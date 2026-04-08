Hyundai Accent 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi tới 69 triệu đồng Hyundai Accent thế hệ thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với giá khởi điểm từ 439 triệu đồng, đi kèm gói an toàn SmartSense và không gian rộng rãi vượt trội.

Hyundai Accent tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa giá bán hợp lý, thiết kế thời thượng và trang bị công nghệ dẫn đầu phân khúc. Trong tháng 4/2026, mẫu sedan này ghi nhận mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 69 triệu đồng tại các hệ thống đại lý.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Accent tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Ưu đãi tới 69 triệu đồng Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 - Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 - Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng biệt tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thông số kỹ thuật Hyundai Accent 2026

Hyundai Accent thế hệ mới có bước nhảy vọt về kích thước và hiệu suất động cơ so với phiên bản tiền nhiệm, cụ thể như sau:

Thông số 1.5 MT 1.5 AT 1.5 AT Đặc biệt 1.5 AT Cao cấp Kích thước D x R x C (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2760 2760 2760 2760 Động cơ SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 Công suất (hp/Nm) 115 / 144 115 / 144 115 / 144 115 / 144 Hộp số 6MT iVT (CVT) iVT (CVT) iVT (CVT) Mâm xe 15 inch 15 inch 16 inch 15 inch Số túi khí 2 2 6 4

Ngoại thất đột phá và không gian tối ưu

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc với chiều dài cơ sở đạt 2.760 mm (theo thông số kỹ thuật), mang lại không gian cabin cực kỳ rộng rãi. Đầu xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe sở hữu nhiều đường dập nổi sắc sảo cùng mâm xe 16 inch 5 chấu có tạo hình độc đáo trên bản cao cấp. Đuôi xe cũng không kém phần thu hút với cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược mảnh mai, tạo nên vẻ đẹp thể thao và hiện đại.

Nội thất công nghệ và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Hyundai Accent All New được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, hướng hoàn toàn về phía người lái. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết hợp cùng hệ thống 6 loa chất lượng cao trên các bản cao cấp.

Xe được trang bị hàng loạt tiện ích đáng giá như: điều hòa tự động, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C, khởi động từ xa và hệ thống thông gió làm mát hàng ghế trước – một tính năng hiếm hoi trong phân khúc sedan hạng B.

Vận hành mạnh mẽ và an toàn thông minh

Trái tim của Hyundai Accent 2026 là khối động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, cung cấp công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 5,76 - 5,89 lít/100 km.

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như ABS, EBD, ESC, Accent 2026 còn được trang bị gói Hyundai SmartSense. Hệ thống này bao gồm các tính năng cao cấp như: hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), phòng tránh va chạm trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA) và đèn pha tự động thích ứng (AHB).

Tổng kết

Với thiết kế lột xác, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội, Hyundai Accent 2026 tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Toyota Vios hay Honda City. Mặc dù vẫn còn một số chi tiết nhựa trong nội thất chưa thực sự tinh tế, nhưng với mức giá cạnh tranh và ưu đãi lớn, đây vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong phân khúc hiện nay.