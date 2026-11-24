Hyundai Santa Fe 2026 tháng 11: Giá niêm yết từ 1,069 tỷ đồng, ưu đãi tới 220 triệu đồng Santa Fe thế hệ thứ 5 tại Việt Nam có giá niêm yết 1,069–1,369 tỷ đồng, ưu đãi tới 220 triệu đồng; bản Turbo 281 mã lực mạnh nhất phân khúc, bỏ máy dầu.

Hyundai Santa Fe 2026 trong tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 1,069 tỷ đồng (bản Exclusive) đến 1,369 tỷ đồng (bản Hybrid), kèm ưu đãi tới 220 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1,179 tỷ đồng tại tỉnh/thành khác đến 1,555 tỷ đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản.

Santa Fe là mẫu SUV hạng D phát triển trên nền tảng của Hyundai Sonata, tên xe lấy theo thành phố Santa Fe ở tiểu bang New Mexico (Mỹ). Mẫu xe ra mắt lần đầu năm 2001, hiện ở vòng đời thứ 5 và được giới thiệu tại Việt Nam ngày 18/9/2024. Xe do liên doanh Hyundai Thành Công lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình, có 7 tùy chọn màu ngoại thất: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo.

Trong phân khúc, đối thủ của Santa Fe gồm Honda CR-V, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Ford Everest, Nissan X-Trail và Mitsubishi Pajero Sport.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của các cấu hình Santa Fe (đơn vị: tỷ đồng). Mức ưu đãi tới 220 triệu đồng được nêu cùng bản Exclusive trong bảng giá nguồn.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh tỉnh/thành khác Santa Fe Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Santa Fe Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Santa Fe Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Santa Fe Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Santa Fe Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Santa Fe Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thông số chính của bốn cấu hình chạy xăng

Các phiên bản dùng chung kích thước và trục cơ sở. Khác biệt nằm ở động cơ, dẫn động, cỡ mâm và trang bị.

Thông số Exclusive Prestige Calligraphy Calligraphy Turbo Dài x rộng x cao (mm) 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 Chiều dài cơ sở (mm) 2.815 2.815 2.815 2.815 Khoảng sáng gầm (mm) 177 177 177 177 Lốp 235/60 R18 255/45 R20 245/45 R21 245/45 R21 Số chỗ ngồi 7 7 6 hoặc 7 7 Động cơ Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Công suất (mã lực) 194 tại 6.100 vòng/phút 194 tại 6.100 vòng/phút 194 tại 6.100 vòng/phút 281 tại 5.800 vòng/phút Mô-men xoắn (Nm) 246 tại 4.000 vòng/phút 246 tại 4.000 vòng/phút 246 tại 4.000 vòng/phút 422 tại 1.700–4.500 vòng/phút Hộp số 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT Dẫn động FWD AWD AWD AWD Tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km) 8,31 8,75 9,57 9,57

Cả bốn cấu hình có thùng nhiên liệu 67 lít và khoang hành lý 130 lít theo bảng thông số của hãng. Hệ thống treo trước là MacPherson, treo sau liên kết đa điểm, phanh đĩa ở cả bốn bánh.

Thiết kế boxy với chữ H làm điểm nhấn

Thế hệ mới thay đổi gần như hoàn toàn so với đời cũ. Xe dài hơn 45 mm, cao hơn 50 mm và trục cơ sở tăng thêm 50 mm, đạt 2.815 mm. Chiều cao xe tùy bản là 1.720, 1.770 hoặc 1.780 mm.

Ngôn ngữ thiết kế boxy với đường nét vuông vức thay cho kiểu bo tròn trước đây. Các chi tiết mô phỏng chữ H xuất hiện ở đèn chiếu sáng trước/sau và cản trước. Lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm dạng chữ nhật giúp đầu xe trông rộng hơn. Lưới tản nhiệt còn có chức năng đóng/mở thông minh nhằm tối ưu lực cản gió, làm mát động cơ và phanh. Hệ số cản gió của xe đạt 0,298 Cd.

