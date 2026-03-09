Hyundai Santa Fe 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi tới 220 triệu đồng Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 lột xác hoàn toàn với thiết kế boxy hiện đại và loại bỏ động cơ dầu. Trong tháng 3/2026, mẫu SUV hạng D này ghi nhận mức ưu đãi kỷ lục lên đến 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe 2026 là thế hệ thứ 5 của dòng SUV hạng D biểu tượng, được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại Ninh Bình. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút nhờ chính sách ưu đãi linh hoạt, với mức giảm giá cao nhất ghi nhận lên tới 220 triệu đồng tại một số đại lý, giúp giá khởi điểm thực tế trở nên cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest hay Honda CR-V.

Hyundai Santa Fe 2026 sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm.

Bảng giá lăn bánh tạm tính Hyundai Santa Fe tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Santa Fe tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Hà Nội (tỷ VND) TP.HCM (tỷ VND) Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Calligraphy (6/7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của xe.

Ngôn ngữ thiết kế Boxy và dấu ấn chữ H đặc trưng

Hyundai Santa Fe 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn về thẩm mỹ với phong cách thiết kế khối hộp (boxy) vuông vức, gợi liên tưởng đến các dòng xe SUV hạng sang. Xe có kích thước tổng thể đạt 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với bản cũ. Trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm lên mức 2.815 mm, giúp mở rộng không gian sử dụng bên trong.

Hệ thống đèn chiếu sáng trước và sau đều mang tạo hình chữ H đồng bộ.

Điểm nhấn nhận diện thương hiệu nằm ở dải đèn LED và cản trước tạo hình chữ "H". Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh để tối ưu khí động học, đưa hệ số cản gió xuống mức lý tưởng 0,298Cd. Thân xe nổi bật với các tùy chọn mâm kích thước từ 18 inch đến 21 inch. Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị kính hai lớp giúp tăng cường khả năng cách âm.

Không gian nội thất số hóa và tùy chọn 6 chỗ hạng thương gia

Bên trong cabin, táp-lô được thiết kế theo phương ngang tối giản nhưng sang trọng. Hệ thống màn hình đôi cong gồm cụm đồng hồ số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch chiếm vị trí trung tâm. Cần số đã được chuyển lên cột tay lái, tương tự phong cách của các dòng xe Đức, giúp giải phóng không gian cho bệ tỳ tay trung tâm.

Khoang lái hiện đại với cặp màn hình 12,3 inch và vật liệu cao cấp.

Đáng chú ý, phiên bản Calligraphy cung cấp tùy chọn 6 chỗ ngồi với hàng ghế giữa dạng thương gia tách biệt. Các tiện nghi cao cấp bao gồm: cửa sổ trời độc lập, sạc không dây kép, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 12 loa Bose và điều hòa ba vùng độc lập.

Động cơ loại bỏ máy dầu, tập trung vào hiệu suất xăng và Hybrid

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai đã chính thức loại bỏ tùy chọn động cơ dầu trên Santa Fe 2026. Thay vào đó, người dùng có ba lựa chọn cấu hình động cơ xăng và lai điện:

Động cơ 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Động cơ 2.5 Turbo: Công suất lên tới 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT).

Công suất lên tới 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT). Hệ truyền động Hybrid: Kết hợp máy xăng 1.6 Turbo và mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Phiên bản Exclusive Phiên bản Calligraphy Turbo Động cơ Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Công suất cực đại (Nm/vòng/phút) 194/6.100 281/5.800 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 246/4.000 422/1.700-4.500 Hộp số 8 AT 8 DCT Hệ dẫn động FWD AWD Mâm xe 18 inch 21 inch

Hệ thống an toàn chủ động ADAS

Hyundai Santa Fe 2026 được trang bị gói an toàn Hyundai Smart Sense toàn diện. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và giám sát điểm mù bằng hình ảnh (BVM). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA và cân bằng điện tử ESC.