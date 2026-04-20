Hyundai Santa Fe 2026: Giá lăn bánh tháng 4 và ưu đãi tới 220 triệu đồng Cập nhật bảng giá và thông số kỹ thuật Hyundai Santa Fe 2026. Mẫu SUV hạng D lột xác với thiết kế khối hộp, loại bỏ động cơ dầu và tối ưu công nghệ an toàn.

Hyundai Santa Fe 2026 đang khuấy động phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam với chính sách ưu đãi mạnh mẽ lên tới 220 triệu đồng trong tháng 4. Đây là thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện từ thiết kế, trang bị đến hệ truyền động, được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại Ninh Bình.

Hyundai Santa Fe 2026 sở hữu ngoại hình lột xác hoàn toàn với phong cách khối hộp hiện đại.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2026 cập nhật tháng 4

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Santa Fe tại các khu vực khác nhau. Lưu ý, giá lăn bánh chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Hà Nội (tỷ VND) TP.HCM (tỷ VND) Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

Với mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng, Hyundai Santa Fe 2026 gia tăng sức ép đáng kể lên các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Mazda CX-8.

Thiết kế ngoại thất Boxy đầy táo bạo

Hyundai Santa Fe thế hệ mới rũ bỏ hoàn toàn những đường nét bo tròn trước đây để theo đuổi phong cách thiết kế "boxy" vuông vức. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trục cơ sở đạt 2.815 mm, tăng thêm 50 mm, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn.

Thiết kế đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình chữ H đặc trưng.

Điểm nhấn nhận diện nằm ở cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu đồ họa chữ "H". Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh giúp tối ưu hóa lực cản gió và hiệu suất làm mát. Đặc biệt, hệ số cản gió của mẫu SUV này chỉ ở mức 0,298 Cd, một con số ấn tượng cho kiểu dáng khối hộp. Thân xe nổi bật với các tùy chọn mâm từ 18 đến 21 inch, trong đó bản Calligraphy sở hữu bộ mâm 21 inch lớn nhất phân khúc.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Cabin của Santa Fe 2026 mang hơi hướng của các dòng xe sang với táp-lô dàn hàng ngang. Hệ thống hiển thị bao gồm cặp màn hình cong 12,3 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí. Cần số đã được di chuyển ra sau vô-lăng theo phong cách hiện đại, tương tự các mẫu xe Mercedes-Benz.

Nội thất bọc da Nappa sang trọng cùng không gian hàng ghế thứ hai tách biệt trên bản 6 chỗ.

Đáng chú ý, đây là mẫu SUV hạng D duy nhất hiện nay có tùy chọn cấu hình 6 chỗ với hàng ghế giữa hạng thương gia. Các tiện nghi nổi bật khác bao gồm sạc không dây kép, điều hòa ba vùng độc lập, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp.

Khả năng vận hành: Loại bỏ động cơ dầu

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai đã chính thức loại bỏ tùy chọn động cơ dầu trên Santa Fe 2026. Thay vào đó, người dùng có ba lựa chọn hệ truyền động xăng và hybrid:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ xăng 2.5 Turbo: Công suất 281 mã lực (mạnh nhất phân khúc), mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT).

Hệ truyền động Hybrid: Kết hợp máy xăng 1.6 Turbo và mô-tơ điện, tổng công suất đạt 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm.

Khối động cơ trên Hyundai Santa Fe 2026 được tối ưu cho khả năng vận hành êm ái và mạnh mẽ.

An toàn vượt trội với gói Hyundai SmartSense

Mẫu xe được trang bị đầy đủ gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng tiêu biểu như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LKA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và giám sát điểm mù bằng hình ảnh (BVM). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các hệ thống an toàn nền tảng như 6 túi khí, ABS, EBD, và cân bằng điện tử ESC.

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình tìm kiếm một mẫu SUV bề thế, nhiều công nghệ và vận hành êm ái. Dù thiết kế đuôi xe còn gây tranh luận và việc thiếu hụt động cơ dầu có thể khiến một tệp khách hàng cân nhắc, nhưng với mức ưu đãi hiện tại, Santa Fe vẫn là cái tên đáng gờm trên thị trường xe Việt.