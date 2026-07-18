Hyundai Accent 2026: Đánh giá chi tiết và giá lăn bánh tháng 7/2026 Hyundai Accent 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với thiết kế lột xác, kích thước vượt trội và mức ưu đãi lên tới 89 triệu đồng trong tháng 7/2026.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 (All-New) đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm 2024, mang đến một làn gió mới cho phân khúc sedan hạng B. Với sự thay đổi toàn diện từ khung gầm, động cơ đến công nghệ an toàn, Accent 2026 không chỉ duy trì sức hút nhờ giá bán hợp lý mà còn chinh phục khách hàng bằng những giá trị thực dụng và hiện đại.

Hyundai Accent 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và trẻ trung

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Hyundai Accent tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, đi kèm 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Đáng chú ý, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị lên tới 89 triệu đồng cho tùy từng phiên bản.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 Tới 89 triệu đồng Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 Liên hệ đại lý Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 Liên hệ đại lý Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 Liên hệ đại lý

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tạm tính, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Mẫu sedan hạng B của Hyundai có giá bán cạnh tranh bậc nhất phân khúc

Kích thước và ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness

Hyundai Accent 2026 sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Đặc biệt, chiều dài cơ sở đạt mức 2.760 mm, giúp mẫu xe này trở thành một trong những chiếc sedan hạng B rộng rãi nhất hiện nay. Khoảng sáng gầm xe 165 mm cũng là một điểm cộng khi vận hành trong điều kiện đường xá đô thị tại Việt Nam.

Dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài là điểm nhấn ở phần đầu xe

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED định vị ban ngày Horizon kéo dài ngang toàn bộ bề ngang. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp, hòa quyện cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn. Thân xe được tạo hình với nhiều đường gân dập nổi sắc sảo, kết hợp cùng mâm xe 16 inch thiết kế độc đáo trên bản cao cấp nhất.

Thân xe Hyundai Accent mới với các đường dập nổi mạnh mẽ

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Bên trong cabin, Hyundai Accent 2026 mang đến hơi thở hiện đại tương tự dòng Elantra. Táp-lo được thiết kế hướng về phía người lái với bảng điều khiển trực quan. Điểm nhấn là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm hệ thống bản đồ dẫn đường độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Khoang lái hiện đại và tập trung vào người dùng

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm: sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế, điều hòa tự động, và đặc biệt là tính năng làm mát hàng ghế trước trên phiên bản Cao cấp. Hệ thống âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí ổn định trong phân khúc.

Màn hình giải trí 8 inch tích hợp nhiều công nghệ kết nối

Vận hành tối ưu với động cơ Smartstream 1.5L

Dưới nắp ca-pô, Accent thế hệ mới được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe cung cấp hai tùy chọn hộp số: số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp iVT (được Hyundai phát triển từ CVT), kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ Smartstream 1.5L mới cho khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khá ấn tượng, dao động từ 5,76 đến 5,89 lít/100 km trên đường hỗn hợp, tùy phiên bản. Đây là con số lý tưởng cho những khách hàng ưu tiên tính kinh tế khi sử dụng hàng ngày.

Công nghệ an toàn SmartSense tiên tiến

Hyundai không ngần ngại trang bị gói an toàn chủ động SmartSense lên phiên bản cao cấp nhất của Accent. Các tính năng nổi bật bao gồm: hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), cảnh báo và phòng tránh va chạm trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), và đèn pha tự động thông minh (AHB). Ngoài ra, xe vẫn duy trì các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC và 6 túi khí.

Hyundai Accent 2026 được đánh giá cao về hàm lượng công nghệ an toàn

Đánh giá tổng quát

Ưu điểm:

Thiết kế đột phá, hiện đại và mang tính tương lai.

Không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc B.

Động cơ 1.5L mới vận hành êm ái và mạnh mẽ hơn thế hệ cũ.

Trang bị an toàn SmartSense vượt trội.

Nhược điểm:

Vật liệu nhựa trong cabin vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn.

Độ dốc mui xe có thể gây chút hạn chế cho hành khách cao lớn ở hàng ghế sau.

Với mức giá khởi điểm từ 439 triệu đồng cùng những nâng cấp toàn diện, Hyundai Accent 2026 vẫn là đối thủ đáng gờm trước các cái tên như Toyota Vios hay Honda City trong cuộc đua doanh số tại thị trường Việt Nam.