Hyundai Elantra 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Hyundai Elantra 2026 sở hữu diện mạo Sensual Sportiness sắc sảo cùng 4 phiên bản đa dạng. Với giá khởi điểm từ 579 triệu đồng, đây là mẫu sedan hạng C cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ và hiệu suất.

Hyundai Elantra 2026 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm 1,6 AT Tiêu chuẩn, 1,6 AT Đặc biệt, 2,0 AT Cao cấp và biến thể hiệu năng cao N Line. Mẫu xe này gây ấn tượng bởi sự lột xác toàn diện về thiết kế, đi kèm không gian nội thất số hóa và khả năng vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Hyundai Elantra 2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Elantra trong tháng 5/2026. Mức giá lăn bánh đã bao gồm các loại thuế, phí cơ bản nhưng chưa trừ các chương trình ưu đãi từ đại lý.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Elantra 1,6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Hyundai Elantra 1,6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Hyundai Elantra 2,0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Hyundai Elantra N Line 769 883 868 849

Hyundai Elantra sở hữu ngoại hình thể thao và hiện đại.

Ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness sắc sảo

Hyundai Elantra 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness” mới nhất, mang đến vóc dáng thể thao và giàu cảm xúc. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn 20 mm để tối ưu tính khí động học.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn, họa tiết tạo hình mặt cắt đá quý độc đáo. Cụm đèn pha được vuốt dài sang hai bên, nối liền với lưới tản nhiệt. Trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng bóng Bi-halogen, các bản cao cấp được trang bị đèn Projector LED hiện đại.

Cụm đèn pha LED sắc sảo trên các phiên bản cao cấp của Elantra.

Thân xe gây ấn tượng với những đường gân dập nổi sắc nhọn và mâm xe đa chấu kích thước từ 15 đến 18 inch tùy phiên bản. Đuôi xe mang phong cách coupe thời thượng với dải đèn LED kéo dài tạo hình chữ H đặc trưng, kết hợp cùng cánh khuếch tán gió phía dưới giúp tăng vẻ năng động.

Khoang lái số hóa và tiện nghi cao cấp

Nội thất của Hyundai Elantra 2026 là sự kết hợp giữa không gian rộng rãi và công nghệ hiện đại. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước, một thiết kế thường thấy trên các dòng xe sang.

Nội thất hiện đại với hệ thống màn hình đôi trải dài trên táp-lô.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có chức năng sưởi và làm mát, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi và phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold. Phiên bản N Line còn được bổ sung nội thất đen chỉ đỏ và ghế ngồi phong cách xe đua ôm sát người lái.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật

Hyundai cung cấp cho Elantra 2026 ba tùy chọn động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng:

Động cơ 1,6L T-GDi (N Line): Công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe chỉ mất 7,7 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h.

Động cơ SmartStream mạnh mẽ trên các phiên bản mới.

Thông số 1,6 AT Tiêu chuẩn 1,6 AT Đặc biệt 2,0 AT Cao cấp N Line Động cơ 1,6L MPI 1,6L MPI 2,0L MPI 1,6L Turbo Công suất (hp) 128 128 159 204 Mô-men xoắn (Nm) 155 155 193 265 Hộp số 6 AT 6 AT 6 AT 7 DCT Tiêu thụ hỗn hợp (L/100km) 7,0 7,0 7,0 5,83

Trang bị an toàn toàn diện

Về an toàn, Hyundai Elantra 2026 được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ người dùng như: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và cảm biến áp suất lốp. Xe còn sở hữu hệ thống cảm biến trước/sau hỗ trợ đỗ xe an toàn trong không gian hẹp.

Hệ thống an toàn trên Elantra 2026 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Nhìn chung, Hyundai Elantra 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng trẻ tuổi tìm kiếm một mẫu sedan có thiết kế đột phá, giàu tiện nghi và hiệu suất vận hành ấn tượng trong phân khúc xe hạng C tại Việt Nam.