Hyundai Custin 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh tháng 7/2026 Với mức giá niêm yết từ 820 triệu đồng, Hyundai Custin 2026 khẳng định vị thế trong phân khúc MPV cỡ trung nhờ nền tảng khung gầm N3 và cấu hình ghế Captain sang trọng.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung chiến lược của thương hiệu Hàn Quốc, được định vị nằm giữa Staria và Stargazer. Xe phát triển dựa trên nền tảng N3 hiện đại, chia sẻ chung với những người anh em cùng nhà như Santa Fe và Tucson. Tại thị trường Việt Nam, Custin được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, trực tiếp cạnh tranh cùng Toyota Innova Cross và KIA Carnival.

Hyundai Custin sở hữu thiết kế lai SUV mạnh mẽ trên nền tảng khung gầm N3.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Custin tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Custin tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý.

Thiết kế ngoại thất lai SUV ấn tượng

Tên gọi Custin là sự kết hợp giữa "Custom" và "Interior", nhấn mạnh vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm không gian bên trong. Với kích thước tổng thể 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm) và chiều dài cơ sở 3.055 mm, Custin mang dáng dấp của một chiếc MPV lai SUV hiện đại.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, tích hợp cụm đèn pha LED "Parametric Hidden Lights" tinh tế. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi cứng cáp và mâm xe kích thước 17–18 inch phay bóng thể thao. Đặc biệt, cửa trượt tự động hai bên và đèn chiếu sáng bậc cửa là những trang bị thực dụng, giúp việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn.

Nội thất phong cách phi thuyền và tiện nghi hàng đầu

Khoang cabin của Hyundai Custin lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian, hướng tới sự sang trọng và thực dụng. Điểm nhấn trung tâm là màn hình dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường độc quyền cho thị trường Việt Nam. Khu vực táp-lô được tối giản với cần số dạng nút bấm hiện đại.

Đáng chú ý nhất là hàng ghế thứ hai với cấu hình hai ghế độc lập kiểu "Captain". Hàng ghế này có khả năng ngả tối đa 135 độ, chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng làm mát, sưởi ấm và sạc không dây riêng biệt. Không gian hành lý cũng rất linh hoạt, đạt tối đa 1.223 lít khi gập cả hai hàng ghế sau.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn SmartSense

Hyundai cung cấp hai tùy chọn động cơ Turbo cho Custin, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp:

Động cơ 2.0L Turbo GDi: Công suất 236 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây.

Công suất 236 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây. Động cơ 1.5L Turbo GDi: Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ SmartSense cao cấp, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA) và cảnh báo điểm mù (BCA). Ngoài ra, các tính năng tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh tay điện tử và camera 360 độ cũng góp phần bảo vệ tối đa cho hành khách.

Nhìn chung, Hyundai Custin là một lựa chọn MPV gia đình đáng giá với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và động cơ mạnh mẽ. Dù có khoảng sáng gầm xe hơi thấp (170 mm), nhưng những giá trị về không gian và công nghệ mà mẫu xe này mang lại hoàn toàn xứng đáng với mức đầu tư từ 820 triệu đồng.