Bên hông, xe có ba tùy chọn mâm 18, 20 và 21 inch. Mâm 21 inch trên bản Calligraphy được ghi nhận lớn nhất phân khúc. Theo nguồn, Santa Fe cũng là mẫu duy nhất trong phân khúc tính đến thời điểm hiện tại có kính hai lớp, giúp giảm ồn cho cabin. Theo bảng thông số, trang bị này không có trên bản Exclusive. Hệ thống treo trước và sau được cải tiến vật liệu, giúp xe ổn định hơn và giảm rung so với thế hệ cũ.

Đuôi xe thu hút nhiều chú ý khi mẫu xe ra mắt toàn cầu, do thiết kế gợi liên tưởng tới các dòng xe sang của Land Rover, đặc biệt là Defender. Đây cũng là khu vực gây tranh luận trái chiều về thẩm mỹ.

Cabin vuông vức, lần đầu có cấu hình 6 chỗ

Nội thất đồng nhất với ngoại thất khi các đường nét vuông vức là yếu tố chủ đạo. Táp-lô bố trí theo phương ngang với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng cùng cỡ 12,3 inch. Riêng bản Exclusive dùng bảng đồng hồ 4,2 inch theo bảng thông số. Phía dưới là màn hình cảm ứng điều khiển điều hòa và một số chức năng khác.

Vô-lăng thiết kế mới, kiểu dáng giống Range Rover. Cần số tích hợp dạng cần gạt sau vô-lăng, tương tự Mercedes, đi cùng lẫy chuyển số và bản đồ dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Xe vẫn có ba hàng ghế nhưng không gian rộng rãi hơn nhờ kích thước tăng và thiết kế dạng khối hộp. Đáng chú ý, đây là lần đầu Santa Fe có cấu hình 6 chỗ và cũng là đại diện duy nhất của phân khúc có kiểu này, với hàng ghế giữa thương gia tách biệt.

Về tiện nghi, xe có cửa sổ trời cho khoang lái và phía sau, gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số hiển thị hình ảnh từ camera, sạc không dây, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, màn hình HUD trên kính lái và đèn viền nội thất. Theo bảng thông số, các bản từ Prestige trở lên được bổ sung ghế nhớ vị trí, sưởi và thông gió cho hai ghế trước, vô-lăng sưởi. Hệ thống loa 12 loa Bose cũng có từ bản Prestige.

Ba tùy chọn động cơ, không còn máy dầu

Hyundai Santa Fe tại Việt Nam đã loại bỏ động cơ dầu và chỉ còn các tùy chọn sau:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream Theta III, hộp số tự động 8 cấp: công suất 194 mã lực, mô-men xoắn cực đại 246 Nm.

Động cơ xăng tăng áp 2.5, hộp số ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT): công suất 281 mã lực, lớn nhất phân khúc, mô-men xoắn cực đại 422 Nm.

Động cơ hybrid gồm máy xăng 1.6 Turbo (180 mã lực) kết hợp mô-tơ điện (60 mã lực): tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm.

Gói ADAS và nhóm an toàn cơ bản

Santa Fe thế hệ mới có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS, gồm cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM, BCA), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn (LFA, LKA), hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA), cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Theo bảng thông số, bản Exclusive không có ACC, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù, các tính năng này có từ bản Prestige.

Nhóm an toàn cơ bản gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hỗ trợ xuống dốc DBC. Xe còn có cảm biến áp suất lốp, camera lùi và móc ghế trẻ em Isofix.

Điểm mạnh và điểm cần cân nhắc

Nhìn chung, Santa Fe 2026 có nhiều thay đổi so với đời cũ, từ thiết kế, trang bị đến động cơ, trong khi mức giá niêm yết trải rộng từ 1,069 đến 1,369 tỷ đồng.