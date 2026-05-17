Hyundai Accent 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Hyundai Accent 2026 ghi nhận mức ưu đãi lên đến 79 triệu đồng trong tháng 5/2026. Mẫu sedan hạng B thế hệ mới sở hữu động cơ Smartstream 1.5L và gói công nghệ SmartSense.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với sự lột xác toàn diện về thiết kế, kích thước và công nghệ. Được lắp ráp trong nước, mẫu sedan hạng B này hiện được phân phối với 4 phiên bản cùng 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất, tiếp tục khẳng định vị thế đối đầu trực tiếp với Toyota Vios và Honda City.

Hyundai Accent 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và đột phá trong phân khúc sedan hạng B

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, Hyundai Accent được áp dụng chương trình ưu đãi lớn với giá trị lên tới 79 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 529 608 598 584 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 569 653 642 628

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thiết kế ngoại thất mang hơi thở tương lai

Hyundai Accent 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), cùng chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm. Những thông số này giúp xe trở thành một trong những mẫu sedan rộng rãi nhất phân khúc hạng B.

Hệ thống đèn LED định vị ban ngày kéo dài ấn tượng trên Hyundai Accent thế hệ mới

Điểm nhấn ở đầu xe là dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp liền mạch với lưới tản nhiệt. Thân xe nổi bật với các đường dập nổi mạnh mẽ và bộ mâm 16 inch thiết kế 5 chấu độc đáo. Phía sau, cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược tạo nên nhận diện đặc trưng khi di chuyển trong đêm.

Không gian nội thất và tiện nghi số hóa

Khoang cabin của Accent 2026 được thiết kế theo phong cách liền khối, hướng tới người lái tương tự mẫu Elantra. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống bản đồ độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Nội thất Hyundai Accent 2026 hiện đại với màn hình trung tâm 8 inch và bảng điều khiển trực quan

Xe được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp như: điều hòa tự động, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C, khởi động từ xa và hệ thống âm thanh 6 loa trên các bản cao cấp. Đặc biệt, hàng ghế trước còn có tính năng thông gió, một trang bị hiếm thấy trong phân khúc.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn SmartSense

Trái tim của Hyundai Accent 2026 là động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe cung cấp hai tùy chọn hộp số: số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ Smartstream 1.5L mới giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu

Về an toàn, bên cạnh các hệ thống tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA và ESC, Hyundai Accent bản cao cấp nhất còn được trang bị gói Hyundai SmartSense. Gói này bao gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), cảnh báo tiền va chạm (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA) và đèn pha tự động thông minh (AHB).

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số 1.5 MT 1.5 AT 1.5 Cao cấp 1.5 Đặc biệt Kích thước (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.760 2.760 2.760 2.760 Động cơ SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L Công suất (hp/rpm) 115/6.300 115/6.300 115/6.300 115/6.300 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 144/4.500 144/4.500 144/4.500 144/4.500 Hộp số 6MT iVT iVT iVT Số túi khí 2 2 4 6

Nhìn chung, với thiết kế năng động, không gian nội thất rộng rãi cùng động cơ 1.5L mạnh mẽ hơn đời cũ, Hyundai Accent 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá. Tuy nhiên, một số chi tiết nhựa nội thất vẫn còn cảm giác thô và hàng ghế sau có thể chưa thực sự thoải mái cho người có thể hình lớn.