Hyundai Accent 2026: Giá lăn bánh tháng 11/2026 từ 485 triệu đồng, ưu đãi tới 89 triệu đồng Hyundai Accent thế hệ mới có 4 phiên bản, giá niêm yết 439–569 triệu đồng, động cơ SmartStream 1.5L 115 mã lực và gói an toàn SmartSense trên bản cao nhất.

Hyundai Accent tại Việt Nam tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 439 đến 569 triệu đồng cho 4 phiên bản, kèm ưu đãi tới 89 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 485 triệu đồng (bản 1.5 MT, tỉnh/thành phố khác) và cao nhất là 653 triệu đồng (bản 1.5 Cao cấp, Hà Nội). Mẫu sedan hạng B này dùng động cơ xăng SmartStream 1.5L, lắp ráp trong nước và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Hành trình hơn ba thập kỷ của Hyundai Accent

Hyundai Accent ra mắt công chúng lần đầu vào năm 1994. Tháng 4/2018, thế hệ thứ 5 chính thức có mặt tại Việt Nam với thay đổi lớn về ngoại hình và trang bị. Ngày 01/12/2020, TC Motor giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Ngày 30/5/2024, thế hệ hoàn toàn mới của Accent ra mắt thị trường Việt Nam với kích thước lớn hơn và nhiều trang bị hiện đại. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, có 7 màu ngoại thất gồm đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi và ghi vàng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tháng 11/2026

Cả bốn phiên bản đều dùng chung động cơ 1.5L. Mức giá chênh lệch đến từ hộp số và trang bị. Chương trình ưu đãi tới 89 triệu đồng được nguồn tin áp dụng cho dòng Accent trong tháng này.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thân xe rộng bậc nhất phân khúc sedan hạng B

Accent thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm, đạt 2.670 mm, còn khoảng sáng gầm là 165 mm. Với các thông số này, xe được mô tả là một trong những mẫu sedan hạng B rộng nhất phân khúc.

Đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài suốt chiều rộng thân xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp, liền mạch với lưới tản nhiệt. Theo bảng thông số, đèn LED chỉ xuất hiện từ hai bản cao; bản MT và AT dùng đèn halogen.

Thân xe có nhiều đường dập nổi và tấm hướng gió hạ thấp ở mui. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, có sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ. Bộ mâm 16 inch 5 chấu có thiết kế riêng biệt, trong khi các bản thấp hơn dùng lốp 185/65 R15.

Phần đuôi xe có đèn hậu LED hình chữ L ngược, mảnh và vắt ngang, đi cùng bộ khuếch tán gió. Cản sau được làm mới, tích hợp ống xả giả mạ crom với dải phản quang bên trong, nhấn mạnh nét thể thao.

Khoang cabin liền khối, hướng về người lái

Khoang cabin của Accent thế hệ mới mang phong cách tương tự Elantra: thiết kế liền khối, bảng điều khiển hướng về người lái và bố trí theo chiều ngang để dễ thao tác. Trang bị thay đổi rõ rệt giữa các phiên bản. Bản MT dùng ghế nỉ, vô-lăng nhựa và điều hòa chỉnh cơ. Hai bản cao có ghế da, v