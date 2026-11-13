Hyundai Custin 1.5T và 2.0T tháng 11/2026: giá niêm yết từ 820 đến 974 triệu đồng, MPV 7 chỗ Hyundai Custin có 4 tùy chọn giá niêm yết 820–974 triệu đồng, dùng động cơ 1.5T hoặc 2.0T, hộp số 8AT, hàng ghế thứ hai kiểu Captain và tối đa 6 túi khí.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của Hyundai, được định vị giữa Staria và Stargazer. Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, xe có giá niêm yết từ 820 đến 974 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính từ 904 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác và lên tới 1.107 triệu đồng tại Hà Nội.

Ngày 15/9, Hyundai Thành Công chính thức ra mắt Custin tại Việt Nam. Xe được lắp ráp trong nước, phân phối với 3 phiên bản và 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính theo từng phiên bản

Bảng giá liệt kê 4 tùy chọn, trong đó bản Cao cấp có hai lựa chọn động cơ là 1.5T-GDi và 2.0T-GDi. Hiện chưa có ưu đãi được nêu cho các phiên bản này.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị của từng xe.

Nền tảng N3 và dáng MPV lai SUV

Tên Custin được ghép từ hai từ "Custom" và "Interior", nhấn mạnh thiết kế và nội thất dành cho gia đình. Xe phát triển trên nền tảng N3, chia sẻ cùng Santa Fe và Tucson, được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh (liên doanh giữa Hyundai và tập đoàn BAIC).

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, chiều dài cơ sở 3.055 mm, khoảng sáng gầm 170 mm. Tổng thể xe mang dáng MPV lai SUV với các đường cong mềm mại.

Lưới tản nhiệt lục giác và cửa trượt tự động

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, hai thanh ngang mạ crôm bao quanh. Cụm đèn pha LED “Parametric Hidden Lights” nối liền phần tản nhiệt.

Thân xe có các đường gân dập thẳng, đi cùng mâm 17–18 inch (tùy phiên bản) phay bóng. Cửa trượt tự động ở hai bên sườn thay cho kiểu mở cánh thông thường, kết hợp đèn chiếu sáng bậc cửa để việc lên xuống thuận tiện hơn.

Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù. Bộ phận này gắn vào thân xe, kết hợp cột A mỏng nhằm giảm điểm mù cho người lái.

Ở phía sau, cặp đèn hậu LED được nối liền bằng dải LED vắt ngang cửa cốp. Custin không dùng logo hãng mà thay bằng dòng chữ HYUNDAI, cách xếp chữ giống Genesis.

Cabin lấy cảm hứng phi thuyền

Khoang cabin được thiết kế theo cảm hứng phi thuyền không gian, hướng tới sự thoải mái cho người lái và hành khách. Phong cách nội thất hiện đại nhưng vẫn rộng rãi, thực dụng.

Màn hình giải trí dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường do Hyundai Thành Công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da có lẫy chuyển số, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD.

Hàng ghế Captain và