Hyundai Santa Fe 2026: Ưu đãi tới 220 triệu đồng cho mẫu SUV lột xác toàn diện Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đánh dấu bước ngoặt lớn khi loại bỏ động cơ dầu, chuyển sang cấu hình xăng và hybrid mạnh mẽ. Với thiết kế boxy đặc trưng và ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 6/2026, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng D.

Hyundai Santa Fe là mẫu SUV hạng D mang tính biểu tượng của hãng xe Hàn Quốc, được đặt tên theo thành phố Santa Fe tại tiểu bang New Mexico, Mỹ. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển kể từ năm 2001, Santa Fe hiện đã bước sang vòng đời thứ 5 với sự thay đổi toàn diện về triết lý thiết kế và hệ truyền động.

Tại thị trường Việt Nam, All New Hyundai Santa Fe được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại nhà máy Ninh Bình. Xe được phân phối với 5 phiên bản cùng 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất, trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Hyundai Santa Fe ghi nhận mức ưu đãi mạnh tay từ hệ thống đại lý, lên tới 220 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tham khảo:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ưu đãi Exclusive 1,069 1,220 1,198 Tới 220 triệu đồng Prestige 1,265 1,439 1,414 - Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 - Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 - Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 - Hybrid 1,369 1,555 1,528 -

Hyundai Santa Fe 2026 sở hữu ngoại hình vuông vức và bề thế

Thiết kế Boxy và ngôn ngữ chữ H đặc trưng

Hyundai Santa Fe 2026 gây ấn tượng mạnh với phong cách thiết kế khối hộp (boxy), gợi liên tưởng đến các dòng xe SUV hạng sang. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm, đạt kích thước tổng thể 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm). Trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm, đạt mức 2.815 mm, giúp tối ưu không gian cabin.

Điểm nhấn nhận diện thương hiệu nằm ở hệ thống đèn LED trước và sau tạo hình chữ "H". Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh để tối ưu khí động học, giúp xe đạt hệ số cản gió chỉ 0,298Cd – một con số ấn tượng đối với một mẫu SUV vuông vức.

Cụm đèn pha LED tạo hình chữ H độc đáo trên Santa Fe mới

Thân xe sử dụng mâm xe có kích thước đa dạng từ 18 đến 21 inch. Đặc biệt, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị kính hai lớp, kết hợp cùng hệ thống treo cải tiến vật liệu giúp giảm rung động và tiếng ồn đáng kể khi vận hành.

Thiết kế đuôi xe gây nhiều tranh luận nhưng tối ưu không gian chứa đồ

Nội thất hạng thương gia và tiện nghi cao cấp

Khoang lái của Santa Fe 2026 là sự kết hợp giữa công nghệ và sự sang trọng. Táp-lô được thiết kế theo phương ngang, nổi bật với cụm màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch. Cần số đã được chuyển ra phía sau vô-lăng, giúp không gian bệ tì tay trở nên thoáng đãng hơn.

Không gian nội thất hiện đại với màn hình đôi 12,3 inch

Lần đầu tiên, Santa Fe cung cấp cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai kiểu thương gia tách biệt. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm: gương chiếu hậu kỹ thuật số, sạc không dây kép, điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống 12 loa Bose và cửa sổ trời độc lập cho từng khoang ghế.

Hàng ghế thứ hai thiết kế kiểu thương gia trên phiên bản 6 chỗ

Động cơ: Chia tay máy dầu, đón nhận Hybrid

Bước sang thế hệ thứ 5, Hyundai đã chính thức loại bỏ tùy chọn động cơ Diesel tại Việt Nam. Thay vào đó là 3 cấu hình động cơ xăng và hybrid tối tân:

2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. 2.5 Turbo: Công suất lên tới 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT). Đây là khối động cơ mạnh nhất phân khúc.

Công suất lên tới 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT). Đây là khối động cơ mạnh nhất phân khúc. Hybrid 1.6 Turbo: Kết hợp máy xăng tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực, ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái.

Công nghệ an toàn Hyundai SmartSense

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản như 6 túi khí, ABS, EBD, ESC, Santa Fe 2026 được trang bị gói ADAS cao cấp với các tính năng nổi bật: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), giám sát điểm mù bằng hình ảnh (BVM) và phòng tránh va chạm phía trước (FCA).

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Bản Exclusive Bản Calligraphy Turbo Động cơ 2.5L Hút khí tự nhiên 2.5L Tăng áp Công suất (mã lực) 194 281 Mô-men xoắn (Nm) 246 422 Hộp số 8 AT 8 DCT Dẫn động FWD AWD Mâm xe 18 inch 21 inch

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe 2026 là một bước tiến dài về mặt công nghệ và trải nghiệm người dùng. Dù thiết kế đuôi xe vẫn còn gây tranh luận về thẩm mỹ, nhưng sự rộng rãi và danh sách trang bị đồ sộ vẫn giúp mẫu xe này duy trì vị thế dẫn đầu trong lòng khách hàng Việt.