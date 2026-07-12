Hyundai Santa Fe 2026: Đánh giá chi tiết SUV thế hệ mới và ưu đãi 220 triệu đồng Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 lột xác hoàn toàn với thiết kế khối hộp và loại bỏ động cơ dầu tại Việt Nam. Trong tháng 7/2026, mẫu SUV hạng D này ghi nhận mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe là mẫu SUV hạng D lấy cảm hứng từ thành phố Santa Fe tại New Mexico, Mỹ. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, thế hệ thứ 5 của dòng xe này đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về cả ngôn ngữ thiết kế lẫn công nghệ vận hành.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 7/2026

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2026 được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại Ninh Bình. Trong tháng 7/2026, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn với mức giảm tương đương 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới sở hữu ngoại hình bề thế và hiện đại.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Ưu đãi Exclusive 1,069 1,220 1,198 Tới 220 triệu đồng Prestige 1,265 1,439 1,414 Theo đại lý Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 Theo đại lý Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 Theo đại lý Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 Theo đại lý Hybrid 1,369 1,555 1,528 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tạm tính, chưa bao gồm các khuyến mại chi tiết tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất phong cách Boxy tối ưu khí động học

Hyundai Santa Fe 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm, trong khi trục cơ sở đạt mức 2.815 mm (tăng 50 mm). Thiết kế tổng thể chuyển sang dạng khối hộp (boxy) với những đường nét vuông vức, gợi liên tưởng đến các dòng xe địa hình hạng sang.

Hệ thống đèn chiếu sáng mô phỏng hình chữ H đặc trưng.

Điểm nhấn nhận diện nằm ở cụm đèn trước và sau mô phỏng hình chữ "H". Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh để tối ưu luồng khí, giúp xe đạt hệ số cản gió lý tưởng 0,298Cd. Thân xe trang bị mâm có kích thước từ 18 inch đến 21 inch tùy phiên bản. Đặc biệt, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng kính hai lớp cho toàn bộ các cửa, tăng cường khả năng cách âm.

Thiết kế đuôi xe gây nhiều tranh luận trái chiều về tính thẩm mỹ.

Không gian nội thất kỹ thuật số và cấu hình 6 chỗ hạng gia

Bên trong cabin, táp-lô được thiết kế theo phương ngang với cặp màn hình kép 12,3 inch tích hợp cụm đồng hồ và giải trí. Cần số điện tử đã được chuyển lên cột tay lái, giải phóng không gian cho bệ tỳ tay trung tâm. Santa Fe 2026 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc cung cấp cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai tách biệt kiểu thương gia.

Khoang lái hiện đại với màn hình cong và cần số tích hợp sau vô-lăng.

Các tiện nghi cao cấp bao gồm: điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống 12 loa Bose (trên các bản cao cấp), cửa sổ trời độc lập, sạc không dây kép và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Chất liệu ghế sử dụng da cao cấp hoặc da Nappa tùy phiên bản.

Động cơ xăng và Hybrid thay thế hoàn toàn máy dầu

Bước sang thế hệ mới, Hyundai đã loại bỏ tùy chọn động cơ dầu tại thị trường Việt Nam. Thay vào đó là ba cấu hình động cơ xăng và điện hóa:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng tăng áp 2.5 Turbo: Công suất 281 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, hộp số ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT).

Công suất 281 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, hộp số ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Động cơ Hybrid 1.6 Turbo: Tổng công suất kết hợp 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm.

Phiên bản Turbo mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc.

Công nghệ an toàn Hyundai Smart Sense

Xe được trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) và hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM). Bên cạnh đó là các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA và cân bằng điện tử ESC.

Đánh giá chung

Hyundai Santa Fe 2026 là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV gia đình rộng rãi, giàu công nghệ và có thiết kế khác biệt. Dù việc loại bỏ máy dầu có thể khiến những khách hàng ưu tiên tính kinh tế cân nhắc, nhưng sự xuất hiện của phiên bản Hybrid và Turbo mạnh mẽ đã khỏa lấp khoảng trống này bằng trải nghiệm vận hành cao cấp hơn.