màn hình 8 inch

Accent 1.5 AT có ngoại thất tương tự bản 1.5 AT Đặc biệt ở các chi tiết như đèn Halogen Projector, gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập khi khóa cửa và mâm hợp kim 5 chấu màu bạc 15 inch. Lưới tản nhiệt của bản này dùng nhựa đen bóng, giá bán 489 triệu đồng.

Điểm khác biệt lớn so với bản số sàn nằm ở khoang cabin. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto, cùng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch. Ghế bọc nỉ cao cấp, khởi động từ xa và điều hòa chỉnh cơ là những trang bị đáng chú ý khác.

Về an toàn, bản này có ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, camera lùi và 2 túi khí.

So sánh nhanh trang bị nội thất giữa các bản

Trang bịAccent 1.5 MTAccent 1.5 ATAccent 1.5 AT Đặc biệtAccent 1.5 AT Cao cấp
Chất liệu ghếNỉNỉDaDa
Tiện ích ghế ngồiLàm mát ghế trước
Chất liệu vô-lăngNhựaNhựaDaDa
Lẫy chuyển sốKhôngKhông
Đồng hồCơ học kết hợp màn hình 3,5 inchBán điện tử, LCD 10,25 inchBán điện tử, LCD 10,25 inchBán điện tử, LCD 10,25 inch
Màn hình giải tríKhông8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây
Số loa4466
Điều hòaTự động 1 vùng
Tiện ích hàng ghế sauCửa gió làm mát, cổng sạc USB Type-C
Sạc không dâyKhôngKhôngKhông

Bản 1.5 AT Đặc biệt: Thêm đèn LED và âm thanh 6 loa

So với bản 1.5 AT, phiên bản Đặc biệt được bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED 3D và cảm biến áp suất lốp, hiển thị thông số từng bánh trên màn hình. Xe có giá 529 triệu đồng.

Bản này dùng mâm nhôm đúc 15 inch và lưới tản nhiệt nhựa đen bóng. Trong cabin, xe có màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và tính năng khởi động động cơ từ xa. Theo nguồn tin, phiên bản này phù hợp với cả khách hàng nam và nữ.

Hyundai Accent phiên bản số tự động (AT)
Hyundai Accent phiên bản số tự động (AT).
Hyundai Accent phiên bản số sàn (MT)
Hyundai Accent phiên bản số sàn (MT).

Bản 1.5 AT Cao cấp: Đủ tiện nghi và an toàn cho đường dài

Accent 1.5 AT Cao cấp là phiên bản cao nhất của dòng xe. Ngoại thất nổi bật với đèn LED, đèn hậu LED 3D, mâm hợp kim 16 inch cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và có sấy gương.

Nội thất có ghế da, sạc không dây, điều hòa tự động làm mát hàng ghế trước, màn hình giải trí 8 inch, ga tự động và khởi động từ xa. Về an toàn, xe có 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và gói công nghệ Hyundai SmartSense hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm.

Với giá 569 triệu đồng, phiên bản này phù hợp với khách hàng dùng xe cho gia đình và thường xuyên di chuyển đường dài.

Khoang cabin Hyundai Accent bản cao cấp
Nội thất Hyundai Accent với ghế da và màn hình giải trí

Chọn bản nào theo nhu cầu và ngân sách

Ba phiên bản số tự động của Accent 2026 thế hệ thứ 6 có nhiều điểm tương đồng, nhưng khác biệt về trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn. Điều này mở ra nhiều lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Accent 1.5 AT phù hợp với người ưu tiên chi phí tiết kiệm và các trang bị cơ bản. Accent 1.5 AT Đặc biệt dành cho khách hàng muốn bổ sung tiện nghi và tính năng an toàn. Trong khi đó, Accent 1.5 AT Cao cấp là lựa chọn cho người cần đầy đủ công nghệ, tiện nghi và hệ thống an toàn hiện đại nhất của dòng xe.

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        Hyundai Accent 2026: 4 phiên bản giá từ 439 đến 569 triệu đồng, khác biệt ở trang bị nào?
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