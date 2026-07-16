Hyundai Elantra 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh tháng 7/2026 Hyundai Elantra 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness đột phá, đi kèm 3 tùy chọn động cơ và mức giá từ 579 triệu đồng.

Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 hiện là một trong những mẫu sedan hạng C sở hữu phong cách thiết kế táo bạo và hiện đại nhất thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt phiên bản mới với sự lột xác toàn diện về cả thẩm mỹ lẫn công nghệ, Elantra đã tạo nên sức ép lớn lên các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3 hay Toyota Corolla Altis.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Elantra tháng 7/2026

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản chính. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 N Line 769 883 868

Ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness đầy cảm xúc

Hyundai Elantra 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được kéo dài và mở rộng hơn, tạo nên trọng tâm thấp và dáng vẻ đậm chất thể thao.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết tạo hình như mặt cắt kim cương, nối liền mạch với cụm đèn pha sắc sảo. Tùy từng phiên bản, xe sẽ được trang bị bóng Bi-halogen hoặc Projector LED hiện đại. Thân xe gây ấn tượng bởi những đường gân dập nổi sắc cạnh và bộ mâm có kích thước linh hoạt từ 15 đến 18 inch.

Đuôi xe được thiết kế theo phong cách coupe với dải đèn LED kéo dài tạo hình chữ H đặc trưng, giúp tăng nhận diện thương hiệu vào ban đêm. Riêng phiên bản N Line được trang bị bộ bodykit thể thao hơn với ống xả kép và các chi tiết sơn đen bóng đầy mạnh mẽ.

Không gian nội thất số hóa và tiện nghi

Bên trong cabin, Hyundai Elantra 2026 mang đến trải nghiệm hiện đại với triết lý thiết kế tập trung vào người lái. Bảng táp-lô nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch nối liền màn hình thông tin kỹ thuật số cùng kích thước, một trang bị thường thấy trên các dòng xe hạng sang.

Hệ thống tiện nghi trên xe khá phong phú với điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, phanh tay điện tử và tính năng Auto Hold. Ghế ngồi được bọc da cao cấp (trên các bản cao), tích hợp sưởi và làm mát hàng ghế trước. Phiên bản N Line sử dụng tông màu đen kết hợp chỉ khâu đỏ tương phản và ghế ngồi thiết kế ôm sát kiểu xe đua.

Hiệu năng vận hành và các tùy chọn động cơ

Hyundai cung cấp cho khách hàng Việt Nam 3 lựa chọn động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau:

Động cơ 1.6L T-GDi (N Line): Sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 264,8 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây.

Sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 264,8 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây. Động cơ 2.0L MPI: Công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 191,2 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 191,2 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.6L MPI: Công suất 127,5 mã lực và mô-men xoắn 154,6 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn

Về mặt an toàn, Hyundai Elantra 2026 được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ bảo vệ hành khách bao gồm: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC) và kiểm soát thân xe (VSM). Ngoài ra, xe còn sở hữu cảm biến áp suất lốp và hệ thống hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến trước/sau trên phiên bản cao cấp nhất.

Nhìn chung, Hyundai Elantra 2026 là sự lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm một chiếc sedan hạng C có thiết kế phá cách, không gian rộng rãi và hiệu suất vận hành ấn tượng trong tầm giá cạnh tranh.