Hyundai Elantra 2026: Chi tiết giá bán và thông số kỹ thuật mới nhất Hyundai Elantra 2026 ghi điểm với ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness cùng 3 tùy chọn động cơ mạnh mẽ. Tại Việt Nam, mẫu sedan hạng C này hiện có giá niêm yết dao động từ 579 triệu đến 769 triệu đồng.

Hyundai Elantra 2026 thuộc thế hệ thứ 7, được lắp ráp trong nước với sự thay đổi toàn diện về diện mạo, công nghệ và khả năng vận hành. Mẫu xe này hiện tham chiến trong phân khúc sedan hạng C đầy cạnh tranh cùng các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis và KIA K3. Với 4 phiên bản khác nhau, Elantra mang đến nhiều sự lựa chọn từ nhu cầu di chuyển cơ bản đến trải nghiệm lái thể thao hiệu suất cao.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 4/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Elantra tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu VND) 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 N Line 769 883 868 849

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất Sensuous Sportiness đầy cảm xúc

Hyundai Elantra 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.675 x 1.825 x 1.430 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được kéo dài, mở rộng và hạ thấp trọng tâm 20 mm, tạo nên dáng vẻ khí động học hơn.

Ngôn ngữ thiết kế "Sensuous Sportiness" được thể hiện rõ nét qua lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết cắt kim cương. Cụm đèn pha được vuốt ngược về hai bên, nối liền với lưới tản nhiệt. Trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng bóng Bi-halogen, các bản cao cấp được trang bị hệ thống chiếu sáng Projector LED hiện đại.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi sắc sảo và mâm xe đa chấu thể thao kích thước từ 15 đến 18 inch. Phần đuôi xe gây ấn tượng với dải LED mảnh nối liền hai cụm đèn hậu tạo thành hình chữ H đặc trưng, mang đến cảm giác tương lai và sang trọng.

Nội thất hiện đại và không gian trải nghiệm số

Khoang cabin của Elantra thế hệ thứ 7 tập trung vào người lái với thiết kế "phi thuyền". Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch nối liền với màn hình kỹ thuật số cùng kích thước phía sau vô-lăng, tối ưu hóa khả năng quan sát và điều khiển.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp Auto hold, sạc không dây chuẩn Qi và khởi động từ xa bằng nút bấm. Phiên bản thể thao N Line sở hữu nội thất đen phối chỉ đỏ cùng ghế ngồi thiết kế ôm sát cơ thể theo phong cách xe đua.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Hyundai Elantra 2026 cung cấp cho khách hàng Việt Nam 3 tùy chọn động cơ phù hợp với nhiều mục đích sử dụng:

Động cơ 1.6L T-GDi (Bản N Line): Sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 264,8 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe chỉ mất 7,7 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h.

Động cơ 2.0L MPI: Công suất 159 mã lực, mô-men xoắn 191,2 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ 1.6L MPI: Công suất 127,5 mã lực, mô-men xoắn 154,6 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Thông số kỹ thuật chính 1.6 AT Tiêu chuẩn 1.6 AT Đặc biệt 2.0 AT Cao cấp N Line Chiều dài cơ sở (mm) 2.720 2.720 2.720 2.720 Công suất (hp/rpm) 128/6.300 128/6.300 159/6.200 204/6.000 Hộp số 6 AT 6 AT 6 AT 7 DCT Hệ dẫn động FWD FWD FWD FWD Số túi khí 2 6 6 6

Trang bị an toàn và đánh giá tổng quan

Về an toàn, Hyundai Elantra 2026 được trang bị hệ thống 6 túi khí (trên các bản cao cấp), phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Bên cạnh đó, các cảm biến hỗ trợ đỗ xe và cảm biến áp suất lốp cũng là những tính năng hữu ích được duy trì.

Nhìn chung, Hyundai Elantra 2026 là mẫu xe có thiết kế đột phá, trang bị tiện nghi dẫn đầu phân khúc và giá bán cạnh tranh. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số hạn chế nhỏ như khoảng sáng trần ở hàng ghế sau chưa thực sự ấn tượng do thiết kế mái vuốt dốc và thiếu hụt kiểm soát hành trình (Cruise Control) trên các phiên bản thấp.